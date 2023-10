Il Giambruno-Icaro che volava pensando di essere intoccabile

Andrea Giambruno nei fuorionda

Sono bastati due fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia per sgonfiare irrimediabilmente il fenomeno Giambruno. Che il moderno Icaro fosse poco incline, diciamo così, a rendersi conto di cosa implicasse essere il compagno della presidente del Consiglio in carica e delle relative responsabilità che derivano da questo ruolo era ormai chiaro da tempo. Il "first gentleman" d’Italia – ormai ex, dopo il benservito reso pubblico dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni via social – già da tempo non mancava di mettere in imbarazzo la compagna con affermazioni pubbliche piuttosto singolari.

"Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi", ha dichiarato recentemente Giambruno in un’intervista al settimanale Chi nel tentativo di far passare la propria proverbiale incontinenza verbale come l’emblematica caratteristica di una relazione sana. Peccato che in una relazione sana, uno degli elementi imprescindibili dovrebbe essere il rispetto del proprio compagno, che dovrebbe declinarsi nel banale esercizio di non metterlo pubblicamente in imbarazzo ogni due per tre.

L'uomo che si sentiva intoccabile

Ma Giambruno evidentemente non ha mai preso in considerazione il peso del proprio ruolo da "first gentleman" e conduttore televisivo pubblicamente esposto quotidianamente, probabilmente pensava di potersi permettere qualsiasi tipo di atteggiamento proprio in virtù del peso politico della propria compagna. Traduco in parole povere: si sentiva intoccabile, così intoccabile da non avere remore a dire e fare qualsiasi cosa gli passasse per la testa "tanto sono il compagno della Presidente del Consiglio".

Lo scrissi in tempi non sospetti proprio su Today.it, ai tempi dell’ennesimo sfondone a tema violenza sessuale: "Giambruno sembra non essere minimamente in grado di calibrare le parole, sembra pronunciare qualsiasi pensiero gli passi per la mente senza alcun filtro, incurante del fatto che le sue parole hanno però un peso non indifferente e rischiano peraltro di mettere in difficoltà proprio la sua compagna". A distanza di poche settimane e alla luce dei fuorionda trasmessi dal tg satirico Striscia la Notizia, questa tendenza appare ancora più eclatante, ma frutto non solo di una totale mancanza di comprensione delle responsabilità del proprio ruolo, ma anche e soprattutto di una evidente mancanza di rispetto nei confronti della propria compagna.

Non è un caso che nel giro di due giorni – e ironicamente proprio a ridosso dell’intervista a Chi dove raccontava della relazione da favola con Giorgia Meloni – il Giambruno sia stato defenestrato senza troppi complimenti dalla presidente del Consiglio. Perché è evidente che di fronte agli agghiaccianti atteggiamenti tenuti da Giambruno durante la conduzione della sua trasmissione, la presidente del Consiglio non avesse altra scelta che interrompere una relazione quasi decennale per salvaguardare la propria reputazione di capo del Governo. E di donna.

Sempre in tempi non sospetti, all’ennesimo sfondone imbarazzante, domandai cosa avrebbe fatto Mediaset nei confronti del conduttore di Retequattro, stante anche il totale cambio di passo che Piersilvio Berlusconi sembrava voler imprimere solo pochi mesi fa. E se all’epoca le questioni erano relative solamente a dichiarazioni politiche imbarazzanti e totalmente fuoriluogo, adesso la situazione è decisamente più grave e rischia di compromettere in maniera irrimediabile la reputazione dell’azienda.

E così, alla fine, la parabola del tronfio Giambruno sembra arrivata all’ultimo capitolo. Il moderno Icaro che pensava di essere intoccabile, a furia di cercare di volare sempre più in alto nel tentativo di prendersi continuamente la scena sfruttando i riflettori concessi dalla relazione con la presidente di FdI, sta guardando le proprie ali sciogliersi come neve al sole. E il tonfo che seguirà non sarà così silenzioso.