Cosa deve insegnare l'incidente di Tokyo a tutti quelli che salgono su un aereo

I resti dell'aereo. Foto Ap/LaPresse

Le immagini dell'aereo, già parzialmente in fiamme, che frena in pista hanno fatto il giro del mondo già pochi minuti dopo l'incidente. E sembrava un auspicio quasi impossibile, una speranza appesa a un filo che nessuno a bordo di quel gigantesco Airbus A350 fosse rimasto ferito, se non peggio. Invece, fortunatamente, è successo: ma non trattasi di miracolo. Forse, quello sì, "solo" di un episodio in cui hanno avuto un peso l'attenzione e il rispetto di regole precise. Regole che invece, molto spesso, non vengono ascoltate dai passeggeri con la dovuta attenzione, tra chi non pensa nemmeno di togliersi gli auricolari durante le rapide spiegazioni delle procedure da parte del personale e chi telefona ai parenti per un indispensabile "sono seduto, tra poco decollo".

Come è stata possibile un'evacuazione così rapida

I passeggeri ieri si sono precipitati verso le uscite di emergenza di un aereo della Japan Airlines in fiamme, senza il bagaglio a mano, rispettando le istruzioni dell'equipaggio di volo. Gli esperti di aviazione l'hanno messo in chiaro: è stato decisivo lasciare dietro di sé tutti i propri oggetti di valore per una rapida evacuazione di tutte le 379 persone a bordo, proprio prima che l'aereo venisse divorato dalle fiamme sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Il volo 516 della compagnia Japan Airlines si è presto trasformato in una palla di fuoco, dopo essersi scontrato con un aereo della guardia costiera durante l'atterraggio. Cinque delle sei persone a bordo dell'aereo più piccolo sono morte.

Addestramento rigoroso (e niente bagagli a mano)

L'evacuazione impeccabile del gigantesco Airbus della Japan Airlines ha lasciato a bocca aperta il mondo. Ma l'equipaggio ha "semplicemente" messo in pratica il rigoroso addestramento. Ha avuto un peso rilevante anche il fatto che i passeggeri abbiano seguito i protocolli di sicurezza. "Non ho visto un solo passeggero, a terra, in nessuno dei video, che abbia con sé i propri bagagli... Se le persone avessero provato a prendere i bagagli a mano, sarebbe stato davvero pericoloso perché avrebbero rallentato l'evacuazione", ha detto alla Bbc il professor Ed Galea, direttore del Fire Safety Engineering Group dell'Università di Greenwich.

A Tokyo condizioni tutt'altro che ideali per l'evcuazione

Le circostanze specifiche dell'incidente e la posizione in cui era finito l'aereo rendevano, tra l'altro, particolarmente complessa l'evacuazione ieri a Tokyo: condizioni tutt'altro che ideali perché il velivolo era "a muso in giù", il che significava che era difficile per i passeggeri muoversi nel corridoio. Per far scendere i passeggeri è stato possibile utilizzare gli scivoli gonfiabili, ma alcuni non erano con la pendenza normale: la discesa era più ripida di quanto sarebbe stato se l'aereo fosse rimasto "in piano". Anche il sistema di annunci audio dell'aereo non è stato perfetto, quindi l'equipaggio di volo ha dovuto impartire istruzioni utilizzando un megafono e urlando; lo ha confermato la Japan Airlines. Un passeggero ha riportato contusioni e altri 13 hanno richiesto visite mediche, ma nessuno ha riportato conseguenze fisiche rilevanti, di fatto.

Una parte di fortuna c'è sempre

Certo, se l'incendio si fosse propagato più velocemente e in un altro punto dell'aeromobile, le cose sarebbero forse andate molto, molto peggio. Una certa qual dose di fortuna c'è sempre. Ma gli assistenti di volo sono stati fondamentali: al giorno d'oggi i membri di un equipaggio vengono sottoposti a un rigoroso addestramento per le evacuazioni. Una formazione che dura settimane e che viene ripetuta regolarmente, tra esami scritti, casi di studio analizzati a fondo e prove pratiche. Quando poi c'è un'emergenza, tempo per pensare non ce n'è e si fa automaticamente quello per cui si è stati addestrati a lungo.

La regola dei 90 secondi

Abbiamo solitamente novanta secondi per evacuare un aereo, 90. Lo dicono le regole dell'aviazione. Lo dicono gli esperti. Uno in più può essere di troppo. E per un motivo semplicissimo: affinché un aereo passeggeri possa essere certificato a livello internazionale, l'azienda produttrice deve dimostrare, con test rigorosissimi, che tutti coloro che sono a bordo possono lasciare l'aereo entro 90 secondi.

Quindi, quando un assistente di volo vi chiede di rimettere lo schienale in posizione corretta, completamente verticale, o di chiudere i tavolini, non è per turbare la vostra comodità o per un eccesso di precisione: è per permettere a tutti di lasciare il proprio posto immediatamente in caso di atterraggio d'emergenza. Stessa cosa se vi domanda di riporre le borse sotto i sedili. Per scendere tutti vivi dall'aereo. Come a Tokyo.