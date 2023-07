Perchè Gigi Buffon ci mancherà tanto

Gianluigi Buffon in lacrime con la maglia della Juventus (Foto @Lapresse)

L'ultimo campione del mondo 2006 che era in attività si ritira. Manca solo l'annuncio. Dopo aver riflettuto sulla faraonica offerta saudita, Gigi Buffon sembra essere arrivato a una decisione definitiva e nei prossimi giorni dovrebbe annunciare l'addio al calcio giocato. Ci mancherà. La parola fine scritta da Gigi Buffon nell'ultima pagina della sua lunghissima carriera termina una storia scritta in un libro riccamente rilegato da apporre, con una copertina pregiatissima, nello scaffale più in vista nella biblioteca del calcio internazionale.

E la sua scelta di concludere, in questa estate 2023, la sua prolungata esperienza quasi trentennale “nei pro” non può lasciare indifferenti, a prescindere dalla fede calcistica e dai crediti di simpatia che un atleta può riscuotere. Ad appendere le scarpe al chiodo è una leggenda, di quelle che al pari di Maradona, Pelé, Cruijff e Best (citando alcune tra le icone di questo sport ordinate in maniera rigorosamente random) riescono ad essere trasversalmente acclamate, senza distinzioni di maglia, perché patrimonio di intere generazioni che lo hanno eletto a simbolo e punto di riferimento di un ruolo, a idolo da prendere ad esempio e provare a emulare.

Per molti Buffon è stato il miglior portiere di tutti i tempi, pur senza aver mai alzato il Pallone d’Oro e senza essere riuscito a dare con le casacche del club rilevanza continentale alle sue prodezze, con la sola eccezione della Coppe Uefa messa in bacheca ventenne con il Parma. Titoli tanti, ben 27 tra Juventus, Parma e Paris Saint Germain, accompagnati dall’etichetta di recordman di scudetti vinti (10), di Coppe Italia conquistate (6) e SuperCoppe italiane (7) a cui si aggiunge anche il primato di imbattibilità nella storia della massima serie italiana, con 974 minuti trascorsi senza incassare reti. Così come tanti sono stati i riconoscimenti arrivati sia sotto forma di awards ritirati, che di dichiarazioni di tanti suoi pari-ruolo del passato e del presente i quali lo hanno identificato come il migliore.

Difficile rendicontare in maniera completa una carriera inaugurata in Serie A diciassettenne il 19 novembre 1995 nella partita contro il Milan (terminata senza gol e nell’elenco dei migliori in campo) e conclusa con la stessa casacca, ovvero quella del Parma nell’ultima annata nel torneo cadetto scendendo in campo una ventina di volte, fino a sfiorare il record di quasi 1000 gettoni tra i club “pro”. In mezzo anche la maglia azzurra vestita 176 volte – nessuno come lui – e la fascia di capitano indossata in 80 occasioni. Ed il punto più alto toccato con la vittoria iridata in Germania nel 2006, quando nei tempi regolamentari delle partite giocate in quella Coppa del Mondo dall’Italia venne bucato solo da un maldestro autogol di Zaccardo e dal cucchiaio dal dischetto di Zidane, in quel testa a testa dagli undici metri che i suoi detrattori hanno sempre identificato come il punto debole di Buffon, smentiti in fondo dalle statistiche (30% di parate) che lo vedono distante solo pochi punti percentuali dagli specialisti “all-time”.

Ma il vero punto di forza di “Superman”, come era stato soprannominato negli anni trascorsi a difendere i colori della squadra ducale, resteranno comunque efficacia e continuità di rendimento. Quella nell’arco di un’unica gara, che lo ha portato a essere decisivo in un’unica, sporadica occasione anche dopo quarti d’ora trascorsi da spettatore non pagante, e quella nella sua trentennale militanza nel calcio che conta fatta di senso della posizione, reattività, riflessi e tecnica restati pressoché inalterati nonostante gli anni della giovinezza abbiano inevitabilmente lasciato il posto a quelli della maturità, a lustri di distanza dall’allievo promettente che si ispirava a Thomas N’Kono (iconico estremo difensore della nazionale camerunense anni ‘80) ed ha finito per superare i suoi maestri anche nella longevità agonistica.

Sì, non vedere più Gigi Buffon in quel rettangolo verde ci susciterà nostalgia. I tifosi non mancheranno di colmare questo vuoto spulciando su YouTube i video con un sunto dei suoi interventi più belli e dei suoi successi, riapprezzando l’ovazione tributatagli al Bernabeu dopo essere stato espulso in quell’infuocato finale di Real Madrid-Juventus della Champions 2018, ma anche il coraggio nel raccontare apertamente il passaggio attraverso quel cono d’ombra rappresentato da un iniziale stato di depressione, vissuto poco dopo l’inizio del suo lungo percorso torinese con la Juventus. “Mostrare le tue debolezze, il tuo essere una persona che hai dei limiti, e poi superarle ti può far diventare ancora più forte”, aveva successivamente spiegato. Parole dette con coraggio, qualità che possiede ogni buon portiere, a partire dal migliore, il numero uno dei numeri uno. Che, ora, ci mancherà.