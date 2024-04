La fotocamera che ci spoglia con l'intelligenza artificiale (per sensibilizzare sui deepfake)

Una delle immagini per il lancio del progetto Nuca

Una fotocamera che spoglia, in modo automatico, le persone che si sceglie di ritrarre. Si chiama Nuca ed è un progetto dell’artista tedesco Mathias Vef e del designer Benedikt Groß per sensibilizzare sulla facilità di creare immagini di nudo deepfake grazie all’intelligenza artificiale.

Nuca è una sorta di smartphone nel “corpo” di una fotocamera compatta che può ricordare una vecchia Nikon. Una volta scattata la foto, il sistema la invia al cloud perché un sistema di IA generativa possa elaborarla, studiando la posa, i punti di riferimento del corpo, il volto e 45 altri indicatori. L’obiettivo è “spogliare” l’immagine: creare una foto di nudo credibile, aggiungendo senza soluzione di continuità il volto del soggetto reale al corpo nudo generato.

Per fortuna, viene da dire, Nuca è un progetto artistico, non sarà in vendita ma esposta quest’estate a Berlino. L’obiettivo, come anticipavamo, è sensibilizzare sul tema delle immagini di nudo create grazie all’intelligenza artificiale.

Gli ultimi casi di foto di nudo deepfake

In queste settimane, si è parlato tanto di nudi deepfake generati con intelligenza artificiale, soprattutto per i casi Taylor Swift e, nel nostro Paese, Rose Villain. Si parla molto di queste storie quando riguardano persone famose. Ma, come racconta un’inchiesta del New York Times, tante donne e ragazze comuni sono vittime di questa forma di pornografia consensuale. Un’epidemia, la definisce il quotidiano statunitense.

Succede soprattutto a scuola: una foto pubblicata sui social network, un’app qualunque o un bot su Telegram, e quella foto diventata di nudo inizia a circolare sulle chat, nei ristretti circoli sociali che a quell’età sono tutto il tuo mondo. Il Times racconta storie tra New Jersey, California e Seattle ma, qualche mese fa, ci sono stati casi anche in Europa, ad Almendralejo, in Spagna, e Latina, in Italia.

Cosa sono i nudi deepfake: un fenomeno in crescita

Prima di tutto, un chiarimento. I nudi deepfake sono un processo digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per modificare le immagini – statiche o in movimento - di una persona, rimuovendo i vestiti dell’immagine fornita in input. Basta una qualunque foto pubblicata sui social network: non c’è bisogno che il proprio volto sia particolarmente esposto. Chiunque, purtroppo, può diventarne vittima.

È una forma di abuso, di diffusione di materiale intimo non consensuale: l’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare immagini false di persone nude, senza il loro consenso, con conseguenze psicologiche molto forti per chi è coinvolto.

Il fenomeno è in aumento. Secondo il report “State of Deepfake 2023”, tra il 2019 e il 2023, il numero di deepfake è aumentato del 550%. Uno studio dell’Università di Anversa, che raccoglie dati e pubblicazioni sull’argomento, precisa: tra il 96 e il 98% dei deepfake hanno natura pornografica; tra il 98% e il 99% di questi ritrae una donna, contro la sua volontà.

È molto pericoloso, perché è estremamente accessibile. Ancora “State of Deepfake” chiarisce che bastano meno di 25 minuti per creare un video di nudo deepfake gratuitamente. In altre parole, per svuotare una donna del proprio corpo, per toglierle personalità, per ridurla a un oggetto da denudare a piacimento. Basta fare un giro su Telegram per trovare tool che permettono, a partire dal caricamento di una qualunque foto, di ricevere in pochi secondo la versione svestita.

Le conseguenze: la storia di Jodie

E le conseguenze possono essere devastanti, come quelle della pornografia non consensuale. E possono esserlo soprattutto quando le vittime sono persone comuni, in reti sociali piccole, Di recente, la BBC ha pubblicato un podcast che racconta la storia di Jodie, vittima di un deepfake che ha completamente stravolto la sua vita, per mano del suo migliore amico.

Nel podcast Jodie racconta il suo senso di violazione, i pensieri suicidari, la difficoltà a fidarsi di chiunque. A creare quella foto era stata una persona qualunque, di cui si era sempre fidata. Il punto, infatti, come più in generale per la diffusione di materiale intimo non consensuale, è che gli autori di abusi tramite deepfake possono essere amici, conoscenti, colleghi, compagni di classe. Con la differenza che qui non c’è la necessità di aver avuto un qualche genere di relazione con la persona che diffonde il contenuto: è un processo passivo, di svuotamento della personalità e dell’individualità. E le reti di protezione, davanti a una foto di nudo – falsa o meno – che gira in cerchie sociali ristrette possono essere difficili da attivare.

In cerca di tutele

Ad oggi, non esistono specifiche tutele per quello che riguarda le immagini di nudo create con intelligenza artificiale. Non c’è una fattispecie precisa nella norma sul revenge porn e l’articolo 600 del Codice Penale disciplina solo i casi in cui la vittima è minorenne.

C’è una norma anti-deepfake nella bozza del disegno di legge sull’intelligenza artificiale a cui sta lavorando il Governo Meloni. Secondo quanto riporta Wired, nella minuta della legge è prevista una norma che punisce chiunque utilizzando algoritmi di IA o altri strumenti elettronici genera immagini di persone o voci o suoni atti a ingannare e ottenere un ingiusto profitto.