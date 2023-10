La guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale e il futuro delle fake news

Bombardamenti a Gaza / La Presse

Lo stadio è il Wanda Metropolitano, di Madrid. La bandiera è quella palestinese, che scende dalla curva dei tifosi di casa, coreografia per una qualunque partita di campionato. È una foto che in tanti hanno visto, circa 1,8 milioni di persone, ma c’è un problema: non rappresenta qualcosa di reale, è stata generata da un’intelligenza artificiale.

Some AI-generated images are being shared in relation to the Israel-Hamas conflict. Here are a few I've seen so far:



1- Home bombed in front of a child

2- Temporary tents for Israeli citizens

3- Palestinian flag held by Atletico Madrid fans

4- A child under the rubble in Gaza pic.twitter.com/WD1PfeOm57 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 24, 2023

Non è la prima, non è l’unica. Se quello in Ucraina è stato il primo conflitto in cui TikTok ha mostrato tutta la centralità culturale acquisita negli ultimi 2-3 anni, questa tra Israele e Hamas è la prima guerra in cui l’intelligenza artificiale generativa è una tecnologia affidabile, accessibile, presente. Le IA sono sempre più in grado di generare contenuti audiovisivi credibili, in modalità sempre più semplici: esistono ormai molti strumenti, anche gratuiti su web, che consentono di produrre immagini e video a partire da un testo o di modificarne di già esistenti in pochi click.

L’AI per diffondere disinformazione sul conflitto tra Hamas e Israele

La capacità di generare contenuti multimediali rappresenta una nuova possibilità di creare e diffondere disinformazione, in particolare sui social network, in particolare durante un conflitto. Tramite deepfake, ad esempio, per far dire a qualcuno cose che non ha mai detto. Oppure anche attraverso la generazione di contenuti multimediali che possono rappresentare una prova di eventi che non sono mai accaduti. Insomma, accanto alla propaganda tipica di una guerra, esiste un nuovo modo per creare disinformazione, per portare avanti la propria tesi.

E, in effetti, in queste settimane di guerra, alcune immagini generate da intelligenza artificiale sono state utilizzate per diffondere fake news. In particolare, per rafforzare opinioni, narrazioni. Un esempio è un tweet di Anyana Naftali, influencer israeliano, che mostra sedicenti leader di Hamas che festeggiano in un lussuoso aereo privato. Il messaggio è chiaro: a Hamas non interessa del destino di Gaza. Il post è stato visto da oltre 20 milioni di persone ma, come si può vedere anche da un po’ di imperfezioni fotografiche, le immagini sono false, generate da intelligenza artificiale.

Dear Palestinians,



While the leaders of Hamas are living luxurious lives enjoying good lives, they ask you to sacrifice yourselves and your children.

Hamas doesn't care for the Palestinians. Hamas is the enemy of the Palestinian people.



الى الفلسطينيين،

في الوقت الذي به قادة… pic.twitter.com/l30I0CDLcw — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 20, 2023

“Ci sono molti contenuti generati da IA che stanno circolando sul conflitto in corso – ha spiegato a Wired Layla Mashkoor, del Digital Forensic Research Lab dell’Atlantic Council -. Probabilmente, però, non possiamo dire che questi stiano avendo un ruolo centrale nella diffusione di disinformazione”. Il punto, continua Mashkoor, è che in un ecosistema letteralmente invaso da contenuti audiovisivi di ogni genere, è difficile che quelli generati da intelligenza artificiale ricevano un’attenzione tale da orientare la conversazione.

Come racconta bene anche un articolo del New York Times, in queste settimane nessuno dei contenuti generati da IA è risultato particolarmente efficace. Questo, però, non vuol dire che l’intelligenza artificiale non abbia già cambiato la percezione che abbiamo della realtà e del racconto della realtà stessa.

Il vero impatto delle fake news: se tutto può essere falso, tutto è falso

“Che succede quando tutto quello che vedi online può essere sintetico, generato da un’IA?”, si chiede sul New York Times Bill Marcellino, esperto di intelligenza artificiale. Succede che cambia il dibattito pubblico, si modifica alla radice il modo in cui percepiamo la realtà. E, quindi, diventa più facile dire o pensare che anche le immagini reali sono false, che sono create da un’intelligenza artificiale. Che, insomma, qualcosa a cui non vogliamo credere non è successo davvero. Del resto, nessuno può provare che non sia falso. Anche perché capire se un’immagine è generata o meno da un’intelligenza artificiale non è per nulla scontato. Esistono dei dettagli da analizzare (le mani, le dita, alcune stranezze sullo sfondo), ma non esiste una prova definitiva. Ci sono dei tool, come AI or Not, il cui responso però non può essere considerato definitivo.

Insomma, i contenuti generati da intelligenza artificiale finiscono con l’inquinare il dibattito pubblico anche in modo indiretto. Offrendo la possibilità di mettere in dubbio qualunque cosa, di insinuare che qualunque immagine possa essere stata generata da un’intelligenza artificiale. E in questo contesto, ad avere vantaggi è che ha interesse a diffondere fake news: è il cosiddetto liar’s dividend, il dividendo del bugiardo teorizzato in un recente paper da Daniel Schiff, Kaylyn Jackson e Natalia Bueno. Chi vuole diffondere disinformazione, per farla semplice, beneficia di un contesto in cui è difficile capire cosa è vero e cosa è falso.

E allora l’intelligenza artificiale diventa l’ennesimo modo per generare caos epistemico. Per creare, in altre parole, un contesto in cui la fiducia degli utenti si abbassa sempre più, in cui ognuno costruisce una realtà su misura, sceglie con cura la disinformazione a cui credere per sostenere la propria idea.

Durante i suoi anni di presidenza, Donald Trump utilizzava un modo preciso per rispondere alle critiche. “Fake news”, diceva, con quel suo tono sempre fuori dalle righe. E il rischio è proprio questo: se tutto su Internet può essere falso, allora tutto è falso. Anche i dissensi legittimi, le inchieste giornalistiche, le opinioni di un avversario, la realtà di un conflitto.