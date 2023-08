Le leggi (di cui nessuno parla) che decideranno il nostro futuro

Michael è un ragazzo afroamericano di 28 anni. Ha un'occupazione, una moglie e una figlia. Vive a Ferndale, comune dell'area metropolitana di Detroit e lavora duramente per la sua famiglia. La sua esistenza cambia drasticamente nel 2019 quando viene fermato da una pattuglia di polizia. È accusato di aver rubato il telefono a una professoressa che stava riprendendo una rissa e di averlo distrutto. Michael argomenta che è impossibile perché stava lavorando molto lontano dal luogo dove sono avvenuti i fatti, ma nonostante ciò viene arrestato.

Il suo profilo corrisponde a quello elaborato dai software che hanno analizzato uno screenshot sfocato. Lo ha scattato il cellulare della professoressa aggredita prima di essere distrutto. Il 28enne viene condannato a 10 giorni di carcere, ma quel che è peggio è che da quel momento in poi il suo rapporto con la famiglia si incrina.

"Avevo un figlio, una famiglia, una casa e pagavo le tasse, una volta arrestato ho perso il lavoro e mi sembrava che tutto si fosse incrinato, come se tutto fosse portato via da questa tempesta". La verità verrà a galla solo dopo un bel po': Michael è innocente e nel 2020 cita in giudizio il comune di Detroit. Durante la causa il ragazzo chiede che vengano bandite le tecnologie di riconoscimento facciale nella polizia perché non sono affidabili e perché i software rischiano di essere influenzati da pregiudizi razzisti.

Dalla guerra al "social scoring": perché l'A.I. si può trasformare in un terremoto per le nostre vite

Quello di Michael non è un caso isolato negli Usa. Ed è solo uno dei molteplici esempi di come le nuove tecnologie, basate su tecniche di intelligenza artificiale potranno, un domani molto prossimo, determinare il nostro futuro. Il dramma della guerra tra Russia e Ucraina ci ha mostrato tutte le potenzialità dei droni a guida autonoma o semi-autonoma, ad esempio. A Kiev mantengono ancora la bocca cucita, ma è molto probabile che droni basati completamente su intelligenza artificiale siano già in uso.

Del resto non sarebbe una novità: secondo l'Onu nel 2021 un drone turco avrebbe già colpito un obiettivo militare in Libia in maniera autonoma. È la prima volta nella storia, almeno ufficialmente, e ci dimostra quello in cui si sta trasformando quell'orrore che è la guerra. Presto le macchine potrebbero prendere sistematicamente decisioni al posto nostro e decidere per la vita e la morte di esseri umani. L'ombra di Terminator che si fa reale.

Ma dal "social scoring", ovvero dalla profilazione di consumatori e cittadini grazie alla raccolta dei loro dati, al'identificazione biometrica, dall'incrocio selvaggio dei nostri dati personali alla diffusione industriale di fake news, i software basati su sistema di intelligenza artificiale possono presto diventare un terremoto epocale per le nostre esistenze. Se ne sono accorti anche gli esperti dell'ONU e, dai parlamenti nazionali a quelli sovranazionali, si prova a correre ai ripari.

L'utopia di una governance mondiale e il summit ONU

L'obiettivo, per quanto utopistico, è quello di una governance mondiale. Solo così si potrebbero scongiurare i rischi di una tecnologia che rischia di sfuggire al controllo di chi l'ha creata con esiti al momento imponderabili. Ma, senza scivolare nell'ansia dell'apocalisse, è fondamentale agire ora per molte ragioni anche pratiche.

E le parole del segretario Onu Guiterres, per cui l'intelligenza artificiale costituisce anche una "minaccia globale", non lasciano spazio a interpretazioni. L'obiettivo è di istituire un organo consultivo di alto livello sull'intelligenza artificiale (IA), un po' come avviene ad esempio oggi sulla sanità con l'Oms. L'obiettivo è raccogliere competenze globali su queste tecnologie e metterle a disposizioni di tutti. Ma il segretario ha annunciato, nella storica seduta al Palazzo di Vetro dello scorso 18 luglio, anche l'istituzione di un organo consultivo con una mission precisa: riferire entro la fine del 2023 sulle opzioni di governance globale.

Il rischio per l'Onu è quello della diffusione di cyberattacchi, deepfake, hate speech, disinformazione, ma non solo. Presto questi sistemi potranno interagire con centrali o arsenali nucleari, bio e neurotecnologie, così come con la nostra tecnologia domestica o logistica: le ripercussioni di eventuali manomissioni potrebbero essere drammatiche. Servono insomma regole e servono urgentemente.

L'A.I act europeo come pietra miliare nella regolarizzazione dell'intelligenza artificiale

Il 14 giugno 2023 potrebbe trasformarsi in una data storica. In quel giorno il Parlamento europeo ha approvato l'A.I. act (letteralmente Artificial Intelligence Act) ovvero la bozza di legislazione che dovrebbe presto costituire una vera e propria pietra miliare nella regolarizzazione del settore. In primis perché classifica i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo dei livelli di rischio.

Sono considerati "rischi inaccettabili" i sistemi di identificazione biometrica e facciale a distanza (se non con deroghe ben precise), sistemi che hanno a che fare con il cosiddetto "social scoring", tutti i software che presentino rischi di manipolazione emotiva e cognitiva delle persone, i sistemi di riconoscimento delle emozioni che possono essere utilizzati dalle forze dell'ordine in interrogatori e nella gestione delle frontiere, software che possono influenzare le scelte elettorali e molto altro.

I prossimi passi sono la trattativa con il Consiglio e la Commissione e l'approvazione di un testo definitivo entro la fine dell'anno: la speranza è che il regolamento entri in vigore entro il 2025.

Ma anche gli Usa si muovono e, seppure non sia stata finora presentata nessuna iniziativa legislativa, il presidente Joe Biden ha incontrato informalmente le aziende americane leader dell'A.I. (Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI ) per chiedere loro un maggior impegno nel rispettare standard di sicurezza e le sensibilità degli utenti. Le società coinvolte si sarebbero impegnate anche ad adottare un watermark per definire in maniera inequivocabile tutti i contenuti prodotti con intelligenza artificiale. Nessun obbligo legale (finora), ma osservazione e collaborazione perché "nei prossimi 10 anni potremmo vedere cambiamenti tecnologici più rilevanti degli ultimi 50 anni" come ha ammesso lo stesso presidente americano.

L''impressione è quella di trovarsi sull'orlo di una rivoluzione epocale. E, come sappiamo, le rivoluzioni non si lasciano facilmente imbrigliare. Provarci però in questo caso è necessario. Perché mentre si continua a dibattere le tecnologie sembrano progredire a una velocità impressionante: basta limitarsi a guardare unicamente ai chatbot, come Bard o ChatGPT, che utilizziamo quotidianamente sul web. E le leggi che si scrivono oggi, spesso ignorate da politici e opinione pubblica o etichettate come curiosità, sono in realtà essenziali per definire il nostro futuro. E scegliere se continuare a essere una civiltà basata sullo stato di diritto e su un impianto giuridico di tipo garantista o trasformarci in qualcosa d'altro. E quello che si sta cercando di elaborare è anche il perimetro di un nuovo umanesimo nell'era della grande ibridazione e della rivoluzione tecnologica permanente. Perché mai come oggi la "fantascienza" sembra pronta a uscire dagli schermi e diventare realtà.

