I discorsi di Giorgia Meloni sono intrisi di cultura dello stupro

Giorgia Meloni, 46 anni - Crediti LaPresse

Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta dalla Presidente del Consiglio, un giornalista ha chiesto a Giorgia Meloni di commentare le esternazioni del suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno, sullo stupro di gruppo avvenuto lo scorso luglio a Palermo. Durante la trasmissione Diario Italia, Giambruno aveva invitato con un’espressione a dir poco infelice le donne a non ubriacarsi per non incorrere in violenze e abusi; questo nonostante diversi studi, come l’ultimo rapporto realizzato da D.i.Re confermino che la maggior parte delle violenze avvenga da persone note alla vittima - presunti amici, partner o ex partner - o all’interno del nucleo familiare.

Ed è proprio alla famiglia che Meloni si appella per difendere le parole del compagno. Riferendosi all’uscita di Giambruno, Meloni dice: “Io in quelle parole non leggo che se vai in giro in minigonna ti possono violentare, ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre quando uscivo da ragazza. Cioè occhi aperti e testa sulle spalle”. E ancora: “Purtroppo gli stupratori esistono e non bisogna alzare la guardia”.

Meloni, come Giambruno prima di lei, ha poi usato il termine “animali” riferendosi agli uomini che commettono abusi e violenze, come se le persone - non le bestie - che commettono questo genere di reati fossero un fenomeno naturale, come la pioggia: se piove ti porti l’ombrello e non ti bagni, magari dopo aver dato un’occhiata alle previsioni, altrimenti ti becchi l’acqua e non ti lamentare. Ma lo stupro non è un fenomeno naturale (come appunto la pioggia) ma una delle tante forme di abuso di potere legittimate e in qualche modo incoraggiate dal patriarcato.

Questo Meloni non può non saperlo. Al contrario, lo sa bene. Come sa bene che il paternalismo è uno dei tanti modi con cui per secoli le donne sono state private di ogni forma di libertà proprio in ragione della violenza degli uomini, considerata endemica, naturale appunto, contro cui le donne non possono far nulla se non coprirsi (come quando piove), proteggersi e nel dubbio stare a casa.

Quei “consigli” di cui Meloni parla sono stati tramandati per generazioni e sono arrivati fino a noi anche attraverso le nostre madri, sorelle, amiche; raccomandazioni che hanno conseguenze spesso drammatiche: da un lato chi subisce violenza è spinta a lasciar correre, colpevolizzandosi per quanto accaduto, subendo spesso per anni in silenzio forme di violenza non solo fisica, ma anche psicologica e finanziaria; dall’altra gli uomini si sentono legittimati ad assecondare i propri istinti più bassi, le proprie pulsioni violente e le proprie manie di controllo in ragione del fatto che loro sono fatti così, non possono farci niente. E non crediate che tutto questo riguardi solo i casi di stupro e abusi. Pensate soltanto al fatto che buona parte del lavoro di cura di bambini, bambine e persone anziane è affidato alle donne e che sono ancora in tante a dover scegliere se dedicare il loro tempo al lavoro o alla famiglia, privandosi della libertà di avere uno stipendio e quindi la libertà di scegliere per se stesse. Pensate che in ragione di questo genere di disparità sono ancora tantissime le donne che non hanno un conto corrente, soprattutto al Sud.

Tutto questo ha a che vedere col discorso di Meloni, che infatti chiama in causa le madri non i padri nel discorso sull’educazione delle figlie. Sono le madri, infatti, a doversi preoccupare dell’educazione della prole e in particolare della rispettabilità della figlia, al padre al massimo viene chiesto di vendicarne l’onore.

La prima premier donna, ma nei suoi discorsi c'è cultura dello stupro

Sono le madri a raccomandare alle figlie di non bere, di stare attente, di tenere gli occhi aperti; gli uomini, i padri, i figli, sono completamente assenti del ragionamento di Giorgia Meloni, deresponsabilizzati, scagionati, ignorati volutamente per non mettere in discussione un sistema di potere che vede ancora le donne soccombere. Quel sistema di potere si chiama patriarcato e a poco serve alle donne una Presidente del Consiglio se i suoi discorsi sono intrisi di cultura dello stupro, che del Patriarcato - e del Fascismo - è diretta emanazione.

E non è un caso che non si voglia intervenire in alcun modo sulla prevenzione: le misure che sono state annunciate dal governo fino a questo momento riguardano solo l’inasprimento delle pene e non sarebbe nemmeno corretto dire che in questo modo di agisce solo a posteriori, perché anche qui non si parla mai di misure d’aiuto psicologico o finanziario alle vittime di stupro, abusi e molestie. Non si parla mai di un intervento sull’urbanistica, sul trasporto pubblico, sull’assistenza psicologica. Niente. Inasprire i reati non servirà a fermare non solo i femminicidi, ma in generale tutta la violenza contro le donne e a questo punto occorre prendere atto che in fondo va bene così, che le donne possono continuare a morire e a soffrire affinché nulla cambi.