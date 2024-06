Il costo della corruzione: il fetore della camorra sul boom migranti lo sentivano tutti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presentato un esposto alla procura nazionale antimafia per denunciare una maxi-frode finalizzata a gonfiare gli ingressi di migranti in Italia attraverso il sistema dei decreti flussi. Secondo Palazzo Chigi, la frode, che si presume sia attiva già da diversi anni, coinvolgerebbe reti della camorra, sia in Italia sia in Paesi terzi, come il Bangladesh, con l'obiettivo di inviare migliaia di domande fittizie per favorire partenze di massa verso il nostro Paese. L’esposto è stato consegnato direttamente dalla premier al Procuratore Nazionale, Giovanni Melillo, il 4 giugno. Meloni ha annunciato la misura durante un’informativa al Consiglio dei Ministri. Dall'analisi condotta dagli uffici governativi sull'applicazione dei decreti flussi – che stabiliscono annualmente le quote di ingressi regolari di migranti per cui le aziende possono fare richiesta – sono emerse anomalie significative, con il fetore della camorra che si avvertiva a un miglio di distanza.

Dati allarmanti: il caso delle domande di ingresso in Italia

Il campanello d’allarme è suonato quando ci si è resi conto del numero assolutamente esorbitante di richieste in arrivo soprattutto dalla Campania durante il click day prefissato per l'ingresso di migranti. Numeri che, neanche a dirlo, sono decisamente troppo lontani dalla realtà del territorio per non destare sospetti. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato i numeri: “Sui permessi per lavoro stagionale, cioè per lavoro in campo agricolo o turistico-alberghiero, nel 2023, su un totale di 282.000 domande, 157.000 arrivano dalla Campania, mentre 20.000 arrivano dalla Puglia. Solo che, per esempio nel settore agricolo, la Puglia ha circa il 12% delle imprese agricole italiane e la Campania solo il 6%”.

Inoltre, è emerso che alla fine dell’iter soltanto il 3% di chi aveva ottenuto un visto regolare risultava aver effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro. Anche altre regioni italiane hanno mostrato discrepanze rilevanti tra le domande presentate e i contratti effettivamente sottoscritti.

L’assalto dei clan è evidente, ora bisogna rispondere nel modo giusto

I decreti flussi sono strumenti legislativi utilizzati dal governo italiano per regolamentare l'ingresso di lavoratori stranieri nel paese, determinando annualmente il numero massimo di permessi di lavoro che possono essere concessi. Il Sistema avrebbe trovato il modo di manipolare questo percorso, rendendolo una strada sicura e legale per l’ingresso di individui che, altrimenti, non avrebbero ottenuto il permesso. Il costo di una "pratica" per ottenere un ingresso tramite questi canali ufficiali potrebbe arrivare fino a 15.000 euro. Questo denaro verrebbe presumibilmente pagato a organizzazioni criminali che, attraverso la corruzione e l’inganno, riescono a far ottenere i permessi necessari ai loro "clienti". I clan, in questo modo, non solo favoriscono l’ingresso irregolare, ma diventa anche una fonte di guadagno significativa per le organizzazioni malavitose. Questa frode criminale ha coinvolto la camorra in collaborazione con “partner” collocati in primis in Bangladesh, Paese da cui proviene da mesi il numero più alto di arrivi di migranti irregolari in Italia e in cui sono segnalati dalle autorità «fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro». Di fronte a tali evidenze, il governo ha deciso di costituire un dossier ad hoc, ora consegnato alla procura antimafia per i profili di reato eventuali.

Verso una revisione del sistema dei flussi

Sul piano politico e normativo, Meloni richiede risposte dai suoi stessi ministeri. “Ci troviamo di fronte a un meccanismo di frode e di aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare, con la pesante interferenza del crimine organizzato, che dobbiamo fermare e correggere, esattamente come abbiamo fatto, e stiamo facendo, per il superbonus edilizio e per il reddito di cittadinanza”, ha dichiarato la premier.

La soluzione prospettata si articola in una serie di interventi mirati che includono, chiaramente, la verifica delle domande di nulla osta al lavoro, la riforma del meccanismo del click day, la ridefinizione delle quote e il rafforzamento dei canali di ingresso speciali. Inoltre, sarà fondamentale la collaborazione con le associazioni di categoria per definire i fabbisogni di manodopera. Queste appaiono soluzioni scontate, ma se fossero state utilizzate al momento giusto, i clan non avrebbero fatto il bello e il cattivo tempo fino ad oggi. Ormai – e viene da dire 'meglio tardi che mai' – è stata messa in luce l'urgenza di una riforma del sistema dei decreti flussi. L’emergenza ha coinvolto la Campania, che continua a essere preda delle 'intuizioni' della camorra, ma potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, suggerendo la necessità di monitoraggi più rigorosi e di misure preventive efficaci a livello nazionale.