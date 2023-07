Se i francesi sono più solidali con un omicida che con la vittima

Proteste in Francia per la morte di Nahel / La Presse

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un poliziotto: fermato a un posto di blocco, l'agente lo aveva minacciato con la pistola, intimandogli che l'avrebbe usata per sparargli. Il giovane è scappato a bordo della sua auto. Il poliziotto non mentiva: ha fatto fuoco e lo ha ucciso. Non c'è molto altro da aggiungere per raccontare il "fatto" nudo e crudo accaduto a Nanterre, in Francia. Non c'è bisogno di complesse analisi sociologiche o semplicistiche teorie velate di razzismo per definire quello di Nahel M. un omicidio.

Eventuali attenuanti le decideranno i giudici, ma che il poliziotto abbia abusato della forza è stato chiaro fin da quando, dopo una ricostruzione quantomeno errata della polizia locale, un video ha mostrato la dinamica dell'incidente. Da un lato c'è una vittima, dall'altro un carnefice, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Eppure, la solidarietà dei francesi (e forse, non solo quella loro) sembra pendere per lo più per il poliziotto: la raccolta fondi a sostegno dell'agente lanciata da un politico di estrema destra (di nascita e origini egiziane, tra l'altro) ha raccolto dieci volte quella aperta per sostenere la famiglia di Nahel. Come mai questa discrepanza?

Vittime e carnefici

Una delle ragioni va cercata senza dubbio nelle proteste scoppiate in tutto il Paese (e anche oltre, in Svizzera e in Belgio) subito dopo l'omicidio del ragazzo: sei notti di scontri che hanno portato a oltre 3mila arresti, 5mila auto date alle fiamme e mille edifici vandalizzati. Dietro questi moti, buona parte dei francesi, compresi coloro che hanno origini straniere (e che rappresentano circa il 30% dei cittadini d'oltralpe), vede solo orde di giovani delinquenti dediti allo spaccio e alla violenza. Criminali per nascita e dna, come Nahel, che "se l'è cercata". Mentre l'agente "ha fatto solo il suo lavoro".

Per la destra (e per buona parte dell'opinione pubblica), vittima e carnefice di Nanterre non solo si confondono, ma si scambiano di ruolo. Peccato che lo stesso modo di interpretare l'operato della polizia non sia stato adottato quando a finire sotto i colpi dei manganelli sono stati i gilet gialli o i manifestanti che fino a poche settimane fa hanno messo a ferro e fuoco la Francia per protestare contro l'innalzamento dell'età pensionabile (misura contrastata anche dalla destra). Che vi sia un problema nell'uso della forza da parte degli agenti transalpini è un fatto palese.

La violenza nella polizia...

Uno studio recente ha riscontrato che in Germania, negli ultimi 10 anni, solo in un caso la polizia ha ucciso un presunto criminale sparando a un veicolo in fuga. In Francia, è successo 16 volte solo nell'ultimo anno e mezzo. "La ricerca ha dimostrato che la polizia francese è la più mortale in Europa in due categorie: omicidi per sparatorie della polizia e durante le operazioni per mantenere l'ordine", scrive La Libre. È vero che la Francia ha vissuto una stagione terribile di terrorismo e che ha una forte presenza di immigrazione, ma anche in Germania ci sono stati attentati mortali e il tasso di migranti nella popolazione è più alto di quello francese.

...e quella delle banlieue

Semmai, una "giustificazione" dell'uso della forza da parte degli agenti transalpini può essere trovato negli alti tassi di criminalità del Paese, ben più alti (per rapine, aggressioni e omicidi) di quelli che si registrano in Germania o in Italia, per esempio. La questione, però, è capire se il metodo autoritario funzioni: la storia degli ultimi 30 anni ci dice che sta fallendo. Le banlieue sono in fiamme da tempo: i meno giovani ricorderanno le rivolte del 2005, quando l'allora presidente Nicolas Sarkozy definì feccia gli abitanti delle periferie. Oggi come allora, la risposta al disagio e alla criminalità di questi luoghi è stata affidata prima di tutto alla repressione. Un'inchiesta di Le Monde a Nanterre ha rivelato come i giovani delle periferie (per lo più immigrati nati in Francia) vivano nella paura di essere fermati dalla polizia, anche quando non hanno commesso alcuna illegalità.

Disuguaglianze e razzismo

Questo clima di terrore si lega a doppio filo con il disagio socioeconomico. Per quanto l'esperienza del 2005 abbia spinto le città a investire maggiormente nei quartieri più difficili (ma sempre cinque volte meno che altrove), questo non ha cambiato le banlieue, che sono ancora il tappeto sotto cui viene nascosta la popolazione con meno prospettive di ascesa sociale. Nel frattempo, le diseguaglianze sono aumentate in generale in tutto il Paese. Chi nasce (in Francia) da padre o madre operai, è destinato a seguire le orme dei genitori, e ha più possibilità di restare disoccupato a lungo o di trovare solo ed esclusivamente lavori meno qualificati. Questo, però, vale soprattutto per chi ha origini straniere, e tra chi ha origini straniere, è decisamente più accentuato per chi è nato o ha genitori africani e/o arabi: un bambino portoghese ha il 72% di possibilità di trovare un lavoro un anno dopo gli studi, rispetto al 57% di un bambino algerino, ha rivelato uno studio del 2016. La scuola francese, poi, non riesce a ridurre queste disuguaglianze alla nascita: anzi, a dispetto di quanto per fortuna avviene ancora in Italia, le accentua.

Il circolo vizioso

Dati e ricerche come quelli sopra citati spingono gli osservatori, in particolare a sinistra, a sottolineare il razzismo che pervade la società francese, e da qui la polizia. Un razzismo che sarebbe diretto discendente di un colonialismo con cui la Francia non avrebbe mai davvero fatto i conti. E che non a caso viene utilizzato come forma di rivendicazione da chi ha partecipato in questi giorni alle proteste. Anche questo aspetto non va trascurato. Ma continuare ad alimentare la polarizzazione tra chi vede nell'immigrazione e nella povertà solo un problema da affrontare con politiche securitarie e repressive, e chi invece sbandiera la lotta al razzismo e al disagio socioeconomico come uniche chiavi di azione, non ha portato a grandi passi avanti nel Paese. Semmai, come dimostra il confronto tra la raccolta fondi per il poliziotto che ha ucciso Nahel e quella della famiglia della vittima, rischia di accentuare di più la segregazione delle minoranze che nulla hanno a che fare con i violenti.

È come un cane che si morde la coda: povertà ed esclusione alimentano la criminalità, la polizia usa la forza (e troppo spesso ne abusa) per combatterla e genera rabbia tra gli emarginati, e i criminali a loro volta sfruttano questa rabbia per imporsi con la violenza e creare zone franche dove lo Stato non ha più presa. Uscire da questo circolo vizioso è la grande sfida che ha la Francia oggi. La stragrande maggioranza di chi vive nelle banlieue vuole sentirsi francese al pari degli altri, e se non francese, almeno avere la speranza di poter godere delle stesse possibilità nella vita. E vuole anche vivere in luoghi sicuri, dove la criminalità non sia il vero Stato, né dove avere paura di chi dovrebbe proteggere dalla criminalità. Questo vale per la Francia, ma anche per una fetta sempre più grossa dell'Europa. Italia compresa.