"Per farci divertire" ammazzano un bambino con il Lamborghini

Da oltre 30 ore stavano guidando una Lamborghini per realizzare uno dei loro soliti video sfida ai confini della realtà, una delle tante challenge demenziali che nel corso degli ultimi anni li hanno resi famosi sul Web permettendo loro di accumulare centinaia di migliaia di follower su Youtube. Avrebbero dovuto vivere e guidare per 50 ore una Lamborghini Urus noleggiata allo scopo, questo il proposito che avrebbero dovuto portare a termine per fare felici i loro follower. Peccato che, verso le quattro del pomeriggio di ieri, l’ennesima demenziale sfida si sia conclusa in tragedia. La Lamborghini noleggiata dai The Borderline, questo il nome della crew di giovani youtuber, si è schiantata contro una Smart FourFour con a bordo una giovane mamma con i suoi due figli di 3 e 5 anni. Per il piccolo Manuel non c’è stato nulla da fare, è morto mentre i sanitari lo stavano portando in ospedale.

"Ci piace spendere per farvi divertire"

“Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi”, si legge nella descrizione che campeggia sul canale Youtube dei The Borderline, 600.000 iscritti sulla piattaforma di Google e 260.000 su Tik Tok. “Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto”, prosegue la descrizione.

“Vivo 50 ore in macchina”, “Vivo 50 ore in Tesla Challenge”, questi sono solo alcuni dei titoli di video caricati sul loro canale, sfide del tutto identiche a quella che hanno cercato di portare a termine guidando la Lamborghini Urus. In un video caricato un anno fa su Youtube, la sfida consisteva nel vivere e guidare per 50 ore una Cinquecento per le strade del Paese. A bordo dell’auto due youtuber della crew, di cui solamente uno munito di patente. In sostanza, una sola persona avrebbe dovuto condurre il mezzo per decine di ore senza nemmeno possibilità di avere un cambio alla guida una volta che la fisiologica stanchezza sarebbe sopraggiunta.

Famosi a suon di demenzialità

Sfide tra l’assurdo e il delirante, alzando l’asticella del pericolo ogni giorno di più, incuranti del fatto che prima o poi qualcosa, per qualsiasi motivo, sarebbe potuto andare storto. Così com’è successo ieri, quando la Lamborghini che stavano guidando nel bel mezzo di una zona residenziale in pieno pomeriggio è andata a schiantarsi contro una macchina, uccidendo un bambino di 5 anni. Un incidente, diranno in molti per difenderli. Ed è così, si tratta di un incidente automobilistico che potrebbe capitare a chiunque. Ma non si può ignorare la genesi di un incidente causato dalla realizzazione di una sfida estrema, ben diversa da una tragedia che accade per fatalità. Guidare in maniera azzardata una Lamborghini in pieno pomeriggio, in una zona zeppa di passanti, non è esattamente il tipico comportamento scevro da qualsiasi tipo di conseguenza. Così come non sono potenzialmente scevre da conseguenze tutte le altre demenziali sfide che gli youtuber hanno realizzato e dato in pasto al Web incuranti del potenziale effetto di emulazione che avrebbero potuto scatenare, tutto questo con il beneplacito di sponsor e piattaforme che, incuranti, hanno continuato a ospitare e diffondere contenuti potenzialmente pericoli per monetizzare e generare click a non finire.

Ma i The Borderline rappresentano forse solo la punta dell’iceberg di un problema ben più profondo: sono solo alcuni dei tanti "vip", influencer o youtuber che nel corso degli ultimi decenni sono diventati famosi a suon di demenzialità o cattiverie. Là fuori c’è una sterminata selva di personaggi divenuti famosi per nessun motivo grazie all’indomito sostegno di milioni di utenti social, sostegno che non è stato minimamente intaccato nemmeno da azioni abiette commesse proprio in virtù della fama. Passata la polemica, sono sempre lì a monetizzare e fare la bella vita grazie al sostegno dei fan che li incensano manco fossero degli Dei.

Esiste una vecchia canzone che si intitola: “Stop Making Stupid People Famous”. Letteralmente: smettetela di rendere famose le persone stupide. Mai consiglio più appropriato alla luce dell’ennesima cazzata trasformatasi in tragedia per totale mancanza di senno.

