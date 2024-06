Per Meloni il problema è chi tira fuori il marcio nel suo partito

Giorgia Meloni (LaPresse)

Per giorni Giorgia Meloni ha taciuto sui fatti emersi dall'inchiesta di Fanpage che ha mostrato cosa accade nelle giovanili del suo partito. Per giorni la strategia è stata quella di ignorare e far finta di nulla, con l'obiettivo chiaro di delegittimare col silenzio, in attesa che tutto si sgonfiasse. Poi la premier ha dovuto arrendersi alla realtà, perché oltre ai saluti romani, alle canzoni nostalgiche e ai cori inneggianti il duce, le telecamere nascoste della giornalista hanno mostrato le sorelline e i fratellini d'Italia superare quel limite che impedisce di bollare tutto come "folclore": quelle frasi razziste e antisemite, con richiami a quel momento infame della storia, hanno provocato la reazione della senatrrice Fdi Ester Mieli, figlia di un sopravvissuto dell'Olocausto ed ex portavoce della Comunità Ebraica di Roma.

La velata minaccia della premier

E qui un nuovo cortocircuito. Oltre alla scontata condanna e all'altrettanto scontata promessa di provvedimenti per allontanare i responsabili, come spesso è accaduto la presidente del Consiglio ha adottato la strategia del contrattacco, scagliandosi contro gli autori dell'inchiesta giornalistica. "Nella storia della Repubblica italiana - ha detto - non è mai accaduto quello che è stato fatto con Fratelli d'Italia. Non si è mai ritenuto di infiltrarsi in un'organizzazione politica, riprenderne segretamente le riunioni, riprendere anche i fatti personali di minorenni, selezionare cosa mandare. In altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi". E poi una velata minaccia: "Prendo atto che questa è una nuova frontiera dello scontro politico anche per come chiaramente la politica l'ha utilizzato. Quindi è uno strumento che sicuramente si potrà utilizzare come strumento politico". Viene da chiedersi in che modo Meloni intenderà utilizzare lo "strumento politico": magari riempirà di micro fotocamere i preziosi monili sfoggiati dalla ministra Daniela Santanchè, o forse vedremo il suo cognato e ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, girare con una grossa telecamera accesa appesa al collo, nella speranza che qualcuno la confonda con una cravatta di alta sartoria. Staremo a vedere.

Giorgia Meloni probabilmente non sa, o fa finta di non sapere (sarebbe anche una giornalista professionista) che il giornalismo investigativo, che prevede un lavoro sotto copertura, è un metodo lecito e perfettamente coerente con il diritto di cronaca. Con lo stesso metodo utilizzato per mostrare il vero volto di alcuni esponenti di punta di Gioventù Nazionale, negli anni è stato tirato fuori altro marcio, come ad esempio il sistema di potere e di violenza dei clan mafiosi che controllano il litorale romano: un'inchiesta che costringe la collega Federica Angeli a vivere sotto scorta da oltre dieci anni. E i movimenti politici non sono "zone franche" in cui non si può indagare.

La strategia del benaltrismo

La presidente del Consiglio sostiene che se si indagasse anche sulle giovanili di altri partiti potrebbero emergere fatti simili e vari esponenti di Fratelli d'Italia tirano in ballo i centri sociali. È la solita strategia del benaltrismo, ma il paragone non regge, sia perché in nessun gruppo o collettivo di sinistra - anche estrema - si professano antisemitismo e razzismo (semmai si contesta Israele, ma quella è un'altra storia), sia perché, almeno in linea teorica, l'equivalente di Gioventù Nazionale sono i Giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del partito di Elly Schlein. Anni addietro, la cosa più raccapricciante che si poteva incontrare ai raduni dei Gd era un ventenne rampante vestito con camicia bianca, pantaloni blu a pinocchietto e mocassino d'ordinanza, che ostentava un accento toscano alla Matteo Renzi anche se era di Lecce. Un po' brutto a vedersi ma innocuo.

Donzelli e gli "amici traditi"

Il premio "Rosa e Olindo" per la strategia difensiva delirante lo vince però a mani basse l'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fdi. Parlando della giornalista che ha confezionato l'inchiesta ha detto: "A questi ragazzi di diciotto e vent'anni, qualcuno ha insegnato che in nome della carriera personale si possono tradire gli amici, quelli con cui si dorme insieme, quelli con cui si prende una birra e si condividono valori e ideali". Donzelli sembra vivere in un multiverso in cui l'unico insegnamento prezioso che dovrebbero interiorizzare i giovani dirigenti del suo partito è imparare a guardarsi bene dalle persone con cui vanno a prendere una birra. Meraviglioso.

La solita voglia di bavaglio

In un Paese normale, Giorgia Meloni avrebbe convocato una conferenza stampa per ringraziare quei giornalisti che le permetteranno (si spera) di fare pulizia nelle giovanili del suo partito. In un Paese normale, con l'occasione avrebbe potuto invitare alcuni esponenti "adulti" a dare il buon esempio: magari evitando di vantarsi di custodire in casa cimeli del ventennio, o di andare ogni anno a rendere omaggio a dei "camerati caduti" davanti a una sezione romana "ornata" con giganteschi murales pieni di croci celtiche, o di assumere come responsabili della comunicazione personaggi legati ai mondi dell'estrema destra e della criminalità organizzata. Con l'occasione avrebbe potuto finalmente dichiararsi antifascista, chiedendo scusa a tutti quelli accusati in questi anni di vedere fascisti da tutte le parti mentre lei non vedeva quelli che aveva sotto il naso.

Nulla di tutto ciò: la premier esterna tutta la sua voglia di bavaglio, arrivando a teorizzare che un giornalista non dovrebbe andare a vedere quello che accade nei partiti politici. Nel frattempo il suo ministro della Giustizia si prepara a varare la cosiddetta "norma anti-Gandhi", che prevede pene fino a due anni per gli studenti che organizzano sit-in davanti alle scuole o si stendono in strada per protestare, una misura che si somma ad altre simili come il mitologico "decreto Rave"; nel frattempo in Rai viene impedito alla giornalista Serena Bortone di parlare di politica e il suo programma viene relegato ai margini del palinsesto. Per usare una sua frase, in altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi.