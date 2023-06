Ha ragione Laura Pausini, la musica non basta

Laura Pausini al concerto Italia loves Romagna

È vero la musica è la prima a rispondere, sempre. La musica unisce come ha dimostrato il concerto Italia loves Romagna, pensato per raccogliere fondi per le zone colpite dall'alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna.

La musica è la prima a rispondere, ma la musica non basta. Questo ha urlato dal palco di Campovolo Laura Pausini con la voce spezzata dalla rabbia e dall’emozione. Perché adesso "inizia la parte più difficile" ovvero quella del ricostruire, del rimettere insieme i cocci, del togliere il fango che ora è secco, ma che ha sfondato le porte con la forza che solo l'acqua ha. Famiglie senza più una casa, attività commerciali chiuse, ricordi spazzati via, ma per le vie risuonava la musica: le parole di Romagna Mia. E proprio quei momenti Pausini ha ricordato, perché lei sa cosa provano i romagnoli: il suo paese, Solarolo, è stato colpito dall’alluvione.

Ma la musica non basta: ancora non c'è il nome del Commissario alla ricostruzione, ma invece è noto il costo per la realizzazione delle opere più urgenti, e lo specifichiamo solo di quelle più urgenti: 1,9 miliardi di euro (è di 8,8 miliardi invece la prima stima complessiva). Come ha spiegato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, i quasi 2 miliardi di euro servono subito per ricostruire e mettere in sicurezza strade, fiumi, frane prima "dell'arrivo dell'autunno per evitare che nuove piogge possano causare ulteriori danni". Dalla vicepresidente della regione, Irene Priolo, che ha anche delega alla Protezione civile, è arrivato al Governo un appello urgente affinché siano disposte le coperture finanziarie per i territori colpiti e soprattutto che al consiglio dei ministri di martedì si arrivi ad un decreto con gli stanziamenti richiesti per opere pubbliche e aziende. Perché i 200 milioni arrivati per le emergenze sono già finiti e al momento sono gli enti locali a caricarsi dei costi fuori bilancio.

E la musica non basta, ma è ancora una volta la musica che, 11 anni dopo Italia loves Emilia l'evento organizzato per il terremoto del 2012, fa da veicolo per una raccolta fondi che servirà per mettere in sicurezza i luoghi della cultura danneggiati dall'alluvione. Al momento sono stati raccolti, la campagna è attiva dal 22 giugno e sarà chiusa il 5 luglio, 2 milioni ma l'obiettivo è di 3 e l’importo sarà destinato a scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna.

Ma questi due non sono gli unici esempi in cui gli artisti italiani si sono uniti per aiutare il loro Paese: impossibile dimenticare la canzone Domani 21.04.2009 pubblicata a maggio 2009 un mese dopo il terremoto che colpì l’Abruzzo o il festival solidale RisorgiMarche, ideato da Neri Marcorè, che dal 2017 organizza concerti pomeridiani diffusi nei territori interessati dalle scosse sismiche del 2016. Un’operazione che ha due scopi: il rilancio turistico e il non lasciare che l’oblio inghiottisca i luoghi che ancora oggi hanno edifici, abitativi e culturali, inagibili e che quindi non possono essere sfruttati né dalla comunità né dal turismo. Problema che coinvolge anche l’Umbria (dove solo pochi mesi fa si è verificata un’altra forte scossa di terremoto che ha creato danni ingenti e ha costretto decine e decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni) e il Lazio.

È scontato dire che con la musica non si ricostruisce, ma come ha dichiarato Laura Pausini “io posso fare poco” ma quel poco lo fa e lo fa tramite ciò che le riesce meglio ovvero cantare e fare musica: questo non è meno importante del fare il volontario per spalare il fango o rimuovere le macerie, ogni gesto pensato per aiutare è lecito. Quindi certo Pausini ha ragione, la musica non basta, sono necessari passi importanti da parte del Governo e l’impegno costante di Comuni, Province e Regione, perché la ricostruzione non si può basare solo sul supporto di singoli ma spesso è necessaria l’azione dei singoli affinché il riflettore sia puntato sulle necessità, vedi il caso di RisorgiMarche. Quando la musica non c’è il silenzio è assordante e sappiamo tutti molto bene questo cosa vuol dire: lo abbiamo vissuto durante il periodo della pandemia quando il mondo dello spettacolo è stato il primo ad essere stato silenziato. Ma se ci fossero ancora dei dubbi sul ruolo sociale della musica basta riascoltare Grazie dei fiori bis di Nino Frassica e Renzo Arbore: “Dicono che son solo canzonette, ma poi però le cantano un po' tutti”.