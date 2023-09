Il papà Giambruno e i predicozzi non richiesti

Andrea Giambruno

"Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Sono queste le parole che hanno fatto finire il giornalista Andrea Giambruno al centro di una bufera mediatica nei giorni scorsi.

Invitare una donna (come anche un uomo) a non distruggersi di alcol non è sbagliato. Quello che è sbagliato è invitare una donna a non bere perché altrimenti rischia di trovare "il lupo". I lupi, per essere chiari, non sono gli animali, che invece sono innocui. Le bestie, metaforicamente indicate come canidi, sono gli uomini, i maschi, quelli che pensano di potersi permettere di allungare le mani su una donna quando questa è indifesa.

Ma perché non diciamo cosa dovrebbero fare gli uomini?

In una società in cui stupri e femminicidi stanno diventando la regola perché sentiamo sempre il bisogno di concentrarci su quello che dovrebbero fare le donne e mai su ciò che non dovrebbero fare gli uomini? Qualcuno ha già detto che è un suggerimento di buon senso ma il punto è proprio questo: ai cittadini non servono i suggerimenti di un padre preoccupato. Ai cittadini serve una politica che tracci la linea di demarcazione fra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Bere, fino anche a ubriacarsi, è lecito. Stuprare no. Dunque ci aspettiamo che ogni uomo e donna smetta di fare la paternale alle donne e cominci a rivolgere la propria attenzione su chi delinque, non su chi non fa nulla di male.

Se mi entrano i ladri in casa perché non ho le inferriate o l'allarme, nessuno può biasimarmi perché "me la sono andata a cercare". Tanto che in questo Paese mi pare che il tema della legittima difesa abbia avuto grande peso nelle campagne elettorali. Io non ho mai visto un politico o un giornalista andare dalle vittime di una rapina e dire loro: "Hai il diritto di non mettere l'allarme ma, se lo metti, eviti di incorrere in certe problematiche perché poi il ladro lo trovi".

Il motivo? Semplice. Sotto sotto siamo una società che legittima lo stupro. Ma lo Stato ha il dovere di creare le condizioni per far sì che quel comportamento sia contenuto. Deve creare le condizioni per prevenire e perseguire le violenze sessuali e, allo stesso modo, garantire la sacralità di una casa.

Lo Stato e le paternali

Giambruno lo dice anche quando si rivolge al direttore di Libero Pietro Senaldi. "Lo dici quasi come un padre". Ecco, ognuno di noi ha già avuto due genitori e ci teniamo quelli per le prediche. Il ruolo dello Stato e dei giornalisti non è invece questo, non è fare paternali né predicare precetti etici. Se una cosa è legale, ho il diritto di farla senza che nessuno me lo faccia pesare.

È anche plausibile che un partito o una persona concepisca lo Stato come qualcosa che entri nella vita privata delle persone e che si arroghi il diritto di indirizzare i "costumi" delle persone. Possiamo anche immaginare una società in cui chi governa dica ai cittadini come condurre la propria vita. Purché si prenda atto che una nazione del genere non è un Paese liberale. Soprattutto si prenda atto che quando quella paternale poi è indirizzata a una persona già vittima, diventa violenza. Diventa Stato etico.

