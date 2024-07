Elly Schlein è sempre più allegra, Giorgia Meloni è sempre più triste

Giorgia Meloni ed Elly Schlein (LaPresse)

"Stiamo arrivando". Ormai è quasi un tormentone quello della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ripetuto anche a chiusura del suo intervento in aula durante il dibattito a seguito delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Le elezioni europee e i ballottaggi delle comunali hanno cambiato e non poco il clima politico, ma soprattutto hanno definito in maniera nitida quella che sarà a tutti gli effetti una sfida a due, una gara di resistenza e di nervi che si correrà probabilmente fino al 2027.

I tormenti di Giorgia, più leader di partito che donna di Stato

E sono proprio i nervi a tradire la presidente del Consiglio, che nelle ultime uscite è apparsa decisamente sotto tono, stanca nel fisico e con una dialettica ripetitiva, con un atteggiamento passivo - aggressivo che poco si addice a un capo di governo, un po' come la frase "Regà, arzateve pure voi" all'indirizzo dei vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, distratti durante l'omaggio dell'aula di Montecitorio a l bracciante Satnam Singh. Se Mario Draghi talvolta parlava come l'assistente vocale di un'intelligenza artificiale perché pensava in inglese e traduceva in italiano, Meloni pensa in romanesco e non sempre si ricorda di tradurre.

E se, parafrasando Ludwig Wittgenstein, i limiti del linguaggio rispecchiano i limiti di un mondo, in questo momento nel "mondo al contrario" della premier si lanciano attacchi e frecciate per cercare di spostare l'attenzione del pubblico da questioni rilevanti: Meloni attacca le opposizioni per non rispondere alle domande scomode sui fatti noti che coinvolgono il suo partito (che rispetto alle politiche guadagna in percentuale ma perde la bellezza di 600 mila voti) o a qualunque quesito che contraddica la narrazione trionfale sui presunti risultati del suo governo; attacca l'Europa per nascondere un isolamento politico senza precedenti per l'Italia, un isolamento in cui lei stessa si è cacciata e che rischia di indebolire il Paese. Anche in quella sede Giorgia Meloni commette l'errore di ragionare più come una leader di partito che come una donna di Stato, rivendicando uno spazio politico non tanto come leader della terza potenza economica del continente, ma in nome di un avanzamento delle destre che però non ha prodotto un cambio di equilibri, a meno di non considerare validi solo i voti degli elettori dei partiti conservatori, che restano molti di meno rispetto a quelli che hanno scelto partiti affiliati al Ppe e al Pse.

L'allegria di Elly, ormai leader indiscussa delle opposizioni

Umore decisamente diverso quello della segretaria del Partito Democratico, che si gode il 24 per cento e una crescita di oltre 300 mila voti, ma soprattutto l'incoronazione virtuale a leader indiscussa delle opposizioni. Una "scalata" agevolata anche dal crollo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e alla debolezza dei partiti di centro guidati da Matteo Renzi e Carlo Calenda, che pagano il posizionamento in spazio politico angusto e le loro insanabili divisioni. Anche qui si nota un cambio di linguaggio e di movenze: se prima Schlein veniva accusata da alcuni commentatori di "parlare difficile" e di non farsi capire dal popolo (e qui bisognerebbe aprire una parentesi sul considerare "popolo" solo la parte meno colta della popolazione), oggi la vediamo ballare sul carro del Pride insieme ad Annalisa e iniziare una conferenza stampa con una metafora calcistica sul gol in zona Cesarini di Mattia Zaccagni, che al minuto 97 ha salvato l'Italia di Spalletti nella partita contro la Croazia.

Nulla di studiato, al di là delle ripetitive e stanche battute sull'armocromista (che comunque c'era anche prima), ma un cambiamento spontaneo che sottende una crescita: la leader dem acquista sicurezza e autorevolezza ogni giorno che passa e anche le resistenze di natura strutturale del suo stesso partito sembrano ormai un lontano ricordo, con le correnti ormai ammansite dai buoni risultati elettorali e con una dirigenza giovane che (finalmente) inizia a prendersi i suoi spazi.

L'umore in politica può fare tanto

Riducendo il ragionamento a spietata sintesi, Elly Schlein è sempre più allegra, Giorgia Meloni è sempre più triste. E l'umore in politica può fare tanto, soprattutto in un tempo in cui i leader fanno della comunicazione gran parte della loro attività. Silvio Berlusconi era sempre molto allegro (anche troppo, talvolta...) e le elezioni le vinceva; a sinistra l'allegria è sempre stato un optional e infatti il più delle volte il risultato delle urne è stato in linea con lo status; quando il Movimento 5 Stelle ha rotto gli schemi e ha iniziato la sua ascesa il suo capo indiscusso era un comico. La corsa verso il traguardo del 2027 è ancora lunga e le due donne che guideranno la politica italiana saranno soggette a continui cambi di umore. Non sappiamo se a vincere sarà chi riderà di più, sicuramente sarà chi riderà per ultima.