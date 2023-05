Tra un po' il governo Meloni difenderà anche la caccia alle balene

Foto LaPresse (AP Photo/Michael Dwyer, File)

Il governo di Giorgia Meloni sembra aver finalmente individuato la causa di tutti i mali dell'Italia: l'ambientalismo. Certo la corruzione è sempre stato un problema nella nostra povera nazione, la mafia ha inquinato importanti settori della nostra società e della nostra economia, la precarietà è una piaga che sta mettendo in ginocchio intere generazioni di giovani, l'evasione fiscale priva le casse dello Stato di importanti risorse, ma i danni che sta facendo l'ecologismo, quelli sono veramente incommensurabili. L'arresto di Matteo Messina Denaro è stato uno straordinario colpo per il Paese, ma finché non metteremo in galera Greta Thunberg , non andremo da nessuna parte.

Le buste di plastica dell'insalata

Se si guardano le battaglie che il nostro esecutivo sta portando avanti a Bruxelles sembra di stare davvero in un mondo parallelo. L'ultima è quella a favore delle buste di plastica dell'insalata, senza le quali, a quanto pare, l'agricoltura italiana è destinata al collasso. Le buste di plastica sono ritenute unanimemente in tutto il mondo uno dei principali fattori di inquinamento del nostro pianeta, ma a Roma ci sta chi è pronto a fare una levata di scudi perché a quanto pare sciacquare le foglie della verdura e poi strizzarle prima di mangiarle, è un procedimento troppo complicato e troppo faticoso per noi italiani. Altra battaglia che il nostro governo sta portando avanti all'interno delle istituzioni dell'Unione è quella a favore della pesca a strascico. Cioè la pesca a strascico, che pure i bambini di tre anni sanno che è responsabile dei maggiori danni ai nostri fondali. Peggio c'è solo la pesca con le bombe (che pure fra un po' potremmo sdoganare... ).

Ma no, per Fratelli d'Italia e Lega questa pratica è fondamentale per la nostra economia e vietarla (che poi Bruxelles non vuole manco vietarla del tutto, ma solo aumentare il numero delle zone a rischio da proteggere) manderebbe l'intero settore della pesca dello Stivale alla rovina. Centinaia di famiglie per strada, il numero dei senzatetto a livelli mai visti nella nostra nazione. Addio alla pasta con le vongole, alle alici marinate, al polipo all'insalata e agli altri famosi piatti della nostra cucina tipica. E quindi eccoci a battere i pugni sul tavolo in Europa a favore della pesca a strascico, una delle pratiche ambientali più distruttive dei nostri mari. Quale sarà il prossimo passo di questa linea politica illuminata? Chiedere di riaprire la caccia alle balene? Sostenere la mattanza dei cuccioli di foca in estinzione? In fondo non vorremo mica mettere in difficoltà il settore della moda Made in Italy che ci ha reso grandi nel mondo.

L'assurda battaglia contro le auto elettriche

Terza grande battaglia del nostro nuovo governo è stata quella per salvare le auto a motore. In nome della lotta all'"ambientalismo ideologico" il nostro esecutivo ha provato (senza riuscirci) a bloccare la direttiva per lo stop alla vendita di auto non elettriche a partire dal 2035, chiedendo una esenzione per i motori alimentati a biocarburanti che, a detta del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sarebbero ad "emissione neutre" (un'affermazione che nessuno ha capito bene basata su quale studio scientifico).

Adesso, battute e parte, ma come si può pensare che mentre il mondo va in una direzione, l'Italia possa andare nella direzione contraria e restare competitiva nel mercato? Lasciamo anche perdere l'ambientalismo e la difesa del pianeta, (va benissimo, ai nostri figli e nipoti lasciamo un deserto, tanto quando l'Italia sarà come il Sahara e si vivrà come in Mad Max noi saremo morti, che ce ne frega), ma ci vuole un genio a capire che dal punto di vista economico è lampante la miopia di certe scelte? Tutti stanno puntando sulla produzione di auto elettriche, e i primi che lo hanno fatto (vedi la Tesla di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo), stanno raccogliendo i soldi con le pale meccaniche.

La Francia sta investendo miliardi per riconvertire la sua industria delle auto e mettersi alla testa di questo cambiamento e noi no, noi vogliamo salvare il motore a combustione. E la pesca a strascico. E le buste di plastica. Torniamo pure ai treni a vapore a sto punto. Il problema vero è che, anche senza volere farlo per l'ambiente, piuttosto che difendere un'economia morente e restare sempre il fanalino di coda dell'innovazione mondiale, dovremmo capire che l'ambientalismo, più che un'ideologia, è la chiave per far ripartire la nostra economia. E che l'unica ideologia che ci distrugge è il populismo.