Così si possono falsificare anche i nostri ricordi

Una città sovietica distrutta da un olocausto nucleare. In molti, sul gruppo Facebook All Abandoned, si sono domandati dove fosse stata scattata e quale fosse la città in questione. Gli edifici sono infatti costruiti in stile brutalista, tipico dell'Urss nel periodo a cavallo degli anni '60 e '80, e la foto, pur non essendo noi scampati a nessun olocausto nucleare, ci appare stranamente familiare.

Il punto è che però non è stata mai scattata, ma bensì prodotta da un software di intelligenza artificiale. Rimanda a uno dei tanti futuri ipotetici che si sarebbero potuti verificare se la storia avesse preso un altro corso. Scenari che la fantascienza ha raccontato e che, fino a ieri, potevamo solo immaginare.

Oggi, grazie ai nuovi software di A.I. come MidJourney o Dall-e, queste immagini si mescolano al caotico flusso di contenuti che fruiamo ogni giorno su media e canali social. E presto potrebbero diventare, a pari di deep fake e fake news, una fonte di manipolazione e mistificazione anche per il passato.

Se ucronie e distopie si mescolano alla realtà

Nel corso della modernità la letteratura ha avuto un genere privilegiato per raccontare le paure legate alla vertiginosa evoluzione della tecnologia e il timore dell'avvento di un potere assoluto e (potenzialmente) totalitario: la distopia (o antiutopia). Classici esempi di distopia sono il celebre "1984" di George Orwell o "Mondo Nuovo" di Aldous Huxley.

Meno conosciuta è invece l'ucronia. Di cosa parliamo? Di un genere letterario che ipotizza cosa sarebbe accaduto se la storia avesse preso un altro corso. Un classico del genere è il romanzo "La Svastica sul sole" di Philip Dick. Nel libro di Dick (dal quale è stata tratta anche la celebre serie Tv "L'uomo dall'alto castello") si ipotizza che la seconda guerra mondiale abbia preso un altro corso e che a vincerla siano stati i nazisti piuttosto che gli alleati. Gli Stati Uniti sono quindi divisi a metà: sulla costa orientale governano i giapponesi, su quella occidentale i nazisti. Ho provato riprodurre un'ipotetica invasione nazista di New York con un software di Intelligenza artificiale chiamato Imagine Art.

Ho chiesto al software di immaginare lo scenario di una New York alternativa, dopo sono stati i nazisti a prevalere, esattamente come avviene nel libro di Dick. I margini di miglioramento dell'immagine sono sicuramente notevoli, eppure si resta comunque spiazzati, come di fronte a una sorta di "realtà parallela" che non abbiamo (fortunatamente) mai sperimentato.

Questo "spiazzamento" è esattamente il fulcro e forse l'aspetto più interessante dell'opera dell'autore americano. Tutti i personaggi della "Svastica sul Sole" sono sospesi tra due piani di realtà e percepiscono che esiste anche un mondo dove le cose sono andate diversamente (come nel nostro). La peculiarità è che questo mondo è impercettibilmente vicino alla loro quotidianità. Abitano letteralmente "Universi che cadono a pezzi" come è titolato un bel saggio sull'opera di Dick.

Il cinema ha saputo appropriarsi di questi concetti e creare una vera e propria poetica sulla vertigine della realtà mistificata: si pensi a classici come "Matrix" o "The Truman Show" o per molti versi "Mulholland Drive", capolavoro senza tempo di David Lynch, solo per citarne alcuni.

Eravamo alla fine degli anni '90 e internet era ancora ai primordi. Eppure quegli "universi a pezzi" sono stati uno degli ingredienti principali delle maggiori teorie complottiste che hanno poi raggiunto dimensioni inquietanti con l'avvento dei social network.

E il rischio è che oggi, con la facile manipolazione del futuro e del passato, facilmente ottenibile con i nuovi sistemi di A.I, anche queste teorie facciano un salto di qualità. E che presto nessuno di noi riuscirà a distinguere un ricordo artificiale, da uno reale.

Benvenuti nell'era della riproducibilità tecnica dei nostri ricordi e della storia

Si, perché il proliferare di immagini create tramite le app di A.I. potrebbe portare a un vero e proprio boom di quello che viene definito "Mandela effects" ovvero di falsi ricordi condivisi da una larga schiera di persone. Il termine è stato coniato dall'autrice Fiona Broome che, nel corso di una conferenza nel 2009, ha affermato che Mandela fosse morto in prigione nel 1980 e non nel 2013. Il "falso ricordo" fu condiviso da tutti i presenti e il fenomeno venne poi studiato dalla psicologia cognitiva.

Parliamo di una distorsione della nostra mente indipendente dalle tecnologie che utilizziamo, ma che nella vasta generazione di immagini iperrealistiche create dall'A.I., potrebbe diventare significativa. Sotto abbiamo, ad esempio, un immagine dell'interno di una tipica casa di Berlino Est anni '60: anche in questo caso la foto non è stata mai scattata, bensì prodotta con il software Dall e2

Del resto l'evoluzione tecnologica ci mette di fronte a nuovi paradossi e nuove sfide. Nel corso della modernità la tecnica ci ha permesso di riprodurre (quasi) tutto: dalle nostre parole alle opere d'arte, fino alle nostre immagini. E il primo concetto a risentirne è stato proprio quello di "autenticità" come un gigante del pensiero come Walter Benjamin ha spiegato in un saggio che ha fatto storia.

I social hanno espanso questo processo, permettendoci di riprodurre infinitamente la nostra quotidianità, i nostri pensieri e i nostri ricordi e (sovente) le nostre banalità. Un fenomeno che, come spiegano gli psicologi, ha cambiato anche la nostra struttura cognitiva. Attualmente, per esempio, anche grazie all'enorme dose di informazioni (e di stimoli costanti) che i social media ci propinano quotidianamente, la nostra soglia di attenzione si attesterebbe mediamente sugli 8 secondi, meno di quella di un pesce rosso.

La media, che si è abbassata drasticamente negli ultimi anni, sarebbe una risposta adattiva del nostro cervello a un contesto di iper-stimolazione. È solo un esempio di come, l'interazione con le tecnologie, può cambiare anche la nostra percezione. Non abbiamo idea di come l'interazione costante con la (presto) abbondante quantità di contenuti generati dall'A,I. ci cambierà, ma sarebbe il caso, senza inutili allarmismi, di cominciare a pensarci.

Una discussione che invece non ha trovato spazio al recente Summit sull'A.I. che si è tenuto in questi giorni a Londra e al quale ha partecipato anche la nostra premier. Tra i vari rischi sono stati sottolineati quelli relativi alla privacy, alla disinformazione, alla creazione di deep fake, ai rischi per il lavoro, a quelli militari. Sono ovviamente state sottolineate anche le potenzialità di questi nuovi strumenti. "L’intelligenza artificiale può migliorare il benessere umano e promuovere la pace e la prosperità" è l'inizio della dichiarazione finale dell'incontro.

Quello che però non si è immaginato (anche perché è difficilmente immaginabile) è come noi possiamo cambiare con l'interazione costante con queste tecnologie. E come riusciremo in futuro a gestire i "mondi paralleli" alle quali queste tecnologie ci stanno già mettendo di fronte.

