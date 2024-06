L'unica carta che abbiamo in Europa è Tajani

Il momento della verità si avvicina. Se in Italia Giorgia Meloni ha confermato il suo primato tra le forze politiche ed è sempre più egemone nella sua maggioranza, a Bruxelles la musica cambia e di molto. La matematica, che non è un'opinione, dice che non esistono maggioranze possibili senza i due principali partiti, che sono il Ppe e il Pse. E i socialisti hanno sin da dubito messo il loro veto su Ecr, il gruppo dei conservatori europei di cui la stessa Meloni è presidente. Rispetto al passato, quando a dare le carte sui tavoli che contano c'era il Partito Democratico (azionista di peso del secondo governo Conte e partito principale del governo Renzi), l'Italia è rappresentata da una forza che nell'Europarlamento è isolata e minoritaria.

Il bivio: destra di lotta o di governo?

La premier teme l'irrilevanza, che si concretizzerebbe nel non riuscire a portare a casa la nomina di un commissario di peso munito di un buon portafoglio o quantomeno con una carica simbolica come l'immigrazione, da potersi giocare in casa per fare un po' di propaganda. Allo stesso tempo, deve riuscire a mediare con i suoi alleati più estremi, come gli spagnoli di Vox e i polacchi del Pis guidati dall'ex premier Mateusz Morawiecki, che non vogliono mettere in nessun modo il cappello su un bis di Ursula von der Leyen e hanno già minacciato di andare altrove. Il bivio di fronte al quale si trova Giorgia Meloni è sotto gli occhi di tutti: deve scegliere se collaborare, anche in modo marginale, con le forze egemoni a Bruxelles e in qualche modo "diventare grande", o se tornare nel recinto dei bambini che urlano, quello della destra, magari chiudendosi a fortino in un gruppo con due alleati ingombranti come Viktor Orbán e Marine Le Pen, che difficilmente le lascerebbero lo spazio di cui gode ora.

Per ora l'inquilina di Palazzo Chigi ha preso tempo, sfilandosi con piglio polemico dalla trattativa per i top jobs e rinviando tutto a fine giugno, quando bisognerà chiudere la partita. La speranza è quella di riuscire a inserirsi in qualche modo nella partita a scacchi tra Ppe e Pse: i popolari vorrebbero concedere ai socialisti solo un "mezzo mandato" per la presidenza del Consiglio, confermando il portoghese Costa fino al 2026 per poi andare a occupare anche quella casella, ma su questa ipotesi le due forze maggioritarie si stanno scontrando. Verosimilmente quella dei popolari è una mossa tattica per ottenere qualcosa di più sul tavolo dei commissari e il 29 giugno l'accordo sarà blindato. A quel punto Meloni dovrà decidere se tornare a fare la destra di lotta, quella che per altri cinque anni urlerà contro le decisioni di Bruxelles su immigrazione, transizione green e vincoli di bilancio, oppure far parte della squadra partendo dalla panchina, con il rischio di perdere consensi in casa.

Tajani a Bruxelles conta più di Giorgia

Chi in queste ore sta mostrando un certo dinamismo e ha sicuramente più voce in capitolo è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Forte della buona affermazione del partito, guida l'unica forza dell'attuale maggioranza a far parte della coalizione che sostiene Ursula von der Leyen. Dall'interno del Ppe sta cercando di portare a casa una vicepresidenza e un commissario con un portafoglio di peso. Il problema è che il personale politico che il centrodestra può mettere in campo è davvero limitato e nomi come quello del ministro dell'Agricoltura e cognato della premier, Francesco Lollobrigida, sembrano più campati in aria degli articoli che si leggono su certe riviste scandalistiche. Il profilo più credibile è quello dell'attuale direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, che potrebbe avere la delega alla Difesa, un ruolo non certo di primo piano. Insomma, chi si aspettava un'Italia più forte e protagonista in Europa, resterà molto deluso: con Meloni l'Italia rischia di avere un ruolo assai più marginale rispetto a quello che ebbe con Giuseppe Conte e Matteo Renzi.