Che devo fare per avere il passaporto? Lo compro falso?

Coda a Torino per il passaporto (foto LaPresse)

Ma che cosa deve fare un cittadino per ottenere un passaporto? Comprarlo falso? Ovviamente è una provocazione, ma agguantare un appuntamento per rifare il passaporto è diventata ormai una vera e propria missione impossibile. Non che questa sia una constatazione dell’ultimo minuto, visto che la situazione è al limite del delirante almeno dallo scorso anno. Quel che cambia è che, nonostante le promesse dei ministri Piantedosi e Santanché risalenti all’inizio dell’anno, ancora oggi nulla è cambiato.

Fare il passaporto è quasi impossibile: niente è cambiato

Avendo necessità di far emettere un nuovo passaporto, da mesi mi collego costantemente al portale messo a disposizione dalla Polizia di Stato per provare a prendere un appuntamento. Risultato? Su Milano città è praticamente impossibile ottenerlo e quel che è peggio è che ogni tanto il portale visualizza disponibilità – sempre nell’ordine di svariati mesi di attesa – che alla fine si rivelano inesistenti. "Presso questo ufficio è possibile prenotare un appuntamento solo se: Provincia di Residenza = MI; Comune di Residenza = Cologno Monzese, Vimodrone, Sesto San Giovanni. Se non si posseggono queste caratteristiche si prega di selezionare un altro ufficio" è il messaggio che appare se si cerca di prenotare presso il commissariato di Sesto San Giovanni e lo stesso avviso appare provando con quello di Rho, gli unici due uffici ad avere qualche slot libero nei prossimi mesi, slot che però non possono essere prenotati da chi è residente in Milano città nonostante la piattaforma li visualizzi inizialmente come potenziali possibilità. L’utente speranzoso clicca, compila tutta la domanda per prenotare l’appuntamento e solo al termine scopre di non avere la corretta residenza per poterne usufruire. Definirla una presa in giro è un complimento.

Problemi in tutte le città

I problemi però non si riscontrano solamente nel capoluogo lombardo ma in praticamente tutte le grandi città italiane. Sono infatti migliaia le testimonianze di cittadini che raccontano la propria personale odissea per il rinnovo del passaporto, con attese che in certi casi sfiorano i 9 mesi per il solo appuntamento in commissariato o questura. A questa attesa va poi sommato il tempo per la consegna effettiva del documento e anche in questo caso le tempistiche possono essere di svariate settimane. Insomma, a meno di attivare la procedura d’urgenza comprando un biglietto per una meta extra-Ue, qualora il motivo del viaggio rientrasse tra quelli consentiti dalla normativa, un comune cittadino è di fatto impossibilitato a espatriare dal proprio Paese e, dunque, a esercitare un proprio diritto costituzionale.

“Ieri il ministro del turismo Daniela Santanchè ha avuto un proficuo colloquio con il Ministro degli interni Matteo Piantedosi, che porterà a formulare soluzioni concrete nei prossimi giorni. Su sollecitazione del ministro Santanchè, e grazie al Ministro degli interni, quindi, il Governo adotterà misure urgenti per risolvere una problematica complessa, ferma da tempo, e che ora sta ulteriormente penalizzando il comparto del turismo dell’outgoing già fortemente compromesso dalla pandemia”, si legge in uno stringato comunicato stampa diffuso dal Mit lo scorso 1° febbraio. A distanza di mesi, nulla è cambiato.

Nell’ambito di un question time alla Camera, la scorsa settimana il ministro dell’Interno Piantedosi ha invece dichiarato: "Il portale Agenda Online per il quale si registrano disagi nella fissazione degli appuntamenti, è soltanto uno degli strumenti di accesso agli uffici delle Questure dedicati al rilascio dei passaporti, rivolto, peraltro, ai casi privi del carattere d'urgenza. Circa i tempi per il rilascio del passaporto, in quasi tutte le questure essi si attestano su quelli previsti dalla normativa di riferimento (15 giorni e, in caso di ulteriori accertamenti, 30 giorni) consentendo, per le ipotesi di urgenza, di consegnarlo senza ritardo rispetto alle prenotazioni esibite o alle motivazioni addotte a sostegno della domanda. Sul piano organizzativo, poi, oltre all'aggregazione di personale appartenente ad altri settori e al maggior ricorso ad ore di lavoro straordinario, è stata ultimata la sostituzione delle postazioni front office e back office degli uffici passaporti con nuove soluzioni più performanti".

Nonostante le rassicurazioni del titolare del Viminale, a oggi migliaia di cittadini sono impossibilitati a usufruire di un servizio fondamentale – a meno di non fingere un’inesistente urgenza – e si ritrovano a dover affrontare una vera e propria odissea per agguantare un appuntamento di rinnovo o di nuova emissione nel 2024. Sì, avete capito bene, l’anno prossimo. Una situazione che definire kafkiana è davvero un complimento. Quel che è peggio è che questi disservizi sembrano non essere realmente presi in considerazione da chi in questo momento si ritrova ai posti di comando e dovrebbe adoperarsi per risolvere una volta per tutte il problema. Perché per risolvere i problemi, si sa, le dichiarazioni non bastano affatto. Ma probabilmente chi di dovere non ha idea delle reali proporzioni del disservizio perché non ha necessità di affrontare il calvario a cui costringe i comuni cittadini per poter esercitare un diritto fondamentale.