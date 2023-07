Ignazio La Russa dovrebbe dimettersi dopo le dichiarazioni sul figlio

Ignazio La Russa - Crediti LaPresse

Venerdì scorso il Corriere della Sera ha riportato la notizia della denuncia sporta da una ragazza contro Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato e seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa. L’accusa nei confronti del ragazzo sarebbe quella di aver abusato della ragazza mentre lei era incosciente.

Il pezzo racconta che la giovane avrebbe incontrato Leonardo La Russa una sera in discoteca mentre lei era in compagnia di una sua amica; i due hanno frequentato lo stesso liceo, si salutano, scambiano quattro chiacchiere e da lì in poi i ricordi della ragazza si sarebbero fatti confusi. Lei sostiene di essersi svegliata l’indomani mattina a casa La Russa e che il ragazzo le avrebbe raccontato che i due avrebbero avuto un rapporto sessuale e che la ragazza, incosciente, avrebbe avuto un altro rapporto con un amico di lui che in quel momento era ospite a casa La Russa. La ragazza a quel punto avrebbe chiamato sua madre a cui avrebbe chiesto di essere portata alla clinica Mangiagalli di Milano - struttura dotata di uno sportello d’aiuto e soccorso alle vittime di violenza - non prima di aver incrociato brevemente il Presidente del Senato, circostanza confermata poi dallo stesso La Russa.

In seguito al clamore suscitato dalla notizia, Ignazio La Russa ha pubblicato una nota in cui si dice convinto dell’innocenza di suo figlio Leonardo e aggiunge: “Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall'avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne da notizia occupa questo tempo 'per rimettere insieme i fatti’ - e ancora - Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua. Inoltre - prosegue il presidente di Palazzo del Senato nella nota - incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla".

Sono due i passaggi oggettivamente gravi di questa nota. Il primo riguarda lo stato di alterazione della ragazza la quale se è vero, come sostiene La Russa, che avesse assunto droghe, non sarebbe stata lucida abbastanza da poter dare il consenso. Inoltre se è vero, sempre come dice Ignazio La Russa, che la ragazza aveva consumato droghe e suo figlio no, questo non scagiona Leonardo La Russa, semmai aggrava la sua posizione.

La seconda affermazione riguarda i tempi per la denuncia di uno stupro. Secondo la legge italiana, la presunta vittima a tre mesi di tempo dal giorno del fatto per poter esporre denuncia. La ragazza in questione ha aspettato 40 giorni e, forse su consiglio della madre e del suo avvocato, è subito corsa a farsi visitare. Dagli accertamenti, inoltre, risulterebbe che le lesioni riportate dalla giovane sarebbero compatibili con la violenza sessuale.

Il caso La Russa ricorda molto quanto accaduto in seguito alle accuse di stupro presentate contro Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e contro alcuni suoi amici: anche in quel caso, il padre dell’accusato fece delle dichiarazioni pubbliche in cui non si limitava a prendere le difese del figlio, ma accusava nemmeno troppo velatamente le ragazze di essersi inventate tutto perché poche ore dopo l’accaduto sarebbero andate a fare kitesurf.

Anche in quel caso, come in quello di La Russa, si discusse molto sull’opportunità che una figura pubblica di primo piano si esponesse e per giunta in quei termini su una vicenda giudiziaria ancora in corso. Si parlò allora come oggi di vittimizzazione secondaria, ovvero dell’abitudine - a quanto pare molto consolidata - di dare alle vittime o presunte tali la responsabilità della violenza subita.

Anche in quel caso il coro di indignazione su pressoché unanime e anche Giorgia Meloni usò parole molto dure nei confronti di Beppe Grillo: “Mi ha colpito nel video di Grillo il modo in cui lui minimizza atti che nella migliore delle ipotesi sono un’umiliazione nei confronti del corpo delle donne, quando non violenza. Questo mi ha molto colpito ed è una cosa che da donna e da leader politico, ho trovato molto shockante. Nella migliore delle ipotesi parliamo di una cultura che proprio un uomo politico e un soggetto politico dovrebbe in ogni caso considerare aberrante”.

Nel caso di Ignazio La Russa però c’è un’aggravante: non solo lui, come Beppe Grillo, è una figura politica di primissimo piano, ma è anche la seconda carica dello Stato, ovvero la persona che qualora accadesse - Dio non voglia - qualcosa al Presidente Mattarella, diventerebbe il custode e il garante della nostra Costituzione.

Inoltre, in seguito alle sue dichiarazioni, sulla stampa di destra è partita una massiccia campagna denigratoria nei confronti della ragazza che ha sporto denuncia: Filippo Facci (a cui è stato affidato un programma di approfondimento su Rai Due prima del tg delle h 13:00) scrive su Libero che “La ragazza era fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache”, su telegiornali e sulla stampa si parla apertamente del suo consumo di sostanze come se questo non rappresentasse un’aggravante nei confronti di Leonardo La Russa. Il messaggio, nemmeno troppo implicito, è che la ragazza se la sia andata a cercare, quando logica vorrebbe che un ragazzo a suo dire lucido non dovrebbe approfittare in nessun caso di una ragazza in quelle condizioni. Inoltre le ricostruzioni della stampa e nei media sembrano dare poco peso alla versione della ragazza e della sua amica secondo cui la presunta vittima sarebbe stata presente a se stessa prima di incontrare Leonardo La Russa.

Alla luce di questi fatti, può una persona con le responsabilità di Ignazio La Russa usare questo tipo di linguaggio? Può la seconda carica dello Stato pretendere di sostituirsi alle autorità giudiziarie, agli inquirenti, alla magistratura affermando “dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”? La risposta è del tutto evidente ed è no. In seguito a quella nota, Ignazio La Russa dovrebbe dimettersi immediatamente dal suo ruolo di Presidente del Senato.

Il perché lo spiega bene sui social la senatrice Ilaria Cucchi: “Se il padre di questo figlio che è sotto inchiesta rappresenta la seconda carica dello Stato non può permettersi di lasciarsi andare a esternazioni che intervengano a gamba tesa sul merito delle indagini o, peggio, contro colei che denuncia quel figlio per violenza sessuale. Non può e basta. Deve prima dimettersi - continua Cucchi - In parlamento e commissione Giustizia abbiamo dedicato buona parte della legislatura ai problemi delle donne nel denunciare le violenze subite dagli uomini. Sono stati emanati provvedimenti e istituite commissioni per questo. La legge è e deve essere uguale per tutti. È stata da tutti i parlamentari unanimemente riconosciuta l’estrema difficoltà delle donne a far valere i propri diritti. Chi invoca il diritto alla privacy oggi deve farlo solo nell’interesse della vittima del reato da accertare e non per quello dell’autore che può vantare l’appoggio della seconda carica dello Stato. Non lo fa per questo? Il momento è però fortemente sospetto. Quello che ho imparato nel corso della mia esperienza di vita è che la privacy non esiste per le vittime di reati commessi da uomini di potere. Privacy ed esercizio di potere costituiscono un vero e proprio ossimoro. Mi aspetto dalla mia Presidente della Commissione Giustizia un intervento a tutela della donna denunciante e del suo diritto di sottoporre alla Magistratura la propria verità senza pressioni o condizionamenti connessi al fatto che il padre dell’uomo da lei denunciato è addirittura il Presidente del Senato”. Credo non ci sia nient’altro da aggiungere.