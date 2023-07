Arriveranno quasi 500mila immigrati: Giorgia Meloni ha capito che servono

L’Italia accoglierà e darà lavoro a quasi 500mila immigrati nei prossimi tre anni, un numero senza precedenti. E no, la Presidente del Consiglio non si chiama Laura Boldrini e il Partito Democratico guidato da Elly Schlein non ha vinto le elezioni con il 75% dei voti: ad approvare il decreto flussi è stato il Governo di quella stessa Giorgia Meloni che ha scalato il potere promettendo un fantomatico “blocco navale”; il suo vice è quel Matteo Salvini che ormai da molti anni fomenta i penultimi contro gli ultimi; contro quegli uomini, quelle donne e quei bambini che rischiano la traversata in mare su mezzi di fortuna per non morire di fame o di guerra.

La propaganda che si inginocchia alla realtà

C’era una volta “prima gli italiani”, versione maccheronica di “America First”, utilizzato da Donald Trump: uno slogan perfetto in tutto il “globo terraqueo” per aizzare le fasce più disagiate delle società contro gli immigrati, accusati di portare delinquenza e soprattutto di “rubare il lavoro” ai cittadini dei Paesi che li ospitano.

Uno slogan accompagnato da campagne martellanti su giornali, televisioni e soprattutto sui social network, utilizzati per dare risalto a fatti di cronaca a senso unico, quelli in cui a delinquere è solo e sempre lo straniero. Una “realtà virtuale” creata ad arte per ottenere voti sulla paura, sull’ignoranza e sul razzismo; una finzione che in Paesi come l’Italia fa però a pugni con un mondo reale in cui pezzi importanti dell’economia si reggono ormai da tempo sulla manodopera straniera, sui quei milioni di cittadini nati in altri Paesi senza i quali interi settori produttivi collasserebbero. E così, su pressione di quei mondi che denunciano un fabbisogno di 833 mila unità, il Governo “sovranista” ha approvato il dpcm che prevede la "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”. Nello specifico, sono previsti 452mila ingressi: 136mila nel 2023, 151mila nel 2024 e 165mila nel 2025. Tante le categorie professionali coinvolte: si prevedono regolarizzazioni per migliaia di lavoratori autonomi e subordinati che andranno a svolgere mansioni di elettricisti, idraulici, impiegati nell’edilizia, operatori nel turistico-alberghiero, nella meccanica, nelle telecomunicazioni, nell’alimentare, nella cantieristica navale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi e nella pesca.

Quali lavori faranno i migranti

Sono quei lavori che, piaccia o no, gli italiani non fanno più ma qualcuno deve pur fare, ovviamente con le giuste garanzie contrattuali e un salario dignitoso. Ora lo ha capito anche Giorgia Meloni. Meglio tardi che mai. A questi si aggiungerà una quota di altre 40.000 unità destinata agli stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Insomma, siamo di fronte alla Caporetto della propaganda della destra. Ovviamente, il provvedimento è passato quasi in silenzio ed è stato condito da striminzite dichiarazioni di rito dei ministri che più sono interessati ai nuovi arrivi, ovvero Francesco Lollobrigida e Daniela Santanchè. La dichiarazione del titolare dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sembra scritta dall’addetto stampa di un esponente di Sinistra Italiana: “L’Italia - ha detto Lollobrigida a margine del Consiglio dei Ministri - torna a programmare per dare risposte al mondo delle imprese che chiede manodopera, soprattutto nel comparto dell’agricoltura. Allo stesso tempo, si fronteggia l'odioso fenomeno della tratta di esseri umani da parte di scafisti senza scrupoli che in questo modo concedono braccia ai caporali che sfruttano chi arriva in Italia”.

In tanti arriveranno dall’Africa

Altro motivo di vergogna per i partiti attualmente al Governo del Paese, gli sbarchi ormai quintuplicati dal Continente Africano. Inutili i provvedimenti propagandistici approvati fino ad ora, come quello contro le Ong (che salvano solo una minima parte di coloro che arrivano sulle nostre coste) che l’Europa chiede di ritirare. Per cercare di normalizzare i flussi, anche in questo caso, l’esecutivo ha dovuto mettere in soffitta anni di parole al vento e di slogan aggressivi, andando a siglare accordi con alcuni dei Paesi da cui partono gli immigrati, in particolare con Marocco, Tunisia e Costa d’Avorio. Importanti quote degli ingressi regolari saranno assegnate proprio a questi Paesi, in cambio di un impegno per bloccare le partenze di tutti gli altri: scene già viste che hanno causato a spaventose violazioni dei diritti umani - come quelle documentate all’interno dei lager libici - e soprattutto non hanno portato nessun cambiamento, perché chi sa di essere condannato a morte parte lo stesso, senza chiedere autorizzazioni a nessuno, pur sapendo di rischiare la vita. Chissà se un giorno Giorgia Meloni accetterà anche questa cruda realtà. Attendiamo fiduciosi.