Facciamo come la Germania: cacciamo chi sostiene i terroristi

La manifestazione della comunità palestinese a Roma (foto LaPresse)

La Germania ha scelto la linea dura: espulsioni rapide per gli stranieri che sostengono i terroristi di Hamas, come spiega Dario Prestigiacomo dalla nostra redazione di EuropaToday. Dal punto di vista giuridico, secondo la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, è possibile. Il Movimento di resistenza islamica, il cui acronimo in arabo è appunto Hamas, è l'organizzazione terroristica che la mattina di sabato 7 ottobre, nel sud di Israele, ha ucciso 1.400 persone, quasi tutti civili, e ne ha prese in ostaggio 199. Senza risparmiare bambini, anziani, donne. E inneggiare, sostenere, propagandare il terrorismo è reato. Anche in Italia.

Allo stesso tempo, la questione è molto scivolosa. Per tre ragioni. Le prime due sono formali. La libera opinione è protetta dalla Costituzione e non bisognerebbe confondere l'apologia di Hamas con la solidarietà alla Palestina, che non è tutta schierata al fianco di Hamas. A parità di reato presunto, poi, immigrati da tutto il mondo, tedeschi (o italiani) e palestinesi in Europa avrebbero trattamenti differenti. Soltanto i primi potrebbero essere infatti rimpatriati. Tedeschi e italiani no, perché sono già a casa loro. E anche i palestinesi, eventualmente fermati nelle manifestazioni europee, resterebbero dove sono. Lo Stato palestinese infatti non esiste: a chi andrebbero consegnati? Dovrebbero semmai essere riportati in Israele, nelle stesse settimane in cui l'esercito di Tel Aviv sta sparando tonnellate di bombe per allontanare Hamas dai suoi confini. Facile immaginare la risposta del governo israeliano.

Il rischio che i terroristi fuggano in Libia e sbarchino in Italia

La terza ragione è invece sostanziale: i probabili sostenitori della linea dura di Hamas, tra gli immigrati soprattutto arabi in Europa, sarebbero fin troppi per essere rinchiusi su qualche decina di aerei e rimpatriati. Forse ai governi europei, compreso quello tedesco, dovremmo chiedere più sangue freddo. E soprattutto soluzioni che aiutino Israele a sconfiggere una volta per tutte il terrorismo, come il mondo libero ha saputo fare contro Al Qaeda. Ma anche impedire che i terroristi di Hamas e qualche centinaia di migliaia di profughi fuggano in Libia e sbarchino in Europa. Via Lampedusa, Italia. Oppure attraverso la rotta balcanica.

Il Mediterraneo è sull'orlo di un baratro. Come lo era stato molte volte durante la Guerra fredda. Ma i governi di allora costruivano percorsi solidi. Come quelli che portarono agli accordi di pace di Olso (10 agosto 1993) tra Israele e Autorità nazionale palestinese. Accordi falliti proprio con la conquista del potere da parte di Hamas nella Striscia di Gaza, gli attacchi terroristici in Israele. E il contemporaneo ingresso della destra religiosa nei governi di Tel Aviv, nettamente contraria agli accordi di Oslo, alla nascita di uno Stato palestinese e favorevole agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Parliamo piuttosto dei nostri soldi regalati alla terra di Hamas, mentre il movimento terroristico, oggi sostenuto dall'Iran, faceva fallire ben due accordi: oltre alla pace di Oslo, quelli che erano imminenti tra Israele e Arabia Saudita. E che l'attacco del 7 ottobre ha congelato.

Un regalo da 8 miliardi: Hamas ci ringrazia con la guerra

Negli ultimi dieci anni, ciascuno degli attuali due milioni e duecentomila abitanti della Striscia di Gaza, ha infatti idealmente ricevuto 3.600 dollari. Neonati compresi. Considerando una media di quattro figli a coppia, sono 21.800 dollari a famiglia. Quasi 8 miliardi in tutto: in euro, fanno sette miliardi e mezzo. Se poi il denaro non è arrivato a destinazione, i tubi degli acquedotti finanziati dall'Europa sono stati smontati per farne lanciarazzi e negli uffici pubblici sono stati assunti soltanto familiari raccomandati dai terroristi, chiedetelo ad Hamas. Ci vorrebbe un'altra intifada, sì, come gridano nelle piazze i manifestanti del mondo ricco, che già hanno girato la frittata. I palestinesi però dovrebbero scatenare la loro protesta non contro Israele. Contro Hamas.

Dal 2007 il Movimento islamico di resistenza domina Gaza, la città più grande nel territorio della Striscia, mezzo milione di abitanti. Dove, con la violenza, scontri a fuoco e omicidi mirati, ha costretto l'Autorità nazionale palestinese (Anp) a trasferirsi in Cisgiordania, l'altro territorio che avrebbe dovuto costituire lo Stato palestinese. Ma la differenza tra le due organizzazioni è netta.

Hamas è un movimento terroristico-religioso, che dichiara apertamente tra i suoi obiettivi la distruzione di Israele e la morte o la cacciata dei suoi 9,3 milioni di abitanti. L'Anp è invece l'embrione dello Stato palestinese nato dagli accordi di pace di Olso, che avrebbe dovuto guidare la transizione pacifica verso l'autonomia e la successiva indipendenza dei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza: una nazione di cinque milioni e mezzo di abitanti buona parte dei quali, soprattutto tra le giovani generazioni, ora sostiene Hamas e il suo progetto antisemita.

Così Gaza ha comprato armi e si è preparata all'attacco

Nel 2021 – quando già si cominciava a pianificare l'attacco del 7 ottobre, come si è scoperto ora – l'agenzia americana Associated Press ha provato a calcolare l'ammontare delle donazioni consegnate dagli Stati democratici alla Striscia di Gaza, anche se non direttamente ad Hamas. Una volta garantiti dall'estero servizi essenziali e infrastrutture, l'organizzazione ha così evitato contestazioni e proteste. E soprattutto ha potuto destinare i propri finanziamenti occulti all'acquisto di armi e all'addestramento di un proprio esercito. Lo stesso che abbiamo visto in azione nel sud di Israele. Ma ecco le cifre in gioco.

Dal 2014 al 2020, come ha ricostruito Associated Press, le agenzie delle Nazioni Unite hanno speso circa 4,5 miliardi di dollari a Gaza: 600 milioni soltanto nel 2020. Più dell'80 per cento dei fondi sono stati distribuiti attraverso l'Agenzia per i rifugiati palestinesi (Unrwa), che compongono i tre quarti della popolazione nella Striscia. L'agenzia garantisce inoltre pasti, scuola e assistenza sanitaria a 280 mila bambini.

La dolce vita del leader di Hamas: in Qatar per evitare l'arresto

Il ricchissimo Stato del Qatar, che ospita il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ricercato in mezzo mondo (a sinistra, nella foto sopra), dal 2012 ha ufficialmente donato aiuti per 1,3 miliardi di dollari. Sono stati impiegati nelle costruzioni, nei servizi sanitari e nell'agricoltura. Con questo finanziamento, il Qatar garantisce gli stipendi ai funzionari del governo di Hamas. Ma una parte, non dichiarata, andrebbe alla attività militari.

Anche l'Autorità nazionale palestinese, almeno per quanto riguarda il 2021, ha inviato a Gaza 1,7 miliardi di dollari. Sarebbero serviti per mantenere le famiglie di alcune decine di migliaia di propri sostenitori, impiegati, funzionari, che hanno perso il lavoro quando Hamas ha preso il potere nel 2007.

Bricolage di guerra: tubi per l'acqua trasformati in lanciamissili

L'Egitto ha stanziato 500 milioni, sempre in dollari, per la rimozione delle macerie e la ricostruzione dei quartieri di Hamas rasi al suolo da Tel Aviv nel corso degli anni, in risposta al continuo lancio di razzi sul sud di Israele. La Germania e altri governi, sotto la bandiera dell'Unione Europea, hanno invece speso 80 milioni (75 milioni di euro, 8 milioni dall'Italia) per la costruzione della rete idrica a Gaza e la realizzazione degli impianti di potabilizzazione. Dai cantieri per gli acquedotti, gestiti da personale palestinese, sarebbero stati prelevati i tubi, poi trasformati in lanciarazzi.

Anche gli Stati Uniti hanno fatto la loro parte: 5,5 milioni di dollari a Gaza soltanto nel 2021 e 90 milioni di aiuti alle attività dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi, ma soltanto per la Cisgiordania.

I soldi dell'Iran usati per costruire i razzi lanciati su Israele

E poi ci sono i governi che, come il Qatar, sostengono direttamente Hamas. Tra questi, l'Iran che nel 2022 ha affidato 70 milioni di dollari al leader Ismail Haniyeh, interamente impiegati per la costruzione di migliaia di razzi. Probabilmente gli stessi lanciati su Israele dalla mattina del 7 ottobre.

I finanziamenti raccolti attraverso moschee e associazioni da tutto il mondo sono un capitolo a parte. Un fiume di centinaia di migliaia di dollari che viaggia anche attraverso i canali della moneta virtuale. Come ha rivelato nel maggio 2023 l'ufficio israeliano che combatte il finanziamento al terrorismo (Nbctf). Dal 2021 in poi, gli investigatori di Tel Aviv hanno scoperto 190 conti criptati sulla piattaforma Binance: due erano collegati allo Stato Islamico, gli altri ad aziende palestinesi controllate dalla costellazione di Hamas.

