Israele-Hamas, ma non solo: per i social l'informazione è un problema più grande di quel che sembra

LaPresse

Pubblicare una storia su Instagram è sempre un po’ una scommessa. Una scommessa, in particolare per chi lavora sulla piattaforma, in particolare con le proprie capacità di attirare l’attenzione degli utenti. Perché in genere il sistema distribuisce una storia a poco meno del 10% di chi segue quel profilo. Circa 1.000 utenti, ad esempio, se un profilo ha 10.000 follower.

Ecco, questo a meno che non si verifichino due condizioni, una buona e una cattiva. Quella positiva riguarda il cosiddetto engagement: se tante persone interagiscono con quella storia, le visualizzazioni di quel contenuto tendono ad alzarsi. Instagram capisce che quel contenuto è interessante e, di conseguenza, ne aumenta la distribuzione, lo fa vedere a più persone. Quella negativa, invece, è una sorta di penalizzazione, quello che su Internet si chiama shadowban.

Growing reports of Palestinian content getting shadowbanned on Instagram and Facebook.



This potentially includes valuable images documenting what is happening on the ground.



In 2021, Meta had banned all content related to Sheikh Jarrah and Al-Aqsa "due to a mistake". https://t.co/OfQ6DlKv3f — Alessandro Accorsi (@ale_accorsi) Oct ober 15, 2023

Se n’è parlato molto sui social network lo scorso weekend, in relazione al conflitto tra Israele e Palestina. Molti profili, soprattutto di sostenitori della causa palestinese, hanno denunciato un calo importante nelle visualizzazioni dei propri contenuti su Instagram. Cioè, detto in altri termini, uno shadowban, una forma di moderazione dei contenuti che può colpire tutti quegli utenti o post che non violano in maniera netta le regole della piattaforma, ma che vengono ritenuti al limite, perché problematici o potenzialmente pericolosi per la community.

Insomma, è presumibile – visto che nessuna delle piattaforme comunica in modo esplicito una misura del genere – che chi ha pubblicato contenuti sul conflitto, e in particolare vicini alle posizioni palestinesi, abbia subìto una sorta di penalizzazione, con i propri contenuti distribuiti a un numero minore di persone rispetto al solito. Instagram, insomma, ha considerato quei contenuti potenzialmente pericolosi, problematici, poco utili per la community. E, di conseguenza, li ha penalizzati.

È una storia più importante di quanto possa sembrare a un primo sguardo. Perché racconta di un ecosistema informativo cambiato radicalmente dalle piattaforme digitali e, allo stesso tempo, dei rischi di questa evoluzione.

Come ci informiamo online

Partiamo dall’inizio. Era il 2018 quando l’Agcom nel suo “Rapporto sul consumo di informazione” indicava come, nel 2017, le fonti di informazione preferite dagli italiani fossero quelle cosiddette algoritmiche. Ovvero, per farla semplice, Google e i social network. Erano i primi tempi dell’informazione online e a fissare l’agenda erano sempre i media tradizionali che avevano trovato, soprattutto in Twitter e Facebook, degli spazi di distribuzione importanti. Dei modi, in altre parole, per diffondere i contenuti prodotti a un numero più ampio di persone.

Stando ai dati del Digital News Report 2023 di Reuters, quasi un italiano su due (il 42%) si informa prevalentemente sui social media. È un dato in leggero calo rispetto, per esempio, al periodo della pandemia: nel 2020, era il 50%. Del resto, una parte consistente del tempo che trascorriamo in rete si esaurisce all’interno delle piattaforme social: secondo i dati Hootsuite-We Are Social, ci passiamo quasi 2 ore al giorno, circa 1/3 del totale del tempo che spendiamo online.

In questo contesto, buona parte delle cose che facciamo, delle informazioni che riceviamo, passano attraverso i social network. Del resto, se quegli spazi finiscono con l’esaurire una parte importante della nostra esperienza online, è quasi scontato che, all’interno di quelle piattaforme, ci aspettiamo di trovare tutto, dai consigli per gli acquisti all’intrattenimento, fino all’informazione.

Un’informazione che preferiamo non arrivi dai media tradizionali, dei quali solo pochi italiani (il 34% secondo Reuters) si fidano. Ma da chi quegli spazi digitali li conosce, li abita, ne sa utilizzare i linguaggi. Anche perché – e questa è la differenza sostanziale rispetto alla prima fase dell’informazione sul web – le piattaforme hanno smesso di fare da amplificatori ai media tradizionali: secondo un’analisi di Axios, negli ultimi 3 anni le visite portate dai social network ai siti di quotidiani online sono crollate. E quindi la soluzione, anche per i media tradizionali, è stare nelle piattaforme, produrre contenuti per quegli spazi, nei linguaggi adatti.

È un processo che Kate Lindsay, in un bell’articolo su The Verge, chiama “Fandomizzazione delle notizie”. Ovvero quel processo secondo cui, soprattutto chi è più giovane, si aspetta che l’informazione arrivi direttamente dai creator, dagli influencer: da chi, in altre parole, ha costruito una propria presenza e una relazione di fiducia con il proprio pubblico direttamente sui social network.

La “censura” delle informazioni pro Palestina su Instagram

È in questo contesto che, lo scorso 7 ottobre, inizia il conflitto tra Israele e Palestina, dopo l’attacco di Hamas. In poco tempo, i social media si riempiono di informazioni, alcune attendibili e utili, altre clamorosamente false. E gli utenti si rivolgono ai creatori di contenuti sulle piattaforme per trovare narrazioni alternative, per avere voci utili dal campo, testimonianze dirette. L’offerta c’è, anche in italiano: in mezzo alla disinformazione, all’opportunismo di chi sfrutta quell’opportunità per aumentare le proprie visualizzazioni, emergono testimonianze importanti, alle quali un numero crescente di utenti si rivolge per avere informazioni.

Poi, arriva l’UE. Che chiede alle piattaforme – Meta, X, TikTok, YouTube - di prevenire la disinformazione, di moderare più efficacemente, di gestire meglio la conversazione sul conflitto. Del resto, le piattaforme sono in qualche modo obbligate a farlo, in Europa. Stando al Digital Services Act, le Very large online platforms (Vlop) sono chiamate a prevenire la diffusione di disinformazione, attraverso una moderazione di contenuti il più possibile trasparente, che gli utenti possano essere in grado di mettere in discussione.

Il punto è che poi la gestione resta alle piattaforme. E allora, come spiega la stessa Meta in un articolo sul proprio blog, tra gli interventi messi in campo per il conflitto c’è la riduzione della diffusione di post potenzialmente pericolosi. Contenuti identificati, in prima battuta, attraverso un sistema di intelligenza artificiale, che ha l’obiettivo di semplificare il lavoro dei moderatori umani. È probabile, come spiega anche la giornalista Donata Columbro su Instagram, che a questo sistema sia stato applicato un filtro di emergenza, che identifica determinate parole chiave (‘Gaza’, ‘Palestina’) e diminuisce la portata di quei contenuti. Di qualunque genere questi siano, senza particolari distinzioni di merito.

I rischi dell’informazione da social network

“Mai costruire la propria casa su una terra in affitto” è un vecchio adagio noto a chi si occupa di comunicazione digitale. Vuol dire, in sostanza, che è sempre meglio fornire informazioni e contenuti su uno spazio su cui si ha un controllo diretto, come ad esempio il proprio sito web. Il punto è che, in un ecosistema informativo cannibalizzato dai social network, il pubblico sta quasi tutto dentro quelle piattaforme. Ed è quindi soggetto alle decisioni, alle regole e alle logiche di mercato di quegli spazi, di quelle aziende.

Aziende che non vogliono necessariamente essere spazi per l’informazione. Non l’hanno mai voluto, è capitato per caso, ma oggi fanno di tutto per evitarlo. Di recente, Adam Mosseri, il Ceo di Instagram, ha detto che su Threads, il rivale di X costruito da Meta, “le news non saranno amplificate”. E anche su Instagram l’approccio è più o meno lo stesso: “Vogliamo dare potere ai creator – ha detto Mosseri - senza spingere troppo sulle notizie”.

Di conseguenza, le news diventano solo un altro contenuto, ospitato – chissà per quanto – in spazi per natura limitati, senza contesto, filtri personalizzati della realtà in cui chi entra non sta decidendo di informarsi, ma solo di trascorrere un po' di tempo.