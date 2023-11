Ma è giusto scrivere l'Iban sugli inviti di matrimonio?

Foto Pexels, credit Feyza Simsek

L'iban sugli inviti di matrimonio va scritto, sì o no? Al netto del fatto che sia comodo, funzionale, utile a sgravare l'invitato dall'incombenza di mettersi là a scegliere oggetti da eventuali liste nozze o - peggio - cercare da zero il regalo adatto, è giusto o no che questi freddi caratteri alfanumerici compaiano sugli inviti di nozze in tutta la loro discutibile sfacciataggine? L'interrogativo apre spesso dibattiti quando l'annuncio di riti civili e religiosi si accompagna a quello del cosiddetto "rinfresco" organizzato dagli sposi per parenti e amici. Villanata inaccettabile per gli oltranzisti del bon ton, consuetudine poco raffinata ma ormai tollerata per i modernizzatori del cerimoniale, la visione dell'iban sul cartoncino solleva sopraccigli e suscita sospiri di sollievo con un'intensità uguale e contraria nelle due fazioni. E come tale, proprio per il dibattito che ne deriva, merita una riflessione valida per decidere se poi alla fine sia davvero il caso di stamparlo oppure no.

Regalare soldi è sempre una soluzione

Obiettivamente oggi più che mai regalare una somma di denaro a chi decida di sposarsi è l'opzione più vantaggiosa per tutti, festeggiati e festeggianti. Rare sono ormai le coppie che non abbiano avuto una convivenza alle spalle prima di formalizzare la relazione davanti a un altare o un ufficiale di stato civile e rare sono anche le liste aperte presso questo o quel negozio di arredi per la casa in vista delle nozze. Insomma, il denaro è sempre il dono migliore nella prospettiva di una vita a due che il cielo solo sa quanto abbia bisogno di contare su un gruzzoletto, e considerarlo ancora come una volgarità sembra ormai un giudizio francamente troppo severo. Tuttavia, è il modo di palesare tale desiderio che va un tantino pensato, perché il rischio che all'invitato appaia come una sorta di "tassa" da pagare per godere di uno "show" c'è, va considerato. E l'iban sugli inviti potrebbe apparire davvero tale a qualche sensibilità particolarmente esigente.

La considerazione da premettere è che un invito, qualsiasi esso sia, non dovrebbe mai essere rivolto a qualcuno con il fine di ricevere qualcosa in cambio: mai. E questo per la natura stessa del gesto, diretto a chi si ha il piacere di avere accanto in un momento felice a prescindere dalla ricompensa in forma di moneta o di oggetto che potrebbe derivarne. Allo stesso tempo, però, pure l'ospite dovrebbe avere l'accortezza di ricambiare la gentilezza con un pensiero altrettanto cortese in segno di gratitudine. Questo, in linea di massima, è lo schema generale di alcune regole relazionali non dette ma socialmente accettate da tutti coloro che invitano o vengono invitati, alla base di un equilibrio che però si scompensa quando una delle parti fa capire di aspettarsi il comportamento altrui palesandolo come una pretesa. E l'iban scritto con tanta impudenza, tocca dirlo, va proprio in questa direzione. È un po' come se sussurrasse il messaggio subliminale "ti invito, ma mi aspetto che tu sia generoso con me", indicazione che non tutti colgono come la naturale evoluzione di una convenzione a cui arrendersi facendo spallucce in nome dei tempi moderni.

Le alternative all'iban sugli inviti

Quindi? Quale potrebbe essere l'alternativa all'iban stampato sugli inviti? Escludendo il ritorno alle nostalgiche "buste" portate direttamente agli sposi nel locale della festa (che oltre a fare molto "secolo scorso", sono anche pericolose perché espongono a furti da non trascurare), una buona soluzione è quella di informare del conto bancario o dell'agenzia viaggi a cui ci si sta rivolgendo per raccogliere eventuali regali in denaro solo le persone con cui si ha più confidenza e che magari, a chi lo chiederà, potranno riportare l'informazione. L'intramontabile passaparola, insomma, infallibile mezzo di comunicazione che da sempre ha permesso che pure questo tipo di informazioni circolasse con discrezione e senza creare chissà quali scocciature per chi chiede e per chi risponde. Ma pure lasciare che sia lo stesso amico o parente a farsi avanti con la domanda più schietta su come e dove inviare il proprio regalo: se c'è confidenza nel rapporto, altrettanto ci sarà la schiettezza nel domandarlo e nel rispondere senza imbarazzo. Un'altra soluzione è inserire il dettaglio del conto corrente in modo discreto in una sezione del sito creato appositamente per le nozze, utile agli invitati non esclusivamente per questo scopo, ma per dare e ricevere qualsiasi tipo di informazione, dalla mappa per raggiungere la location alla conferma della loro presenza passando per l'avviso di eventuali intolleranze alimentari per il menu.

Da tenere sempre a mente è che colui che voglia sinceramente partecipare a una gioia con un regalo di qualsiasi natura troverà sempre il modo di farlo. E il destinatario, per lo stesso motivo, dovrebbe essere certo di riceverlo se l'invito è stato rivolto a chi, davvero di cuore, gli è grato per essere parte della sua gioia.