Fleximan va identificato e processato, altro che eroe

Nell'Italia senza eroi capita che un vandalo qualunque, che da qualche tempo abbatte gli autovelox, sia considerato un modello politico. Tanto da essere rispettato dai sindaci e dagli assessori, che avevano speso soldi pubblici per installare quei dissuasori della velocità. Il suo nome di battaglia è diventato Fleximan, come fosse un cartone animato, per l'uso del flessibile con cui taglia il palo di sostegno dei rilevatori piazzati lungo le strade.

Eppure la velocità è la prima causa di incidente in Italia. Tra l'altro è anche il fattore che trasforma un eventuale scontro con pochi danni materiali in una tragedia con morti e feriti. Lo dimostra l'Istituto superiore di Sanità.

Paola Di Caro, una mamma che ha perso il figlio di 18 anni, Francesco, investito sul marciapiede a Roma – un omicidio stradale dovuto anche all'eccesso di velocità – ha scritto queste parole: “Vorrei far provare a Fleximan quello che provo io, ogni mattina, da 15 mesi, quando vado a sistemare i fiori dove è stato ammazzato mio figlio di 18 anni, su un marciapiede. E quando termino il giro al cimitero. Basterebbe lo provasse un solo giorno”.

Certo, un limite di cinquanta all'ora piazzato lungo il rettilineo di una strada extraurbana in aperta campagna potrebbe servire principalmente a vessare gli automobilisti con le multe. La questione, quindi, non è il limite di velocità, ma dove gli autovelox sono stati installati. Però, cari sindaci, prima di arrendervi al bullismo politico dei tanti Fleximan che si nascondono in ogni automobilista o camionista, pensate a tutti i padri e le madri come Paola e alla rassegna di croci che ha trasformato le nostre strade in un sacrario di guerra. Qui potete leggere cosa ha scritto la mamma di Francesco.