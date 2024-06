Euro 2024, per l'Italia è l'ora della verità

@LaPresse

Pensate, senza quel gol di Zaccagni a sette secondi dalla fine contro la Croazia a quest'ora, per l'Italia, Euro 2024 sarebbe già finito. Sì, perché in caso di ko contro i croati, visti i risultati poi arrivati dagli altri gironi, la formazione di Spalletti non sarebbe stata neanche tra le migliori terze. Una vera e propria disfatta, evitata soltanto in extremis e che permette ancora alla nostra Nazionale di provare a difendere quel titolo conquistato a sorpresa tre anni fa. Per farlo, però, servirà una squadra ben diversa rispetto a quella vista fino ad ora.

Facciamo un breve recap del cammino degli azzurri fino ad oggi. All'esordio, malgrado il brivido iniziale con il gentile omaggio di Dimarco a Bajrami, è arrivata una vittoria tutto sommato convincente contro l'Albania, avversario (come poi testimoniato anche dagli altri risultati) comunque di valore modesto. Con la Spagna, invece, è arrivata una mazzata tremenda, non tanto nel risultato, quanto nella differenza di valori emersa in campo, con l'Italia che ha evitato una clamorosa debacle soltanto grazie agli interventi di un super Donnarumma. E tante ombre sono giunte anche dalla sfida contro la Croazia, con gli uomini di Spalletti che hanno lasciato a lungo il pallino del gioco alla formazione di Dalic reagendo, sotto la spinta della disperazione, soltanto nel finale. Insomma, un cammino, fin qui, non certo dei più brillanti.

Eppure, soprattutto con la formula introdotta nelle ultime edizioni, che prevede l'accesso alla fase ad eliminazione diretta a 16 delle 24 Nazionali al via, sì può dire che il vero Europeo cominci soltanto adesso. Basti vedere anche il rendimento delle altre big, che, dopo aver tutte (eccezion fatta per il Belgio) vinto all'esordio, hanno poi giocato con il freno a mano tirato, pensando soprattutto a non sprecare energie in vista della fase calda del torneo. Ed il momento della verità, per tutte quante, arriverà soltanto ora con l'inizio degli ottavi di finale.

Destino al quale non sfugge, ovviamente, l'Italia. Di punti interrogativi, se non di vere e proprie perplessità, ad oggi ce ne sono a bizzeffe: a partire dall'anemia offensiva, con i vari Scamacca, Chiesa e Retegui ancora a secco di gol, per proseguire con la scarsa vena creativa di Jorginho e la modesta spinta sulle corsie laterali di Di Lorenzo e Dimarco. Le poche note positive, fin qui, sono invece arrivate da Donnarumma, che, malgrado sia troppo spesso ingenerosamente criticato, si conferma uno dei migliori portieri al mondo, e dal cuore che questa squadra, malgrado tutte le difficoltà tecniche, ha dimostrato di avere. Due (poche) certezze dalle quali ripartire.

Un motivo per sorridere, poi, lo abbiamo dando un'occhiata al tabellone. Pensate, per gli azzurri, alla fine, è stato meglio arrivare secondi che non primi nel girone. Guardate infatti dov'è oggi la Spagna, dominatrice del gruppo B: le Furie Rosse, dopo un ottavo sulla carta morbido con la Georgia, potrebbero essere costrette ad affrontare la Germania ai quarti ed una tra Francia, Belgio e Portogallo in semifinale. Praticamente tutte le favorite al titolo. La strada, invece, pare decisamente più in discesa dall'altra parte del tabellone, dove, oltre all'Italia, l'unica altra vera big presente è l'Inghilterra, che Donnarumma e compagni potrebbero trovarsi di fronte ai quarti e che, malgrado un organico tra i migliori in assoluto, ha fin qui tremendamente faticato. Insomma, per gli uomini di Spalletti, superando l'ostacolo Svizzera (attenzione però agli elvetici, formazione che ha dato del filo da torcere anche alla Germania nella prima fase), potrebbero aprirsi scenari appena pochi giorni fa impensabili. Chissà, magari quel gol segnato in extremis da Zaccagni è stato un segno del destino...