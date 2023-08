Il vero rischio nucleare del golpe in Niger

In questi giorni molti analisti improvvisati stanno iniziando a fare parallelismi del tutto impropri tra la crisi del gas del 2022 - causata dall’invasione russa dell’Ucraina - e il golpe in Niger, che provocherà molto probabilmente un’interruzione delle forniture di Uranio verso l’Europa. Per capire perché la situazione non è minimamente confrontabile, occorre sapere qualche dettaglio in più sul funzionamento del mercato dell’Uranio e sulla supply chain.

Prima di tutto, quanto è importante il Niger come paese esportatore? La classifica dei paesi produttori di Uranio vede ai primi posti Kazakistan, Canada, Namibia e Australia: la produzione di questi quattro paesi combinata vale il 78% del mercato mondiale dell’Uranio. A seguire nella classifica troviamo Uzbekistan, Russia e finalmente il Niger, che nel 2022 contribuisce con poco più del 4%.

Già da qui si dovrebbe capire che lo shock dovuto al venire meno di un singolo fornitore sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quello avvenuto nel mercato del gas, dove la Russia era il primo esportatore mondiale fino al 2021. Occorre notare che fino al 2012 il Niger era il quinto produttore mondiale, ma la contrazione nella domanda dovuta al post-Fukushima ha causato una riduzione della produzione che ha riguardato paesi diversi in maniera diversa (anche l’Australia fino al 2021 era al terzo posto, è stata superata dalla Namibia solo nel 2022).

L'uranio del Niger

Dove va a finire l’Uranio del Niger? Quasi tutto in Europa: poiché il Niger è un'ex-colonia francese, nonché parte dell’Unione Economica e Monetaria dell’Africa Occidentale, la cui valuta (franco CFA) è garantita dal tesoro francese, la Francia gode (godeva?) di trattati di libero scambio particolarmente favorevoli (secondo qualcuno addirittura predatori: lascio ad altri queste analisi geopolitiche). Dal momento che in Francia operano quasi metà dei reattori Europei, e che la Francia inoltre converte e arricchisce l’Uranio anche per altri paesi, il Niger negli ultimi anni è diventato il primo fornitore per l’Europa, con una quota di mercato del 24% circa.

La quota parte, comunque, è sensibilmente più bassa di quella che occupava il gas russo all’inizio del 2022 per la maggior parte dei paesi europei (inclusa l’Italia, che ricavava il 55% del suo gas da Mosca fino a 18 mesi fa).

A rendere la situazione drammaticamente diversa rispetto a quella del gas, sono però due dettagli importantissimi: il primo è che il Niger è un paese esportatore di Uranio grezzo. Il minerale che arriva in Francia va quindi prima raffinato e trasformato in yellowcake (a Pierrelatte), poi convertito in tetrafluoruro (a Malvési) e successivamente in esafluoruro (a Tricastin), poi va arricchito (sempre a Tricastin) e infine va trasportato ai centri di fabbricazione dei pellet di UO2 pronti da inserire nei reattori. Tutti questi processi richiedono tempo, anche perché ovviamente tra un processo e l’altro ogni singola partita di Uranio viene controllata e certificata un certo numero di volte. Quanto tempo? A seconda del numero di giri e controlli necessari, si va da 18 mesi a 4 anni: questo significa che il venire meno dell’Uranio del Niger nel 2023 impatterà eventualmente la produzione di energia nucleare in Europa in un qualche momento tra l’inizio del 2025 e la metà del 2027. O meglio, la impatterebbe se l’Uranio venisse estratto, lavorato e impiegato nei reattori a ciclo continuo. Ma non è quello che succede: visto che il combustibile nucleare ha il grosso vantaggio di costare pochissimo e di occupare pochissimo spazio rispetto all’energia che produce, quasi tutti gli Stati che fanno uso di energia nucleare hanno accumulato delle riserve strategiche. Soprattutto la Francia, paese estremamente fiero della sua autonomia energetica. Gli Stati europei che fanno uso di Uranio importato dal Niger hanno dunque ampi margini di tempo per negoziare contratti con altri fornitori, e questi ultimi a loro volta hanno tutto il tempo di aumentare la produzione di minerale (anche perché l’Uranio è tutto meno che in via di esaurimento).

Il secondo dettaglio importante che distingue l’Uranio dal gas, è il diverso impatto sulle rispettive catene del valore: mentre per la produzione di energia da gas (elettrica o per uso industriale) il costo della materia prima impatta per oltre l’80%, nella produzione di energia nucleare il ciclo combustibile impatta per il 5-7% sul costo finale del kWh.

Di quel 5-7% meno di un terzo è dovuto effettivamente al costo del minerale di Uranio, mentre il resto è dovuto ai processi di arricchimento e fabbricazione di cui abbiamo parlato prima. Questo significa che è impossibile che si verifichi uno shock di prezzi sul mercato dell’energia elettrica dovuto ad un aumento del prezzo dell’Uranio. Se anche la crisi in Niger dovesse portare ad un aumento del 200% netto del prezzo dell’Uranio sul mercato (chiaramente uno scenario fantascientifico, per i motivi discussi sopra), il prezzo del kWh nucleare varierebbe di un 3-4%, con un impatto sulle bollette finali del 2% circa, se aggiungiamo tasse e costi di sistema.

Vi sono molti motivi per i quali la crisi in Niger può destare preoccupazione in Europa, che vanno dal possibile coinvolgimento della PMS Wagner al possibile effetto domino sugli altri paesi dell'Unione Economica e Monetaria dell’Africa Occidentale a potenziali nuove ondate migratorie: il mercato dell’Uranio e la produzione di energia nucleare possono tranquillamente rimanere in fondo alla lista dei problemi.

Se proprio dobbiamo attenzionare un aspetto del ciclo del combustibile nucleare, la fase più problematica dal punto di vista geopolitico resta l’arricchimento, dove la Russia resta monopolista, complice la mancanza di investimenti strategici occidentali (la Francia qui è un’eccezione). Per fortuna il problema sta venendo affrontato sia in Europa, con l’annuncio di Framatome di un aumento importante della capacità di arricchimento per poter fornire combustibile nucleare anche a quei paesi che prima si facevano arricchire l’Uranio dalla Russia, sia negli USA, dove è stata approvata la settimana scorsa una legge al congresso per ripristinare la capacità di arricchimento e fabbricazione di combustibile nucleare sia LEU che HALEU, ma ci vorrà tempo prima che questi provvedimenti producano risultati.