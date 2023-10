Il problema della Commissione algoritmi non è (solo) Giuliano Amato

Giuliano Amato, LaPresse

“Anno 2079: l'algoritmo Ipotesi Amato istituisce la commissione d'indagine sulle relazioni governative con gli esseri umani”.

Quando ho cercato informazioni per scrivere questo articolo, mi sono imbattuto in questa straordinaria battuta, persa nei meandri di un thread su Reddit che commenta l’ormai nota scelta di Giuliano Amato a responsabile della Commissione algoritmi voluta dal Governo Meloni.

E in effetti del ruolo di questo comitato, istituito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, non si è poi parlato così tanto. A far discutere è stata soprattutto la concretizzazione, seppur in un ruolo molto diverso, della ormai famosa Ipotesi Amato, quella sussurrata a ogni elezione del Presidente della Repubblica degli ultimi 20 anni o giù di lì.

Il punto è che, al netto dell’opportunità di selezionare quel Presidente – la cui nomina sembra aver irritato anche la Premier Giorgia Meloni -, la Commissione è chiamata a fornire un parere su un tema delicato come l’intelligenza artificiale, per il quale è sempre più importante una regolamentazione.

A cosa serve la Commissione algoritmi

La Commissione lavorerà su un report da consegnare al Governo sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo dell’informazione e dell’editoria, suggerendo eventuali interventi legislativi. I membri sono 10, tra professori universitari ed esperti come Francesco Bonchi, Direttore della ricerca presso Centai (Centro per l’intelligenza artificiale), Giuseppe De Pietro, Direttore dell’istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr e presidente della fondazione Future Artificial Intelligence Research (Fair) che gestisce il partenariato nazionale sull’Intelligenza Artificiale, e il giornalista Roberto Sommella.

La commissione dovrà ascoltare le associazioni coinvolte nel mondo dell’informazione come, tra le altre, Fnsi, Odg Nazionale, Fieg, Segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil.

Insomma, quella che giornalisticamente è stata ribattezzata Commissione algoritmi si occuperà di un ambito molto specifico dell’intelligenza artificiale: il suo impatto sul mondo dell’informazione e del’editoria. “Mi sembra uno dei punti principali di incomprensione – mi spiega Diletta Huyskes, Head of Advocacy di Privacy Network e Ceo & co-fondatrice di Immanence - Nel nostro Paese manca completamente un dibattito pubblico su IA e sulle conseguenze di questi sistemi sulla società: poi, all’improvviso, senza annunci ufficiali, arriva questa commissione, chiamata a emettere un parere su un tema sicuramente fondamentale, ma molto specifico”.

“Sarebbe auspicabile – continua Huyskes – avere un comitato con un ruolo chiaro, in grado di occuparsi in modo più ampio delle conseguenze dell’intelligenza artificiale sull’intera società e non solo su un contesto specifico”.

In questo senso, le azioni del Governo e del Parlamento sembrano in effetti un po’ disordinate: tra le iniziative, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso ha parlato nei giorni scorsi di un Centro nazionale di intelligenza artificiale che sarà inaugurato a Torino e di un “collegato alla manovra economica proprio sull’IA”. In questi giorni, inoltre, è stato firmato il decreto per la costituzione di un altro Comitato di coordinamento, che avrà il compito di supportare nell’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Del gruppo, formato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Tecnologica Alessio Butti, faranno parte 13 esperti, tra cui il divulgatore Marco Camisani Calzolari e il teologo esperto di IA Paolo Benanti.

Cosa succede nel mondo, dall’UE agli USA

Le iniziative del Governo italiano si inseriscono all’interno di un contesto più ampio di regolamentazione dell’intelligenza artificiale è un tema con cui tutti le istituzioni al mondo si stanno confrontando. Tra quelle virtuose c’è l’Unione Europea: il percorso dell’l’IA Act è iniziato addirittura nel 2021. La proposta di legge, approvata a giugno 2023 dal Parlamento Europeo, definisce, tra le altre cose, una serie di limitazioni agli usi dell’IA. Impone inoltre obblighi di trasparenza per l’intelligenza artificiale generativa ma non entrerebbe n vigore non prima del 2025. Anche gli Stati Uniti si stanno muovendo, anche se in modo diverso: con una sorta di adesione volontaria da parte delle grandi aziende tecnologiche (Google, Meta, OpenIA) a una serie di princìpi etici di base, per la verità non così stringenti.

Diverso, invece, l’approccio del Regno Unito. In questi giorni, si è ironizzato molto sulle differenze tra Giuliano Amato e il suo omologo britannico Ian Hogarth, 38enne imprenditore a capo della “Foundation Model Taskforce”. Ma a essere diverso non è solo il presidente, è proprio l’obiettivo stesso del gruppo creato dal Governo inglese: fare ricerca, trovare soluzioni tecnologiche che possano garantire la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale.

Regolamentare un’innovazione esponenziale

In un libro importante per capire il presente, Exponential, Azeem Azhar spiega quello che chiama il ‘gap esponenziale’, ovvero lo spazio tra un’evoluzione tecnologica velocissima e la capacità delle società di adattarsi a quel determinato cambiamento. Il punto, sulla Commissione algoritmi, non è solo la scelta di Giuliano Amato per la Presidenza. È anche l’istituzione di un organo meramente consultivo, chiamato a dare un parere su una situazione in cui, ancora una volta, l’innovazione digitale ha già lasciato tutti ampiamente indietro.

Per restare sul tema editoria, quei sistemi di intelligenza artificiale generativa, di cui il comitato presieduto da Amato è chiamato a studiare l’impatto, sono già stati addestrati sul lavoro di giornalisti, scrittori e produttori di contenuti italiani, senza alcuna tutela o intervento legislativo. Le grandi aziende tecnologiche hanno utilizzato il web – e tanti contenuti coperti da copyright – per insegnare ai loro algoritmi come pensano gli esseri umani, quali sono le associazioni di idee, quali i modi di dire, quali le formule più usate. E quei sistemi, che oggi tanti utilizzano, sono già frutto di questo addestramento: esistono già in virtù di una condizione di vuoto normativo.

E in questo vuoto, in questo gap esponenziale, nascono i mostri. Come i deepfake sempre più realistici, con le fattezze di persone celebri o meno riprodotte in modo quasi impercettibile, o le possibili campagne di disinformazione, grazie all’uso di immagini generate da intelligenza artificiale.