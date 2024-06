Passarvi una pietra sulla faccia non vi renderà belle ma povere (di dignità)

Crediti TikTok

C'è un libro molto interessante che è uscito a novembre dello scorso anno e che analizza dal punto scientifico tutte le bufale di cui ci riempie la cosmesi. Un testo provvidenziale, se si pensa all'ossessione per la skin care, ovvero la cura della pelle, di cui ci hanno contagiato i social. Si intitola "La scienza dei cosmetici" ed è stato scritto da Beatrice Mautino, autrice di best seller, biotecnologa e divulgatrice di professione (chi più di lei, insomma). Mi è tornato in mente l'altra sera, quando mi sono ritrovata davanti al video di una influencer che su TikTok sosteneva di diventare bella passandosi una pietra in faccia. Ho poi scoperto che la pietra ha un nome: si chiama "Gua Sha". Che se la passano sul viso in tante (troppe): da Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower, a innumerevoli creator meno sconosciute ma altrettanto interessate a scrivere #adv e sponsorizzare cose per cui non vi è alcuna riprova del funzionamento. E che - soprattutto - c'è chi la vende a venti euro. E quindi chi la compra.

Ai miei tempi - oddio, ho appena trent'anni e già parlo dei miei tempi - c'era il Rullo di giada. Ho visto amiche e affetti più cari (tra cui mia sorella) perdere soldi e dignità dietro a trend passeggeri e mai scientificamente verificati: anche in quel caso, i fantomatici benefici della pietra erano magici effetti rassodanti, detossificanti, capaci di riattivare la microcircolazione, distendere i muscoli del viso e ovviamente - immanacabile - levigare le rughe per un effetto lifting quotidiano. Ma certamente.

Insomma, per il benessere del vostro portafoglio e del vostro amor proprio, volevo consigliarvi il libro di Mautino. Che, non a caso, nel suo volume dedica a queste pietre miracolose solo un box a margine del testo, senza perder troppo tempo ma anzi un tono un po' compassionevole e un po' spietato (ma comunque mai abbastanza, ai miei occhi ). "Ho deciso di non dedicare pagine alla spiegazione del perché il rullo di giada o la gua sha o le maschere con le luci led non servano sostanzialmente a niente" si legge tra le pagine. "Si tratta di oggetti che possono aver avuto un uso in qualche cultura, così come possono essere stati inventati di sana pianta e promossi dalla star di Hollywood di turno. Prendeteli per quello che sono: mode che si possono usare, come no, se fa piacere, se ci si sente bene mentre li si usa, ma per le quali non vale la pena spendere troppe parole". Né troppi soldi, aggiungo io.

Tutte le bufale della skin care: leggete i nostri approfondimenti

Volevo inoltre consigliarvi questi tre approfondimenti in cui affrontiamo proprio il tema dell'ossessione per la skin care che sta imperversando sui social, tanto che ormai c'è chi sta cominciando a parlare di "cosmeticoressia". La deriva è chiara: anziché affidarci al consiglio di farmacisti o dermatologi, scegliamo i prodotti da usare in base alla viralità che questi hanno su TikTok, a volte optando per creme, sieri, esfolianti e altre amenità di cui neanche abbiamo bisogno, che neanche funzionano e, nel peggiore dei casi, che danneggiano anche la nostra salute. In questo articolo vi spieghiamo come costruire una skin routine davvero utile, sana e mirata su voi stessi, senza gli eccessi ingannevoli di pubblicità e slogan e con l'aiuto di esperti del settore. In quest'altro pezzo smontiamo, paragrafo dopo paragrafo, tutti i miti della skin care su TikTok. Dall'uso folle di creme anti età tra adolescenti e pre adolescenti (negli Stati Uniti già parlano di Sephora Kids) al potente marketing della cosiddetta "skin care coreana", che prevede ben dieci passaggi di prodotti da fare ogni giorno, anche se la nostra pelle è ben diversa da quella orientale. Fino alla gua sha, appunto.