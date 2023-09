Il Grande Fratello ha fallito nell’impresa eccezionale di essere normale

Alfonso Signorini

"L'anno scorso abbiamo sbagliato tanto”. È difficile trovare qualcuno disposto a scusarsi e a prendersi le responsabilità dei propri errori, eppure domenica scorsa a Verissimo Alfonso Signorini si è detto dispiaciuto per la deriva trash del suo Grande Fratello. “Quando, oltre a me, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità ho fatto un sospiro di sollievo - ha raccontato il direttore di Chi - Occorreva resettare. Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l'ha interpretata ma anche nostra che l'abbiamo promossa. Ho avuto modo di scusarmi, perché ci metto io la faccia. Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità” ha detto Signorini a Silvia Toffanin che, oltre a essere la conduttrice di Verissimo, è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ovvero l’editore del programma di Signorini, colui che dopo la morte del padre Silvio ha scelto di imporre una svolta alle più importanti produzioni delle reti in casa Mediaset. Un scena degna delle migliori puntate di Succession, la serie HBO che racconta la lotta alla successione all’interno di una famiglia americana che ha in pugno il mercato dei media. Come Kendall Roy, uno dei figli del magnate Logan, anche Piersilvio vuole portare l’azienda nel futuro rinnovando linea editoriale, volti e linguaggi. E se in Succession [SPOILER] l’operazione di Kendall e i suoi fratelli fallisce a causa delle trame ordite dal padre, nemmeno dalle parti di Cologno Monzese l’operazione di pulizia voluta da Piersilvio Berlusconi sembra aver dato i risultati annunciati.

Che belli i poveri visti da lontano, pubblicità torniamo tra poco!

La prima puntata del Grande Fratello assomiglia a quei servizi dei talk show in cui gli ospiti in studio commentano il degrado delle periferie dove la telecamera dell’inviato mostra palazzi scrostati, strade dissestate, parchetti abbandonati e poi a un certo punto c’è l’intervista agli abitanti del quartiere: il ragazzo che lavora per mantenere la famiglia, l’operaia che si alza all’alba, la famiglia con una storia di droga alle spalle e così via. Finito il servizio si ritorna in studio dove politici, giornalisti e altra gente incravattata varia commenta quanto hanno visto sottolineando il coraggio di quelle persone che ce la fanno nonostante tutto, sempre con il sorriso, senza mai lamentarsi. Che belli i poveri visti da lontano, pubblicità torniamo tra poco! Il Grande Fratello ha abbracciato la retorica di questa pornografia del dolore travestita da programma di approfondimento e ci mostra il giovane macellaio cresciuto senza padre, l’operaia amante della montagna (con più di centomila follower su Instagram prima di entrare nella casa), la cuoca di origine cinese trapiantata a Milano (omettendo che fosse una star dei social, imprenditrice affermata e amica di molte celebrità), la fotografa cresciuta a San Patrignano (Andrea Delogu costava troppo?), il calzolaio che dietro il sorriso nasconde un passato difficile e giù fino all’impiegata che ha preferito la laurea a Miss Mondo.

Signorini incapace di empatizzare coi concorrenti

Se da una parte si ammicca alle prime mitiche edizioni del Grande Fratello condotte da Daria Bignardi, dall’altro è chiaro che nessuno mette Signorini in un angolo e quindi insieme ai nip ci sono i cosiddetti vip, spesso con meno seguito social dei non famosi in apparenza. Col tatto di un elefante in una cristalleria, Alfonso Signorini ha presentato al pubblico Alex Schwazer, l’ex atleta olimpico squalificato per doping. Uno di quei momenti in cui, per usare le parole dello stesso Signorini a Verissimo, verrebbe da dire: “Siete talmente respingenti che anch'io quando vi vedo mi viene da cambiare canale”. Durante questo segmento è emersa ancora una volta la totale incapacità del conduttore nel relazionarsi con i concorrenti, di entrare in empatia con loro, di toccare le leve emotive giuste per far appassionare il pubblico a casa alle loro vicende. Tutto questo non è il contrario di trash ma è la vera essenza della televisione popolare in tutte le sue declinazioni, da quelle più alte a quelle più basse: il pubblico da casa deve appassionarsi alle storie che siano tradimenti, liti condominiali, conflitti internazionali o storie drammatiche. Per farlo non occorre tanto il tatto quanto la capacità di trovare quel gancio che porta chi guarda da casa a entrare in connessione con il protagonista di quella storia e, per quanto possa sembrare paradossale, più le storie sono semplici più è facile che da casa il pubblico si affezioni. Basti pensare al successo di Temptation Island, un format in cui fondamentalmente si parla di coppie in crisi: ma se ci pensate bene, è più facile riconoscersi in una coppia in crisi che in una ragazza che sceglie di finire gli studi anziché partecipare a un concorso di bellezza.

Per ora il pubblico sembra aver reagito bene alle buone intenzioni del Grande Fratello e il debutto del programma ha fatto registrare un aumento di due punti percentuali rispetto alla scorsa edizione. Vedremo se alla lunga le storie dei singoli coinquilini riusciranno a reggere l’urto del tempo e se gli autori hanno azzeccato il giusto mix tra famosi e meno famosi, tra tv del dolore ed esperimento social. Quel che è certo è che di nuovo c’è ben poco, se non una Cesara Buonamici decisamente sotto tono. Si è cambiato tutto per non cambiare niente, come nella tradizione del grande romanzo italiano, ma dopo tutto quello che cerchiamo fin dall’alba dei tempi è qualcuno che sappia raccontarci una bella storia attorno al fuoco e purtroppo, da questo punto di vista, il Grande Fratello non ha centrato l’obiettivo. Per ora.