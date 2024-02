Una giornata infernale al pronto soccorso ostetrico per sentirmi dire "prendi il bicarbonato"

Da giornalista che raccoglie storie di pazienti delusi dal Servizio sanitario nazionale, mi sono ritrovata a essere io stessa testimone in prima persona di un sistema che sta crollando pezzo dopo pezzo. Nelle vesti, questa volta non da operatrice dell’informazione, ma da paziente e quasi neomamma, voglio raccontarvi la mia esperienza “pessima” in uno dei reparti di ostetricia e ginecologia migliori di Napoli.

Il 27 dicembre, in tarda mattinata, mi sono recata al pronto soccorso ostetrico-ginecologico del Policlinico Federico II della mia città poiché durante la notte avevo avuto forti fitte allo stomaco. Essendo al settimo mese di gravidanza, ho preferito sottopormi a un controllo, anche su consiglio della mia ginecologa (privata). Alle 13.00 circa arrivo in Pronto soccorso in compagnia del mio compagno. All’ingresso mi dicono che posso entrare solo io, così lui resta ad aspettarmi fuori (un’attesa che si sarebbe rivelata lunga ore). Una volta dentro, resto in attesa per più di mezz’ora prima di essere chiamata in una stanza dove mi chiedono nome, cognome, ed altri dati per il Triage. Firmo e ritorno nella sala di attesa dove sono pochissimi i posti a sedere. Per fortuna riesco a sedermi (ma solo perché eravamo in poche ad attendere).

Dopo un’altra mezz’ora circa mi chiamano in una stanza dove vengo sottoposta al tampone Covid, alla misurazione dell’ossigenazione del sangue e della pressione arteriosa (un'odissea). Dopo aver tentato per 5 volte di misurarmi la pressione senza successo, gli operatori sanitari mi dicono che il macchinario ha problemi da giorni per cui tirano fuori un apparecchio manuale (sì, quello che si utilizzava negli anni '80) e riescono finalmente a misurarmela. Una volta registrati i dati, mi fanno attendere nuovamente in sala d’attesa dove, questa volta, non trovo più posti a sedere liberi. Resto quindi in piedi (con la panza che mi pesa).

Le altre storie

Inizio a chiacchierare con una ragazza che aveva partorito al Policlinico una settimana prima, e nella notte aveva avuto forti dolori intestinali, per cui si era precipitata in Pronto soccorso per un controllo. Quel che non capivo è perché quella ragazza, arrivata prima di me, era ancora lì in attesa senza essere chiamata da nessuno, così come un’altra (che poi ho saputo aver avuto un aborto). “Le nostre situazioni - mi dice la ragazza - sono considerare non “urgenti”, la priorità la hanno le donne gravide”. “Priorità come la mia” pensavo tra me e me. “E menomale che ero considerata un'urgenza”. Intanto una delle pazienti sedute viene chiamata così approfitto per riprendere il mio posto seduta.

Tra le priorità come la mia c’era anche un’altra ragazza che doveva sottoporsi a un parto cesareo il giorno dopo. Ci racconta che era al pronto soccorso per ripetere gli esami pre intervento. Sì "RIPETERE" perché la sua cartella clinica era SCOMPARSA, l'avevano persa. Cose da terzo mondo.

Una sola sala visite

Tra una chiacchiera e l’altra si fanno le 15.00: la mia pancia brontolava, la piccola reclamava cibo, giustamente. Non avevo avuto modo né di sgranocchiare qualcosina né di bere, e nei dintorni non c’era traccia di un bar né di qualche misero distributore automatico, per cui sono rimasta digiuna fino all’uscita. Anche perché non volevo perdere la mia priorità. E come me, anche le mie compagne di avventura. Ad un certo punto vengo chiamata nell’unica sala visite del pronto soccorso: qui trovo una specializzanda affiancata da un medico (seppure giovanissimo). Mi chiedono il motivo per cui mi ero recata in pronto soccorso e poi mi fanno stendere sul lettino per sottopormi a un’ecografia pelvica e trans vaginale. Per quest’ultima ho dovuto spogliarmi senza avere alcun tipo di privacy: l’ho fatto davanti alla scrivania del medico, e in una stanza dove poteva entrare ed uscire la qualunque. Mi sottopongo alle ecografie eseguite dalla specializzanda guidata dal medico. Dopodiché mi viene detto che la bimba sta bene ed è tutto ok, ma per sicurezza mi devono fare un tracciato per accertarsi che non abbia contrazioni in atto.

Tiro un sospiro di sollievo, e torno nuovamente in sala d’attesa dove resto per circa un’altra oretta. Dopodiché vengo condotta nella sala tracciati: l’esame dura 20 minuti, al termine del quale mi dicono di attendere fuori per avere il referto del medico. Penso: “Finalmente è finita, tra poco sarò fuori, e potrò bere e mangiare. D’altronde quanto potranno metterci per scrivere un referto e dimettermi?”. Avverto il mio compagno e gli dico che tra non molto mi dimettono. Ma le mie speranze vengono tradite ancora una volta.

Il momento delle dimissioni

Dopo quasi un’ora, e in seguito ai miei innumerevoli solleciti e lamentele, riesco ad avere il referto. Entro nuovamente nella sala visite dove un medico (che non avevo mai visto fino a quel momento) mi spiega che queste fitte allo stomaco sono dovute all’utero che si sta ingrossando e schiaccia sull’apparato gastrointestinale, per cui sono normali e non posso far altro che assumere un po' di bicarbonato dopo mangiato (cosa che avevo fatto anche la sera prima, ma non mi era servito a nulla). Alle 17.40 esco dal pronto soccorso e finalmente raggiungo il mio compagno.

Se da un lato ero contenta di sapere che io e la mia piccola stavamo bene, dall’altra ero “traumatizzata” dall'’esperienza pessima vissuta in uno dei reparti di ostetricia e ginecologia migliori di Napoli. Il servizio sanitario nazionale sta cadendo a pezzi, non riesce più ad assistere come dovrebbe i pazienti che pagano le tasse e pretendono un servizio all'altezza. Il privato, a volte, resta l'unica alternativa (ma solo per chi ha un portafogli generoso)".