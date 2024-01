Giorgia Meloni ha un problema. Racconta troppe bugie

Mentre Giorgia Meloni rispondeva alle domande dei giornalisti riuniti nella sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, in molti si scambiavano sguardi, sorrisi e si consultavano tra loro su quanto le risposte fossero coerenti con la realtà. Il format molto ingessato della conferenza stampa di fine anno, diventata di inizio anno per problemi di salute della premier, le ha permesso di raggirare gli ostacoli con omissioni e mezze verità, ma anche di raccontare, ancora una volta, un bel po' di bugie.

Dagli slogan ai fatti, un brusco risveglio

Si sa, i politici non brillano per sincerità e spesso, soprattutto dietro i più bravi a portare dalla loro le fasce più deboli della popolazione, si nascondono grandi bluff. Che molte delle promesse fatte negli anni da Giorgia Meloni fossero una pubblicità ancor più ingannevole di quella del celebre dolce natalizio sponsorizzato dalla nota influencer, gran parte degli italiani lo sapevano già prima del suo arrivo a Palazzo Chigi. Probabilmente, in cuor loro, lo sapevano anche molti dei suoi più agguerriti sostenitori, che non a caso, ancora oggi, continuano a tesserne le lodi più per onorare il loro tifo politico negli stadi virtuali che per una reale convinzione. La leader di Fratelli d'Italia, che urlava contro tutti dai banchi delle opposizioni, nella sua nuova veste istituzionale è molto più pacata e appare quasi sempre stanca. E ripensando a quei discorsi urlati, a quel celebre "sono una donna, sono una madre ecc..." decantato in più lingue, fa quasi tenerezza vederla correre in bagno dopo tre ore di conferenza stampa o sentire i suoi lamenti "fuori onda" sulle scarpe scomode.

Quello che intenerisce un po' meno, è il tentativo della premier di raccontare una realtà parallela che fa a pugni con l'Italia di oggi. Sull'immigrazione, ad esempio, di fronte all'aumento esponenziale degli sbarchi certificato dal ministero dell'Interno, Meloni ha dovuto ammettere il fallimento delle politiche messe in campo. Con una retorica quasi democristiana ha poi annunciato per l'ennesima volta il fantomatico "piano Mattei" senza svelarne mezzo progetto esecutivo. In sostanza, per chiudere la questione, ha detto quello che avrebbe potuto dire un Mario Draghi qualsiasi, ovvero che eventuali risultati si potranno vedere a fine mandato. Forse, finalmente, le sarebbe bastato dire la verità: l'immigrazione non è il più grave problema che affligge il Paese, non lo era ieri, quando lei e il suo principale alleato riempivano i social di contenuti contro i migranti e contro i ministri che non fermavano gli sbarchi e non lo è oggi che quegli sbarchi sono aumentati del 50 per cento. È qualcosa che va gestito in maniera razionale. E lei, al momento, ha dimostrato di essere molto meno brava di chi l'ha preceduta.

Una crescita che non esiste

Un altro racconto fantasioso è quello sull'economia. Giorgia Meloni sostiene che la crescita stimata dell'Italia sarà sopra la media europea. Se la matematica non è un'opinione, la media europea stimata è dell'1,3 per cento, mentre quella italiana, secondo la Commissione Europea, è dello 0,9 per cento. E c'è da sperare che quelli che una volta Meloni definiva "burocrati ciarlatani" abbiano ragione, perché secondo l'Istat la crescita del Paese sarà appena dello 0,7 per cento.

La presidente del Consiglio ha detto che non ha aumentato le tasse e che per finanziare gli interventi in manovra ha tagliato la spesa pubblica. Non è così: la maggior parte degli interventi sono finanziati con i 16 miliardi di deficit, un ulteriore debito che peserà sulle spalle degli italiani; solo 1,4 miliardi arriveranno da tagli a ministeri regioni e comuni e non è detto che sia un bene, perché quei tagli potrebbero tradursi in minori servizi per i cittadini. Un "gioco contabile" che già dal prossimo anno non si potrà più fare, in virtù del nuovo patto di stabilità imposto da Francia e Germania che impedirà all'Italia di fare nuovo debito; un accordo che il governo Meloni ha subito senza toccare palla. Quanto alle tasse, oltre a confermare la decontribuzione già prevista per alcune fasce di reddito, la premier si è "dimenticata" di menzionare l'aumento dell'Iva su beni di prima necessità per le "famiglie tradizionali" come pannolini, assorbenti e prodotti per l’infanzia. Le sono sfuggite anche altre imposte sparse qua e là come la cedolare secca sugli affitti brevi, che per le seconde case passa dal 21 al 26 per cento, l'aumento delle accise su benzina e tabacchi, dell'Iva sul gas e gli oneri in bolletta.

Il primo governo a... ma non è vero

Un'altra bugia da pezzo di carbone nella calza della Befana, la premier l'ha raccontata parlando del richiamo del presidente Mattarella sulla proroga delle concessioni degli ambulanti e dei balneari. Un argomento su cui Meloni si è davvero superata, sostenendo, con una certa convinzione, che il suo è il primo governo a fare "una mappatura delle nostre coste per verificare se esiste il principio della scarsità del bene, condizione necessaria per l'applicazione della direttiva europea". In realtà quella mappatura esiste dal 1993 ed è fatta dal ministero delle Infrastrutture. Quello che ha fatto il suo governo, è stato farsi bocciare dalla Commissione Ue una bozza di mappatura in cui venivano menzionate nel demanio marittimo scogliere, porti, aeroporti e zone industriali. In pratica siamo andati in Europa a dire che non bisogna fare i bandi per assegnare i tratti di costa, perché chi vuole potrà chiedere di aprire uno stabilimento balneari tra gli scarichi delle navi di un porto o su uno scoglio. E no, non è vero neanche che il suo è stato il primo governo a tassare le banche: quell'imposta sugli extraprofitti, tanto strombazzata, se l'è di fatto rimangiata permettendo alle banche di tenere quei soldi in cassa. Di conseguenza nessuna banca ha versato un euro allo Stato.

Le bugie su Tele Meloni e premierato

Impossibile non menzionare quanto detto dalla premier sulla Rai. In questo caso a far da padrone è il vittimismo, un altro grande cavallo di battaglia della Giorgia Meloni versione istituzionale. La premier ha sparato numeri a caso: "La sinistra – ha detto – in passato con il 18 per cento dei consensi esprimeva il 70 per cento di posizioni in Rai. Noi facciamo un lavoro di riequilibrio". Che certe cose le dica il signor Gino al bar dello sport o Farfallina78 su un social network, ci può anche stare; ma che lo dica una presidente del Consiglio lascia davvero interdetti. Forse Giorgia Meloni ha dimenticato il famoso "editto bulgaro" del suo ex leader, Silvio Berlusconi, che fece cacciare dalla Tv di Stato dei professionisti sgraditi alla destra di allora. Forse ha dimenticato che una serie di figure palesemente vicine al centrodestra, come ad esempio Bruno Vespa, hanno attraversato la storia dell'azienda senza essere mai (giustamente...) messe in discussione. Forse ha dimenticato di aver sostenuto la presidenza di un certo Marcello Foa, tristemente noto per aver sposato tesi complottiste e diffuso fake news. Insomma, la destra in Rai c'è sempre stata e ha sempre dato le carte, ora l'ha del tutto monopolizzata.

Incalzata sul premierato, la presidente del Consiglio ha detto che non toccherà i poteri del Presidente della Repubblica. In questo caso la bugia è particolarmente evidente, perché l'elezione diretta del premier è già di suo un togliere poteri al Capo dello Stato, che non potrà più nominare il premier e sarà costretto, qualora il governo dovesse cadere, a nominare un esponente dello stesso schieramento politico del precedente. In più è prevista l'abolizione dei senatori a vita, altra prerogativa del Presidente della Repubblica che verrebbe meno.

Difficile dire per quanto tempo Giorgia Meloni riuscirà a mantenere l'attuale consenso continuando a raccontare un'Italia che non esiste e omettendo pezzi importanti di realtà. Il suo predecessore, Silvio Berlusconi, ci riuscì per molto tempo e continuò a essere una figura centrale della politica italiana anche quando milioni di italiani che avevano creduto in lui si ritrovarono alle soglie della povertà. A tradirlo furono i suoi vizi, più che i risultati drammatici della sua azione politica. Nel caso dell'attuale premier, il suo tallone d'Achille potrebbero essere gli stravaganti compagni di viaggio, quelli che tirano fuori le pistole alle feste di Capodanno o che si inventano fermate a richiesta sui Frecciarossa.