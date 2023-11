Ilary Blasi e le pesantissime parole di Totti

Ilary Blasi nella serie Netflix (frame Yt)

"Non devo vedere mai più la mia amica, devo cancellarmi dai social e smettere di lavorare".

Questo è un preludio, è un segnale di allarme. Questa frase l'ha detta Ilary Blasi, seguita da milioni di persone sui social e non, a Netlflix, altro portale seguito da milioni di persone. Il documentario è uscito poche ore prima della giornata contro la violenza sulle donne.

E se Totti fosse stato un uomo qualunque?

Ora, Francesco Totti - il presunto autore di quella frase - è un violento? È stato denunciato per questa minaccia? Non solo. Quando lui - come racconta Blasi - nasconde gli oggetti di quella che ormai era la sua ex in casa, o anche quando le prende il telefono violandone la privacy, cosa fa? La sta vessando?

Il racconto di Blasi è vero? Totti si è comportato veramente così? Quanto emerso ha dell'inquietante.

E se al posto di Blasi ci fosse stata Pamela di Tor Bella Monaca e al posto di Totti ci fosse stato Marchetto de Ostia (personaggi chiaramente inventati)? Se quella dinamica raccontata così, en passant, fosse stato davvero un preludio? Probabilmente nel caso specifico no, ma in altri contesti sì. Lo è.

Lo leggiamo tutti i giorni nelle segnalazioni che ci arrivano dai carabinieri e della polizia. "Per anni vessata dall'ex, non ha mai trovato il coraggio di denunciare". Più o meno, nei comunicati stampa leggiamo questo. Quasi sempre. Quel documentario l'ho visto con la mia compagna un paio di sera fa. A distanza di due giorni e dopo la marcia di ieri mi domando come mai un tema così delicato sia stato trattato così, come se fosse una chiacchiera da bar, di sfuggita.

Onestamente non so se Ilary Blasi - donna dello spettacolo da milioni di follower - quella vessazione l'ha denunciata. Ma non posso non chiedermi, senza giudizi sui modi di raccontare la propria vita, cosa possa pensare Pamela di Tor Bella Monaca, ragazza senza pubblico, quando l'ha sentita.