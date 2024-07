Cosa succede se diventi virale su TikTok: la vera storia della Hawk Tuah Girl

Hailey Welch in un'intervista al podcast Plan Bri Uncut

Belfast, Tennessee, è una cittadina di nemmeno 1.000 abitanti. Un’autostrada passa nel bel mezzo del centro, come capita spesso negli Stati Uniti. Intorno, molte case, qualche ristorante, una sensazione generale di tranquillità. Le immagini della cittadina scorrono sullo schermo mentre una ragazza bionda racconta la sua storia. “Non potevo immaginare – dice – che una notte a Broadway a divertirmi con i miei amici avrebbe cambiato così tanto la mia vita”.

La storia di quella notte, e del video diventato virale ormai la conoscono (quasi) tutti. Hailey Welch, 23 anni, passeggia per Nashville. La Broadway, chi c’è stato lo saprà, è come un’unica festa: un locale dopo l’altro, la musica che si diffonde, che sfuma una canzone dopo l’altra. Un tizio le mette un microfono in faccia per un format che si chiama Tim & Dee Tv, le chiede qual è la mossa migliore per far impazzire un uomo. Lei risponde: "You gotta give 'em that 'hawk tuah' and spit on that thang!". In italiano suona tipo: “Devi fare quell'Hawk tuah e sputarci sopra a quel coso, mi capisci?", con un riferimento nemmeno troppo velato al sesso orale.

Per alcune settimane, non succede niente. Dopo un po' di tempo, il video diventa virale: Hailey smette di essere Hailey. Diventa la Hawk Tuah Girl. Iniziano a diffondersi voci, poi smentite, sul suo conto: è un'insegnante, è stata licenziata, suo padre è un predicatore. Welch però non subisce la storia: anzi, prova ad approfittare della situazione. Si rivela, lascia il lavoro in un'azienda e inizia a vendere merchandising. Compare in un podcast e a un concerto di Zach Bryan, uno dei cantanti country americani più noti.

La costruzione di un personaggio

La storia, di per sé, ha componenti di interesse limitate. Racconta però un contesto più ampio, un contesto tecnologico e sociale che rende la fama molto semplice, spesso involontaria. Si può diventare noti per caso, subire addirittura la notorietà. Welch, però, sembra essere piuttosto sicura di riuscire a trasformare questo colpo di fortuna in qualcosa. Oggi, ha un profilo Instagram da oltre 1 milione di follower, dove ha pubblicato quello che sembra essere il trailer di un documentario sulla sua vita. La cosa è interessante in sé, perché in effetti è difficile immaginare cosa poter raccontare di una vita che suppongo essere stata ordinaria, almeno fino alla notte a Broadway.

Guardando il trailer, però, si riescono a individuare un paio di caratteristiche importanti della viralità e della successiva costruzione di un personaggio a partire da quell’ondata di attenzione. Il punto di partenza è l’intervento della nonna di Welch, che dice una cosa tipo: "è troppo, non si può capire". Ed è vero: niente può farla presagire, questo tipo di celebrità arriva senza ragione, per imprevedibili contingenze algoritmico-sociali. Catene di reazioni, favorite da un sistema incomprensibile by design, che cambiano vite nel tempo di un video da una manciata di secondi.

Subito dopo l’incomprensibilità e l’accettazione di un destino imprevedibile, c’è da capire come fare a mantenere quell’attenzione. Welch mi sembra abbia già identificato quello che nel marketing si chiamerebbe posizionamento. "Non vado a LA", dice, sono una ragazza qualunque, resto con mia nonna. L’autenticità allo stato più puro, che diventa una leva per costruire un personaggio, per provare a capitalizzare quel momento irripetibile di viralità involontaria.

Il capitalismo dell’attenzione, dove saper fare qualcosa non serve

Bisognerà capire, poi, se e in che modo Welch ha intenzione di monetizzare quell’attenzione. Se, insomma, ha intenzione di trovare un modo per guadagnare dall’influenza online, magari creando un brand o vendendo un prodotto, secondo una parabola ben nota, che potremmo chiamare capitalismo dell’attenzione.

Partiamo dall’inizio. Con la pandemia forse, ma anche prima, i social network si sono mangiati il mondo. Nel senso: hanno smesso di avere funzioni precise, per diventare totalizzanti. Ogni cosa, per una fascia sempre più ampia della popolazione, deve passare dentro quelle piattaforme, dentro quei linguaggi.

L’estetica, il contenuto, la capacità di catturare l’attenzione diventa determinante per l’affermazione non solo personale, ma anche di cause, prodotti artistici, aziende. Anzi: l’illusione è che chiunque possieda quell’estetica possa affermarsi. Facciamo un esempio italiano, su due persone di cui nelle ultime settimane si è parlato tanto come Chiara Ferragni e NewMartina, la tiktoker delle cover. È quello il capitalismo dell’attenzione più puro. Un prodotto vero non c’è, o almeno non è il punto centrale. Il prodotto è la capacità di catturare l’attenzione: non serve saper fare qualcosa in particolare, serve riuscire a fare in modo che le persone guardino, commentino, interagiscano. Questa attenzione, in un secondo momento, deve essere monetizzata. E quindi è fondamentale aprire un brand, vendere prodotti, vendere sé stessi attraverso le tante modalità di monetizzazione che il web offre.

Ma il guscio è vuoto

Il punto è che il guscio è vuoto: quei prodotti non aggiungono niente, sono semplici conversioni, modi per trasformare quell’attenzione in denaro. Dietro l’attenzione, c’è il vuoto, spesso non ci sono reali capacità artistiche o imprenditoriali: ed è per questo che la caduta, quando arriva, è così fragorosa. Perché svela l’evidente, rimuove la sospensione dell’incredulità. Al netto delle truffe e dei reati, l’inganno è statutario perché il prodotto non esiste, è un accessorio.

L’unico vero prodotto è l’attenzione, quella che Hailey Welch, almeno per un po’, è riuscita ad attirare su di sé.