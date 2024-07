Innamorati di Paolini e Musetti: è il miglior momento del tennis italiano

Paolini (foto LaPresse)

Un paio di rovesci nel settimo gioco e un paio di risposte nel decimo: Jasmine Paolini ha visto scivolare via nel set decisivo la finale di Wimbledon per un pugno di punti. Una finale che a inizio terzo set sembrava avere in mano, ma il tennis come sanno anche le pietre è lo sport del diavolo. Nella semifinale contro la Vekic aveva vinto di un nulla, ieri è arrivata a tanto così dal titolo più prestigioso che il mondo del tennis mette in palio ogni anno. Pianti, lacrime, scene isteriche? Macché. La nostra campionessa, dopo aver offerto due settimane di grande tennis, ha mostrato al Centre Court (e a Tom Cruise!), ancora una volta, il suo fantastico sorriso. Jasmine è davvero ciò di cui aveva tremendamente bisogno il tennis femminile. In un’epoca segnata dal freddo dominio della Swiatek e dalla potenza schizofrenica di Sabalenka, Rybakina & C., l’azzurra ha fatto saltare il banco con un gioco spumeggiante, fatto di accelerazioni, angoli, discese a rete, grinta da vendere e al tempo stesso la leggerezza di chi sa di lasciare ogni goccia di sudore in campo, ed è quindi capace di accettare il verdetto avverso con un sorriso, per quanto possa far male.

Jasmine Paolini tra le leggende

“Jasmine può ancora crescere”, ci aveva confidato il suo coach Renzo Furlan alla vigilia di Wimbledon. Qualcuno, magari, avrà storto il naso: finale al Roland Garros, cosa penserà che possa ancora fare? Cinque settimane dopo l’epilogo sul Philippe Chatrier, Jasmine si è presentata all’atto finale anche nel Vaticano del Tennis (cit. Gianni Clerici). Negli ottavi ha “scherzato” la top 20 Emma Navarro, da cui aveva perso tre volte su tre e incassato anche due 6-0. E la semifinale punto su punto contro Donna Vekic è stata già inclusa tra le più belle partite nella storia del torneo londinese. Dal 1990 ad oggi solo sei giocatrici erano state capaci di raggiungere nello stesso anno le finali di Parigi e Londra: Monica Seles, Arantxa Sanchez, Martina Hingis, Venus e Serena Williams, e Justine Henin. Tutte leggende. Ora, tra queste, c’è anche la nostra Jasmine, che non aveva mai vinto più di una partita nei major e quest’anno ha già portato a casa 15 match sui 18 disputati. Azzardo o logica che sia, per me Jasmine Paolini avrà altre chance di diventare campionessa Slam. Furlan al suo angolo in questo senso è una garanzia: possibilità che dia spazio a sintomi da pancia piena, zero assoluto. Un altro che può (e deve) ambire a entrare in quel club ristretto di campioni è Lorenzo Musetti. Che fosse in grado di dipingere tennis che solo a pochi è stato concesso il lusso anche solo di immaginare era cosa risaputa. Che potesse farlo nell’arco delle due settimane del torneo più importante era probabilmente nel suo destino, ma un conto è avere i mezzi per fare grandi cose, un altro è farle davvero. Vero Kyrgios? Quando un talento sconfinato incontra anche fiducia e consistenza, due compagni di viaggio indispensabili se hai sogni e mezzi tanto alti, solitamente viene fuori un grande fuoriclasse.

Musetti e quel tennis di puro talento

Rischio di dissacrare la mitologia, ma il Musetti di Wimbledon è l’anello di congiunzione tra il tennis classico dove contavano solo braccio ed estro, e Roger Federer. Forse più ancora di Dimitrov, che pure ha saputo arrampicarsi fino al numero 3 nell’era dei marziani. 22 anni compiuti a marzo, Lorenzo ha faticato lo scorso anno a elaborare la paternità in arrivo, ma alzi la mano chi ci sarebbe riuscito senza sbandare. Da quando è nato Ludovico è tornato a percorrere, non senza fatica, la strada riservata ai predestinati. Guidato e supportato da coach Simone Tartarini - a cui tutto il mondo tennis deve molto per aver portato nelle nostre vite quel rovescio a una mano -, Musetti è ripartito dai Challenger, è arrivato a un soffio da eliminare Djokovic al Roland Garros, per poi scoprirsi tra Stoccarda (semi), Queen’s (finale) e Wimbledon (semi) un fantastico giardiniere. E costringendo chi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club possiede tutte le chiavi di accesso, a disputare una semifinale praticamente perfetta per superarlo. La costruzione di un giocatore non si ferma mai e i match vinti da Lorenzo a Wimbledon sempre in 4 o 5 set sanciscono i miglioramenti auspicati sul piano mentale e nella gestione dei punti. Per arrivare a sconfiggere negli Slam Sinner, Alcaraz e Djokovic serve un altro step, ma la sensazione è che nel tempio del tennis abbia preso forma il campione che sarà.

Abbiamo quindi il numero 1, abbiamo il giocatore stilisticamente più simile a Re Federer e abbiamo anche la numero 5 del mondo capace di raggiungere due finali Slam una dietro l’altra. Solo per un giorno ci possiamo anche permettere il lusso di trascurare dati che anni fa avremmo chiamato miracolo: nove tennisti nella top 100 dell’ATP, cinque in top 50 e tutti sotto i 24 anni. Ebbene sì, questo è il miglior momento nella storia del tennis italiano. Ciò non significa scordare i fuoriclasse passati: Pietrangeli, Panatta, Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci - solo per citare chi è stato capace di arrivare in fondo almeno ad un major - hanno il loro posto nell’Olimpo del tennis e non verranno mai sfrattati. Ma ciò che sono riusciti a farci vivere, negli ultimi otto mesi, Paolini, Sinner e Musetti è qualcosa di unico. Uomini e donne del tennis azzurro si erano sempre suddivisi i momenti di gloria: con questi tre straordinari interpreti possiamo invece gioire ogni settimana, su ogni superficie e in entrambi i circuiti. Una volta noi appassionati di questa penisola attendevamo i grandi appuntamenti con un po’ di malinconia: vedremo grandi giocatori ma non potremo tifare per i nostri colori. Oggi, invece, non vediamo l’ora. Olimpiadi di Parigi: gli azzurri stanno arrivando.