Vita e morte decise da un algoritmo: oltrepassato l'ultimo punto di non ritorno

Recinzioni tagliate per far passare i pick up carichi di miliziani; in cielo paramotori per piombare dall'alto bypassando ogni difesa: iniziava così il 7 ottobre 2023 l'azione terroristica di Hamas che sorprese le forze di sicurezza israeliane che avrebbero dovuto difendere i confini con la Striscia di Gaza. Il racconto delle 24 ore successive resterà fissato nella memoria del popolo israeliano. Dell'aggressione ai villaggi rurali nel Sud del piccolo paese mediorientale (le dimensioni sono quelle della Toscana) con saccheggi e violenze gratuite, così come dell'eccidio al festival musicale Nova, esistono immagini di un orrore tale che lo stesso stato ebraico ha deciso di non rendere pubbliche in maniera integrale.

La visione integrale di quelle scene - esecuzioni indiscriminate, decapitazioni con coltelli e zappe, crudeltà gratuite, vilipendi di cadaveri e violenze sugli ostaggi - estrapolate anche dalle body cam dei terroristi palestinesi così come dagli smartphone delle vittime, rende evidente come la data del 7 ottobre contrassegnerà un primo e un dopo nel decennale conflitto arabo-israeliano.

Per il popolo di Israele il 7 ottobre è la rappresentazione della minaccia esistenziale iscritta a chiare lettere nella costituzione della repubblica islamica dell'Iran, un regime di cui i miliziani di Hamas costituiscono la propaggine sulla costa del Mediterraneo. Questo rende chiaro perché da sei mesi per Tel Aviv la distruzione sistematica di ogni possibile obiettivo militare a Gaza offuschi ogni ragione umanitaria di salvaguardia della popolazione civile.

Il racconto di una possibile co-esistenza sulla scia dei mai attuati accordi di pace è - a tutti gli effetti oggi più che mai - un bellissimo racconto con cui possiamo occupare il tempo cercando di dimenticare che i presupposti di un dialogo tra le parti divergono quanto mai prima. Per Israele il 7 ottobre è il riaffacciarsi dell'orrore d'eliminazione sistematica di una persona solo in quanto ebrea, israeliana o filo israeliana. La reazione a quanto successo ha tuttavia fatto esplodere un antisemitismo strisciante, rinfocolato costantemente dalle politiche portate avanti dai governi che si sono alternati a Tel Aviv negli anni: la continua costruzione di nuove colonie in Cisgiordania a discapito dell'integrità territoriale del costruendo stato palestinese e i documentati soprusi delle forze di sicurezza dello stato di Gerusalemme sono solo i più evidenti elementi a discapito della narrazione di un Israele vittima dei vicini ridotti in povertà e riottosi.

"Il cessate il fuoco si avrà con la fine di Hamas, possono rilasciare gli ostaggi e lasciare Gaza" si affrettano a commentare fonti diplomatiche di Tel Aviv. E proprio nell'identificazione tra Hamas e i palestinesi di Gaza (e sempre più anche nel West Bank) che si cela la vera e ultima sfida di questa guerra iniziata sei mesi fa. Lo stesso ambasciatore in Italia del Marocco, Stato che è il principale finanziatore del Comitato Al-Quds, è stato chiaro nel definire quanto Hamas sia diventata pervasiva nella vita non solo degli abitanti di Gaza, rifiutando di definirla una organizzazione terroristica: "Saranno i palestinesi a dover decidere di Hamas".

Così in quello che resta della Striscia di Gaza si assiste a una guerra giornaliera per il cibo. Qui l'uccisione di volontari impegnati in progetti internazionali di aiuto resta solo l'ennesimo punto di non ritorno oltrepassato. Un errore si dirà. Come tanti ne sarebbero stati commessi se risultasse vero quanto emerso da una indagine condotta da un giornale d'inchiesta israeliano che ha messo in luce il probabile uso di un programma di intelligenza artificiale per identificare gli obiettivi dei raid aerei israeliani. "Un programma che avrebbe commesso il 10 per cento di errori nell'identificazione degli obiettivi e che sarebbero sottoposti solo a un parziale controllo da parte di operatori umani". Sarebbe stato usato, in particolare, nelle aree residenziali densamente popolate, portando a un alto numero di vittime civili.

La decisioni di delegare vita e morte a un algoritmo resterebbe l'ennesimo passo verso una guerra continua che rischia di cancellare il concetto di umanità in nome di reciproche vendette. Poiché nel frastuono della ricerca del primo colpevole di tanto odio, della prima vittima e del primo carnefice, resta difficile restare umani.