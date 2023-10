Cara Giorgia Meloni, ti consiglio di mollarlo

Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno (LaPresse)

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha un problema con un uomo. E quell’uomo, strano dirlo, non è Matteo Salvini; il leader leghista, al netto del suo perenne attivismo, non sembra impensierire più di tanto l’alleata: galleggia sempre lì, ben lontano dalla soglia psicologica del 10 per cento, tra una manifestazione per difendere i valori occidentali, un ponte sullo Stretto e una centrale nucleare a Milano. Insomma, visto così sembra abbastanza innocuo.

Quei fuorionda imbarazzanti

No, la premier ha un problema in casa. E non è una metafora politica. E il suo problema si chiama Andrea Giambruno: l’uomo con cui condivide la vita privata, il padre di sua figlia. Il giornalista in forza a Mediaset è salito nuovamente agli onori delle cronache (cosa che ormai avviene con una certa frequenza…) per dei fuorionda a dir poco imbarazzanti. Nei filmati mandati sul piccolo schermo da "Striscia la Notizia", il fidanzato d’Italia - che appare un po’ raffreddato, forse a causa delle prime perturbazioni autunnali e del lieve calo delle temperature - saltella per lo studio alternando battute da spogliatoio di calcetto a gesti assai poco signorili.

Ora qualcuno potrebbe obiettare "basta con questo politicamente corretto", "non si può dire più nulla" e frasi simili. Obiezione accolta: l’educazione non può essere un metro di giudizio, soprattutto quando si commentano delle immagini "rubate". E Giambruno, quando la spia della telecamera si colora di rosso, non dice volgarità e non fa gestacci: al massimo si mette nei guai per delle uscite più o meno gravi che ispirano la satira e che lo costringono a scusarsi alla puntata successiva. Ed è normale che sia così, perché il compagno della donna più potente d’Italia fa un mestiere che lo pone costantemente sotto i riflettori, in tutti i sensi.

Le avances alle colleghe

Il problema è che in uno degli spezzoni mandati in onda dalla trasmissione di Antonio Ricci, su quella che per giunta dovrebbe essere una rete "amica" (anche su questo "sgambetto" si potrebbe discutere a lungo…), il conduttore fa palesemente il "provolone" con una collega, adulandola con commenti da novizio armocromista anti-cinese sul colore della giacca e arrivando a confessarle un invaghimento intellettuale: "Sei intelligentissima, perché non ci siamo conosciuti prima?", le dice accarezzandole i capelli. Il problema, ancor più grave, è che nel servizio andato in onda il giorno seguente, lo stesso Giambruno si rivolge ad altre colleghe con parole decisamente più pesanti, parole che vanno ben oltre il precedente ammiccamento. Parole oggettivamente inaccettabili in quel contesto.

Alla luce dei fatti, penso che l'attenzione dovrebbe virare su un possibile cambio della serratura di casa Giambruno - Meloni. Perché se è vero che tra moglie e marito non bisogna mai mettere il dito, è altrettanto vero che ormai Giambruno è diventato un’ulteriore preoccupazione per la donna che dovrebbe traghettare il Paese fuori dalla crisi economica in un momento molto delicato per i fatti che ogni giorno raccontiamo. Una situazione in cui la premier non dovrebbe subire ulteriori pressioni, anche psicologiche, dalla persona che le sta accanto. Una persona che sembra proprio voler cavalcare l'onda per affermarsi nel suo campo: aspirazione del tutto legittima, che però rischia di influire negativamente sulle vite di milioni di persone.

Il pubblico e il privato

Perché sì, se Giorgia Meloni, come probabile, in queste ore è furiosa per quelle immagini e per quegli audio rubati, ha tutte le ragioni di questo mondo: ogni donna e ogni uomo si arrabbierebbe nel vedere scene di quel tipo. E qui in ballo non c'è solo il rapporto tra i due, che giustamente sarà gestito nella privacy della vita privata, ma l'immagine pubblica di una donna delle istituzioni che sulla cosiddetta "famiglia tradizionale" (quella in cui un papà non si metterebbe mai a fare lo scemo con un'altra donna, toccandosi il "pacco" nel reparto ortofrutticolo dell'Esselunga), ha costruito parte del suo consenso; una leader politica che per forza di cose sta subendo un danno enorme dall'ormai palese voglia di emergere del compagno.

Dopo il primo servizio di "Striscia la Notizia", in apertura del suo "Aspettando Viva Rai Due", Fiorello aveva simulato una telefonata con la premier: "Giorgia - aveva detto - sei un po' arrabbiata ancora per il servizio di 'Striscia' di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore". Un invito che mi sento quasi di sottoscrivere, perché oltretutto, in questo caso, il divorzio neanche sarebbe necessario: come tutti sanno i due non sono sposati.

Se fossi un amico di Giorgia Meloni, come avranno pensato quegli articolisti che qualche mese fa ricamarono sul fatto che il sottoscritto fosse l’unico giornalista che la premier segue su Facebook (vi svelo il segreto, si tratta di un bug), le consiglierei di proporre al fidanzato la classica “pausa di riflessione”, magari per poi tornare insieme tra un paio d’anni, più innamorati di prima, per discutere, tra le calde mura domestiche, dello spread a 500 e delle leggi impopolari che saranno varate dal prossimo governo tecnico.

P.S.: Con un post su Instagram venerdì mattina la premier ha annunciato la fine della relazione.

