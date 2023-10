Ospedale bombardato a Gaza: la bimba in lacrime e gli occhi nel vuoto della madre

Alcuni frame del video girato in ospedale

Sono centinaia le testimonianze video e fotografiche che circolano in rete sull'esplosione all'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza; molte non si possono mostrare. In un filmato si vede una giovane mamma sanguinante, distesa sul pavimento: i suoi occhi vagano, in cerca di qualcosa a cui appigliarsi in quel vortice di caos e disperazione. Al suo fianco la figlioletta che piange; un pianto stridulo: non può capire, non riesce a urlare. La mamma, ferita, raccoglie quel poco di forza rimasta, alito di vento, per tirarla verso di sé, sulla guancia un bacio per provare a calmarla, senza però riuscire a distendere le labbra. Un bacio freddo come la pietra. Non sappiamo se sia sopravvissuta.

Nell'ospedale i morti sono centinaia. C'è chi dice 500, chi 100: non cambia nulla, un'orrenda carneficina di vite indifese. Sotto accusa un bombardamento di Israele, che invece incolpa un razzo di Hamas. L'unica certezza, al momento, è che Hananya Naftali – portavoce del premier Netanyahu – aveva rivendicato l'attacco su X, parlando dell'ospedale come di una "base terroristica"; il 'tweet' è stato poi velocemente rimosso.

Generali, soldati, aviatori o terroristi che sia, identici dispensatori di morte: guardateli quegli occhi di madre, ancora e ancora, provate a sentire la sua anima smarrita, angosciata. Provateci con quel filo d’umanità rimasta sotto la cortina dell’odio e dell’obbedienza: nessuno – scriveva Susan Sontag – può pensare e al tempo stesso colpire un altro essere vivente.