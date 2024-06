Con Meloni il primo G7 della storia che fa pubblicità a un marchio

Ho cercato sulla carta geografica un paese di nome Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, ma non l'ho trovato. Ho invece trovato un gran bel resort. Eppure, i documenti ufficiali del G7 italiano indicano come località proprio "Borgo Egnazia" (BR). Cosa è successo? Due alternative: o siamo di fronte a un nuovo record di Giorgia Meloni o ci sono dei riferimenti alla cultura classica poco immediati. Di certo, il vertice è anche una straordinaria pubblicità di portata mondiale per un'azienda che è sì eccellente, ma che è pur sempre un'attività privata. Perché tutti gli altri G7 sono legati al luogo e questo indica, e nei fatti pubblicizza, un preciso marchio?

Il G7 di Borgo Egnazia: lapsus storico letterario?

Borgo Egnazia prende il nome dal sito archeologico vicino di Egnazia. Qui sorgeva l'omonima città che dai Messapi ai romani è stata al centro di importanti rotte commerciali, per poi, probabilmente venire distrutta dal saccheggio dei Goti. La città è stata più volte menzionata da autori classici come Plinio, Strabone e Orazio.

Di sicuro, la migrazione dei suoi abitanti ha contribuito alla nascita dell'attuale Fasano, il "vero" luogo del G7.

Dove si fa davvero il G7 di Meloni: è record

I documenti ufficiali danno indicazioni precise su dove si svolge il G7: Borgo Egnazia, provincia di Brindisi. Ma in quanto località Borgo Egnazia non esiste. È un resort.

Con una semplice ricerca su Google è semplice constatare che il luogo, inteso come comune, in ci si svolge il vertice è in realtà Fasano. Scendendo ulteriormente di dettaglio geografico, la frazione risulta Savelletri.

E quindi perché nei documenti ufficiali non leggiamo il G7 di Fasano o di Savelletri? O magari G7 di Puglia? Piccolo esercizio logico: andiamo a vedere com'erano state denominate le scorse riunioni del G7. Ad esempio, l'ultimo in Italia si è tenuto nel 2017 a Taormina, comune della provincia di Messina, al Palacongressi. Ma nei documenti ufficiali non leggiamo di "G7 Palacongressi", non era stato indicato il nome della struttura. Neanche a dirlo, stesso discorso per Giappone, Germania, Regno Unito, Stati Uniti.

Borgo Egnazia, un marchio G7

Per l'edizione del 2024, invece, c'è il nome di un'azienda privata. Borgo Ignazia è più di un'azienda, è anche un marchio registrato, che il proprietario e fondatore, Aldo Melpignano, ha ottenuto nel 2013. Il resort è un acclamato esempio di ospitalità diffusa e nel tempo si è affermato come meta del turismo di lusso in Puglia. Negli anni, vari Vip hanno scelto il borgo per festeggiare il loro matrimonio, Justin Timberlake e Jessica Biel, o per passarci le vacanze, come hanno fatto George Clooney, David Beckham, e Madonna.

Borgo Egnazia è un simbolo delle vacanze di lusso e dell'eccellenza italiana nel mondo, ma che porta con sé - a prescindere dalla propria volontà - anche una sintesi di aspetti italici più contraddittori. Ad esempio, il resort ha una spiaggia, Cala Masciola, con stabilimento balneare per cui paga una concessione demaniale di 5.983,82 euro l'anno, come verificato da Today sul Sid, il portale del ministero delle Infrastrutture.

Strutture di lusso che, legalmente, pagano allo Sato l'equivalente dell'Irpef di un dipendente. Ma questa è un'altra storia e poi la colpa non è mica loro. Chissà se Meloni al vertice parlerà di concorrenza...

In ogni caso, il lavoro fatto dalla famiglia Melpignano è di alto livello ed è riconosciuto come tale in tutto il mondo. La mancanza di trasparenza sulle scelte, anche comunicative, di un vertice intergovernativo non può essere un loro problema. Il marchio è un "segno" usato per identificare un'impresa per distinguerla dalla concorrenza. Dopo questo G7, Borgo Egnazia lo sarà ancora di più. L'Italia ancora meno trasparente.