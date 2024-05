Così Giorgia Meloni sarà l'ago della bilancia in Europa

Viktor Orban e Giorgia Meloni (LaPresse)

Giorgia Meloni, Marine Le Pen e Matteo Salvini. Tre personaggi in cerca di un’alleanza. La rottura con i tedeschi di Afd apre nuovi scenari per la destra europea. Forse, è prematuro parlare di un gruppo unico, ma i contatti tra i conservatori di Ecr e l’estrema destra di Identità e democrazia sono continui. Un “gruppone” unico di tutte le formazioni a destra del Ppe supererebbe con ogni probabilità il gruppo dei socialisti e questo aprirebbe la strada a un nuovo assetto europeo.

Un fronte unico per fermare Von Der Leyen e Draghi

Meloni e Le Pen lo sanno bene e hanno iniziato a parlarsi per superare i personalismi reciproci e Salvini sarà costretto ad accodarsi. Se da un lato Meloni non vede l’ora di sedersi "tra i grandi", Le Pen ha la necessità di rifarsi il look tra le cancellerie europee per arrivare all’Eliseo e non avere problemi con Bruxelles dopo. Le incognite sono tante perché i partiti di destra sono divisi tra filo-russi e filo-ucraini, però, in Europa spira un vento di destra e dividersi ora sarebbe controproducente. Il presidente francese Macron, dal canto suo, punta a sopravvivere e intende sparigliare le carte proponendo l’ex presidente della Bce ed ex premier Mario Draghi.

I liberali soffrono in Germania, sono in netto calo in Francia e sotto il 10 per cento in Italia mentre in Spagna, dopo la scomparsa di Ciudadanos, non esistono più. Con gli agricoltori inviperiti per le nuove regole che voleva introdurre l’olandese Timmermans è anche facile prevedere un calo dei Verdi in tutta Europa. Pare sempre più difficile, dunque, che la tedesca Ursula Von Der Leyen ottenga la riconferma, ma pare altrettanto difficile che Meloni, l’unica che stava all’opposizione di Draghi, si faccia imporre il nome di un italiano da un leader francese.

Le politiche green affossano le sinistre

Le incognite sono molte, ma la sensazione che la "maggioranza Ursula" non riesca a reggere l’urto dei movimento di destra. Di fronte a questo contesto sono essenzialmente due gli interrogativi che Bruxelles dovrebbe porsi. Il primo riguarda l’atteggiamento del Ppe nei confronti dei partiti alla sua destra. In Italia Fratelli d’Italia dovrebbe confermarsi primo partito, in Francia i lepenisti dovrebbero diventare la prima forza politica e il vento di destra continua a soffiare con diverse intensità anche in Portogallo, Spagna, Olanda e Austria. Il secondo interrogativo riguarda i socialisti europei: perché, pur governando a Madrid e a Berlino (e non solo), sembrano non riuscire a sfondare nel cuore degli europei? In primis perché la svolta green rischia di mettere in ginocchio non solo gli agricoltori, ma anche la classe operaia che da qui al 2035 dovrà comprare una nuova auto oppure ottemperare ai dettami della direttiva sulle case green che verrà a costare molto di più di un Superbonus. Per attuare queste riforme serve un consenso che al momento, i partiti della cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ non hanno perché questi temi non rappresentano né una priorità né un vantaggio.

Il momento delle scelte

In questo contesto, gli elettori guardano verso le destre europee che potremmo paragonare alla "mucca in corridoio" di bersaniana memoria. Volente o nolente, ha fatto il suo ingresso in casa e, per quanto sia un inquilino scomodo, i tradizionali partiti europei non potranno più attuare una 'conventio ad excludendum' nei confronti dell’eurodestra. Giorgia Meloni si appresta, dunque, a diventare l’ago della bilancia del nuovo assetto europeo e il futuro dell’Europa dipenderà da come saprà districarsi tra Le Pen, Salvini e Orbàn. A lei la scelta se diventare la nuova Thatcher o la nuova Merkel.