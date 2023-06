L'ultima carezza negata lo schiaffo più duro per Berlusconi

"Silvio Berlusconi è un uomo": è tutto qui il ricordo che l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini tesse per l'omelia dei funerali. Una strana omelia quella del presule, sei minuti che dividono chi ascolta: in molti applaudono, altri restano sconcertati, quasi tutti spiazzati. Tanto che è tra i video più rivisti di un pomeriggio pieno di immagini. Chi si aspettava una carezza per accompagnare il ricordo del Senatore Silvio Berlusconi restano spaesati. Dall'altare del Duomo di Milano il vescovo a sorpresa non cita le Scritture e neanche ripercorre la vita, o ricordi e aneddoti della persona, come quasi sempre si fa nei funerali. Cita invece l'uomo politico che cerca di vincere e "ha sostenitori e oppositori", l'uomo d'affari che "guarda ai numeri e non ai criteri", il "personaggio" che "sempre in scena".

La strana omelia spiazza: perché non giudica, non esalta, né critica. "Vivere e amare la vita", "amare e desiderare di essere amato", "essere contento e amare le feste". Delicatamente (ma non troppo) indica a chi crede, come il giudizio arriverà solo dall'incontro con Dio.

L'omelia spiazza perché ognuno può leggervi quello che vuole. "La Chiesa riscatta l'abiezione del moralismo piccolo piccolo", commenta Giuliano Ferrara. E l'attuale direttore de Il Foglio parla di "un gigantesco Delpini" che ha offerto "un saggio di vita, di fede, di anti moralismo". "Povero Papa Francesco, è questa la Chiesa italiana che si ritrova", sottolinea invece Stefano Sodaro, docente di diritto canonico e osservatore delle dinamiche interne della Chiesa italiana. Per il governatore della Liguria Giovanni Toti le parole di Delpini hanno ricordato "la caducità della vita", mentre per Daniele Capezzone la predica è stata costruita "in modo furbo perché suscettibile di interpretazioni opposte". E poi la voce della rete: "deludente", "un'omelia gesuitica", "ha fatto come Ponzio Pilato". Dall'altra parte c'è invece chi premia il vescovo a pieni voti: "Oltre la vuotezza dei commenti politici, si sono ascoltate in chiesa - twitta Lucio Brunelli, ex vaticanista Rai e ex direttore della tv della Cei - le parole più vere sulla vita e la morte di Silvio Berlusconi".

Resta la compassione per l'umano troppo umano incarnato dal personaggio pubblico. Restano le contraddizioni e le fragilità che Delpini non elogia ma nemmeno condanna, lasciando alla storia il giudizio sul personaggio. Resta un saggio su una vita da cui ognuno può trarre le proprie conclusioni.