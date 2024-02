Se l'intelligenza artificiale ci spia al ristorante, a scuola, in banca

Un frame della serie tv 'Person of Interest'

C'è questa serie tv americana di genere crima-drama che ha avuto un grande successo anche in Italia. Si intitola 'Person of interest' (PoI), è stata prodotta per 5 stagioni tra il 2011 e il 2016, e nonostante il taglio fortemente fantascientifico e distopico, ha precorso i tempi. Ma neppure così tanto, a ben vedere. Ad interpretarla sono Jim Caviezel (il Gesù di Mel Gibson) e Michael Emerson (Ben di 'Lost'). Le vicende si dipanano all'indomani degli attacchi terroristici del 2001: Harold Finch, un miliardario genio dell'informatica, ha costruito La Macchina, un'intelligenza artificiale commissionata all'interno di un progetto antiterroristico. In base a questo programma, l'IA osserva un mole infinita di dati provenienti dagli impianti di sorveglianza pubblica e privata, è in grado di prevedere eventuali crimini di una certa rilevanza e effettuare identikit precisi di potenziali delinquenti.

Ma spostiamoci alla realtà odierna. Lasciamo perdere coinvolgimenti di intelligence governative e limitiamoci a quella che può essere una sfera pubblica - ma comunque ristretta - o privata. La vita di tutti i giorni. Con i dovuti ridimensionamenti del caso, già nel presente chiunque potrebbe disporre di una intelligenza artificiale in grado di acquisire dati, protocollarli e fungere da deterrente. Esiste infatti almeno un sistema in grado di spingere l'analisi video oltre alla tradizionale sorveglianza a circuito chiuso: la società che lo produce, con sede in Georgia - non lo stato Usa, ma l'ex repubblica sovietica -, sostiene che il software è in grado di elaborare i dati ed estrarre "approfondimenti attraverso l'apprendimento automatico".

Stando a quanto esplicitato sul sito ufficiale, ciò di cui si ha bisogno per iniziare è il proprio sistema di videosorveglianza - che deve essere in grado di rendere immagini in alta definizione - e un dispositivo periferico fornito dall'azienda in questione, sul quale le riprese video vengono archiviate e analizzate in tempo reale da un Vms (sistema operativo che gira su cloud) basato sull'intelligenza artificiale. Dallo studio della 'situazione' è possibile ottenere analisi utili, dice sempre la società, "per la ricerca e il monitoraggio". A seconda del servizio a pagamento che l'utente decide di acquistare è possibile fruire di diverse funzionalità: scanner per il riconoscimento facciale 3D, modulo di controllo perimetrale antintrusione, riconoscimento di comportamenti aggressivi.

Un sistema avanzato per la sicurezza della propria abitazione, locale, attività, si dirà. Ma al contempo un sistema che rischia di entrare prepotentemente in ambiti delicati e quotidianamente dibattuti quali la privacy e i diritti umani. Potenzialmente, una vera e propria bomba etica. Facciamo un esempio, per rendere più chiara la questione. La società fornisce un'importante quantità di moduli, vere e proprie soluzioni di intelligenza artificiale che possono essere sfruttate in bar e ristoranti, a scuola, in azienda, all'interno della propria abitazione. Prendiamo ad esempio il modulo pensato per le attività di ristorazione. Grazie al sistema integrato di videocamere e software AI, la direzione dell'attività può monitorare i tassi di occupazione del locale e il fatturato dei tavoli in tempo reale; al contempo, può rilevare quando i tavoli sono occupati o liberi, ottenendo dati statistici sui tassi medi di occupazione e sul turnover. Visto così, il sistema offre ai manager delle informazioni preziose sul tipo di domanda dei clienti e permette di ottimizzare la disposizione e la configurazione dei posti a sedere, con l'obiettivo di fornire un servizio sempre migliore. A questo livello, tutto pare lecito.

Ma c'è un rovescio della medaglia sul quale riflettere, e riguarda altri servizi che un ristoratore può richiedere, in abbonamento. L'intelligenza artificiale, infatti, è in grado di effettuare un'analisi facciale capace di raccogliere "dati accurati", come si legge sul sito ufficiale della società. Alcuni esempi? Dati demografici dei clienti, sesso, età, umore. Per l'azienda si tratta di dati che possono "aiutare i team di marketing a comprendere i propri clienti e a creare campagne mirate per attirare gruppi demografici specifici", e al contempo fornirebbero utili informazioni per la "personalizzazione di menù e servizi". Ma a questo punto, siamo su un livello di vera e propria intrusione nella sfera privata della persone. Lo stesso tipo di 'tracciatore demografico' sarà garantito nel prossimo futuro anche agli istituti bancari che ne dovessero far richiesta: il sistema, ufficialmente "in modo anonimo" sarebbe in grado di monitorare il traffico dei visitatori schedandoli sempre in base a età e sesso, ma anche tempi di permanenza e "altri fattori demografici", tuttavia non meglio specificati.

E che dire del servizio offerto a scuole e istituti? L'intelligenza artificiale sarebbe in grado di scannerizzare i volti degli studenti e riconoscere le emozioni facciali, fornendo al docente delle metriche specifiche sul coinvolgimento della propria platea in tempo reale. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento per "adattare i metodi di insegnamento e migliorare il coinvolgimento", ma siamo proprio sicuri che sia, questa, una modalità lecita di approcciarsi all'insegnamento? E che dire, ancora, dei responsabili di negozi e supermercati che potranno avere indicazioni sulle abitudini di acquisto della propria clientela (siamo certi che rimarranno anonimi e la propria privacy non sarà violata?) o dei titolari di un bar che potranno tracciare i movimenti dei propri dipendenti e sapere chi prepara più caffè o chi è più produttivo, da remoto e magari senza avere idea dell'affollamento del locale in un preciso momento?

Invasivo ed eticamente dirompente. Che dite: mangereste in un ristorante, fareste acquisti in un grande magazzino, o ancora chiedereste consulenze fiscali consapevoli che un grande fratello, in quel preciso istante, vi sta schedando, archiviando le vostre abitudini, i vostri dati demografici, le vostre sensazioni e sentimenti?