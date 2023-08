Lo scempio del PNRR: la Campania riconsegnata nelle mani della camorra

La Campania ha subito un autentico scempio, poiché i significativi progressi compiuti nella restituzione alla collettività dei beni immensi confiscati alla camorra sono stati vanificati. Con ben 75 progetti finanziati per la rifunzionalizzazione di tali beni, l'intera regione si apprestava a compiere una svolta epocale, trasformando territori colpiti dalla violenza mafiosa in centri di legalità, mutualismo e servizi. Tuttavia, un'amara sorpresa si è abbattuta sull'iniziativa: il Governo Meloni ha deciso di eliminare ben 9 misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), causando la perdita di circa 16 miliardi di euro, tra cui rientrava il finanziamento di 300 milioni di euro per la rifunzionalizzazione dei beni confiscati. Questo colpo improvviso mette a rischio il finanziamento per ben 166 Comuni, che avevano diritto a questo sostegno per un totale di 254 progetti approvati. Si tratta di un investimento pubblico di notevole portata, mirato a valorizzare un vasto patrimonio pubblico e metterlo al servizio delle comunità locali. La creazione di una cabina di regia presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), coinvolgendo l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ha aumentato l'incertezza riguardante il futuro di questi progetti.

Come si può non ritenere indispensabile la rifunzionalizzazione dei beni confiscati?

L'eliminazione di queste misure cruciali del PNRR e l'incertezza sui finanziamenti rappresentano una perdita significativa per la valorizzazione del patrimonio pubblico e il benessere delle comunità locali. I progetti di rifunzionalizzazione dei beni confiscati rappresentavano un'importante opportunità per la collettività. Con un investimento di 109 milioni di euro, pari al 36,5% dei 300 milioni totali, erano previsti asili nido, centri antiviolenza e progetti di rigenerazione urbana e sociale, offrendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. La ripartizione dei fondi considerava il numero di Comuni coinvolti, con la provincia di Caserta che ha ottenuto la maggiore assegnazione con il 51,6% del totale. Seguono Napoli (25,7%), Salerno (13,5%), Avellino (6,8%) e Benevento (2,3%). La provincia di Caserta si è particolarmente distinta con ben 29 progetti finanziati per un totale di 41,5 milioni di euro. Napoli ha ottenuto fondi per 28 progetti per oltre 25,5 milioni, mentre Salerno ha beneficiato di 10 progetti per quasi 11 milioni di euro. Avellino e Benevento, pur ricevendo finanziamenti rispettivamente per 4 progetti (7,5 milioni) e 1 progetto (2,5 milioni), speravano di vedere crescere le opportunità di sviluppo del loro territorio.

Una ferita al cuore della lotta per la rinascita sociale della Campania

Questa dolorosa battuta d'arresto ha gettato un'ombra oscura e devastante sul futuro della regione Campania, ferendo profondamente il cuore della lotta per la rinascita sociale ed economica e per la legalità. Quei progetti avrebbero dovuto rappresentare un faro di speranza, una luce brillante e luminosa nella strada verso la riqualificazione dei territori mafiosi, ridonando alla comunità ciò che le era stato ingiustamente strappato dal Sistema e favorendo lo sviluppo delle aree coinvolte. Ma ora, nell'aria densa di sconforto e rabbia, la notizia della cancellazione dei finanziamenti per la rifunzionalizzazione dei beni confiscati ha frantumato il cuore di questa battaglia per la legalità, gettando ombre di delusione senza precedenti sulla regione e sulle speranze di chi credeva in un cambiamento autentico e significativo. Questa avrebbe dovuto rappresentare la promessa concreta di restituire alla comunità ciò che era stato sottratto dalle grinfie del Sistema. Quei fondi servivano per consentire la nascita di nuove strutture e servizi in grado di favorire uno sviluppo sostenibile e rigenerante per i nostri territori. La Campania merita un futuro luminoso e prospero, e questa battuta d'arresto non deve distruggere la speranza. Bisogna combattere per la rinascita sociale ed economica, e per una comunità più forte e unita. La strada sarà difficile, ma con il coraggio nel cuore, possiamo ancora costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni a venire.