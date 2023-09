Perché Giorgio Napolitano venne accusato di essere al servizio dei russi

Il presidente Giorgio Napolitano con papa Francesco (LaPresse)

Giorgio Napolitano, morto il 22 settembre 2023, non è stato soltanto l'uomo che i media e la politica stanno celebrando in questi giorni: il garante della democrazia eletto alla presidenza della Repubblica nel 2006 con i voti del centrosinistra e rieletto nel 2013 con una maggioranza parlamentare che comprendeva anche la Lega e Forza Italia. Da "ministro" degli Esteri del Pci, il partito comunista più forte in Occidente, il futuro presidente venne infatti accusato di avere taciuto sulla rete paramilitare italiana addestrata dal Kgb, il servizio segreto di Mosca. E da ministro dell'Interno durante il primo governo di Romano Prodi, dopo una famosa direttiva che tra l'altro cancellò gli uffici antimafia della polizia di Stato (Criminalpol), fu successivamente accusato di voler normalizzare le inchieste contro la criminalità organizzata realizzando così, ormai da ex comunista, il programma elettorale della destra.

Il primo (e unico) a chiedere conto davanti alla magistratura del ruolo di Napolitano, allora presidente della Camera, è il leader del Partito socialista, Bettino Craxi, durante la sua deposizione come imputato al processo Enimont, uno dei procedimenti conclusivi delle inchieste di Mani pulite contro le forze politiche che avevano governato durante la Guerra fredda in Italia. È il 17 dicembre 1993, un venerdì carico di tensione, alla fine di un anno drammatico, con gli attentati e le stragi di Cosa nostra a Firenze, Milano e Roma. Si sta celebrando il funerale giudiziario della Prima Repubblica. Queste le parole che Craxi pronuncia davanti al pubblico ministero Antonio Di Pietro.

Cosa c'entra l'attentato al papa

“C'era un grande flusso [di finanziamenti] che proveniva dall'estero, che proveniva dall'Unione Sovietica, dai Paesi del Comecon e del Patto di Varsavia, e che costituiva una delle voci principali del finanziamento del Partito comunista”. Di Pietro gli domanda se il denaro arrivava dall'Est e veniva impiegato in attività in Italia: addestramento, telecomunicazioni.

“Questo è un altro capitolo che riguarda il rapporto tra il Kgb e gli apparati di sicurezza bulgari e il Partito comunista italiano – rivela Craxi –. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricetrasmittenti che avevano dai tredici, secondo le carte sovietiche, avevano dai tredici ai sedici centri che funzionavano nel nostro Paese, che avevano una linea esclusiva con il Kgb. Erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito comunista italiano in Unione Sovietica. Addestrati alle tecniche delle radio ricetrasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva...”. Domanda Di Pietro: “Questa attrezzatura, di tutte queste ricetrasmittenti, è stata poi smantellata?”.

Risponde Craxi: “Esiste una lettera agli atti sovietici nella quale un esponente del Partito comunista italiano scrive: dopo l'attentato al papa, poiché viene chiamata in causa la pista bulgara, abbiamo ritenuto di cominciare a smantellare la rete di radio ricetrasmittenti che aveva avuto la collaborazione del ministero degli Interni della Bulgaria e del governo comunista di allora. Con in più la preoccupazione che si legge, le osservazioni di dirigenti sovietici del Kgb, i quali temevano e temettero che una parte di questi giovani che furono inviati e addestrati ad attività clandestine e a tutte tecniche di questa natura, e in fondo introdotti in una mentalità clandestina, che una parte di questi giovani, sfuggendo al controllo del Partito comunista, potessero essere poi entrati nelle fila del terrorismo italiano, che destava nei sovietici una certa preoccupazione, nel timore di essere accusati di avere la longa mano nel terrorismo italiano”.

"Il presidente Napolitano sapeva"

E il pubblico ministero, Antonio Di Pietro: “Ho voluto soltanto introdurre questo discorso, e mi fermo qui, perché la documentazione cui fa riferimento l'onorevole Craxi evidentemente è acquisita, altrimenti non poteva parlare in questo modo”. Aggiunge Craxi, rispondendo a un'altra domanda: “La verità è che i bilanci erano tutti falsi, o quasi tutti quelli dei partiti maggiori. Erano bilanci adattati in qualche modo, che non contenevano le risorse aggiuntive. Ma, scusi, qualcuno può credere che il ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane, e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito comunista? […] Sarebbe come credere, mi consenta presidente e chiudo il ragionamento, che il presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli Esteri del Partito comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui, tra i vari rappresentanti e amministratori del Partito comunista e i Paesi dell'Est. Non se ne è mai accorto. Cosa non credibile”.

Trascorrono gli anni. Craxi si ritirerà da latitante ad Hammamet in Tunisia, dove morirà il 19 gennaio 2000. E Giorgio Napolitano diventerà ministro dell'Interno dal 1996 al 21 ottobre 1998. Durante la sua ultima primavera al Viminale, il futuro presidente della Repubblica emana cinque direttive per la riorganizzazione dei servizi investigativi speciali dei corpi di polizia, riassunte come “direttiva Napolitano”.

Vengono così cancellate le Criminalpol, nonostante gli eccellenti risultati nelle inchieste contro mafia, 'ndrangheta e camorra, mentre i Ros dei carabinieri e i Gico della guardia di finanza vengono trasferiti sotto il controllo dei rispettivi comandi provinciali: le procure perdono il coordinamento diretto di questi organi investigativi, uno degli obiettivi del centrodestra di Silvio Berlusconi, alleato in quegli stessi mesi con la sinistra di Massimo D'Alema nella commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Protesta soltanto l'opposizione di centro che, in una mozione, accusa Napolitano di espropriare “il Parlamento di qualsiasi indispensabile controllo parlamentare su materie che investono in modo sostanziale le funzioni, le strutture e l'operatività delle forze armate”.

Quello che chiedevano i boss

La soppressione delle Criminalpol regionali e il trasferimento delle competenze alle squadre mobili locali frantuma le indagini secondo i confini provinciali e le espone potenzialmente al controllo del questore, quindi del capo della polizia e, in cima alla scala gerarchica, del ministro dell'Interno e del governo. Questa è allora l'opinione di tutti gli investigatori impegnati nelle indagini più delicate su mafia e politica.

Ancor più severe sono le critiche della Procura di Milano contro i provvedimenti di Napolitano, che tra l'altro chiudono le carceri di massimo isolamento dell'Asinara e di Pianosa, come da anni chiedevano al Parlamento i legali dei boss arrestati. Il ministro dell'Interno viene paragonato ad Antonio Meli, il consigliere istruttore che nel 1988 di fatto sciolse il pool di Giovanni Falcone a Palermo. “Napolitano, con l'annientamento dei nuclei specializzati – dichiara al Corriere della sera del 6 aprile 1998 il magistrato antimafia Ilda Boccassini – sta facendo oggi quel che Meli fece dieci anni fa. Quel consigliere istruttore parcellizzò tutte le inchieste su Cosa nostra, inviandone tranche per competenza in ogni angolo della Sicilia, disintegrando il quadro unitario dell'organizzazione messo insieme dal lavoro dei giudici di Palermo”.

Nel giro di poche ore, arriva la risposta del futuro presidente della Repubblica: “Non ritengo opportuno raccogliere insinuazioni che mostrano nell'intervista grave mancanza di senso del limite e dell'obiettività – scrive tra l'altro Giorgio Napolitano – come quella dell'alludere a un documento sequestrato durante le indagini di Mani pulite di cui la direttiva ministeriale rappresenterebbe l'attuazione... Resto disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento in Parlamento, e cioè nella sola sede istituzionale democratica in cui il governo debba render conto delle proprie decisioni”.

Continua a leggere su Today.it...