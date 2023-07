È lei che ha un problema, ministro, non un calciatore gay

Il ministro dello Sport Abodi (foto LaPresse)

Jakub Jankto è un uomo coraggioso. Pochi mesi fa, è stato uno dei primi calciatori al mondo a dichiarare apertamente la propria omosessualità. Lo ha fatto con un video che ha postato sui propri social media; un video coinvolgente, in cui afferma apertamente di voler essere libero di vivere la propria vita e i propri sentimenti, senza alcuna limitazione: “Voglio vivere in maniera libera, senza paura, senza pregiudizi, senza violenza, ma con amore. Non ho più voglia di nascondermi”, recitava il post su Instagram.

Questo è un gesto importante, soprattutto perché il calcio è uno sport in cui l'omofobia – non è un mistero – è ancora predominante. E il fatto che prima di Jankto nessun giocatore di alto livello avesse fatto coming out ne è la prova certificata. Il centrocampista polacco, ora, sta per fare il suo ritorno in Italia. È stato scelto da Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, che già lo aveva avuto alla Sampdoria, per rafforzare il centrocampo dei sardi, che cercano la salvezza nella prossima stagione. E Jankto sarà quindi il primo giocatore dichiaratamente omosessuale della storia della Serie A.

Questo è un passo avanti importante per il mondo del calcio italiano. Un piccolo ma significativo episodio che può contribuire alla cancellazione di alcuni pregiudizi che sembrano non abbandonare il mondo del pallone. Una notizia da salutare con favore da parte di tutti, ma che sembra aver "infastidito" soprattutto una persona: il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Le parole di Abodi

Intervenendo nella trasmissione “24 Mattina” condotta da Simone Spetia sull’emittente di Confindustria, il ministro ha commentato il ritorno di Jankto in Serie A con parole che lasciano a bocca aperta: “Se devo essere sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono”. Ostentazione. Un gesto di libertà che viene ridotto a esibizionismo. Un atto di coraggio trasformato in un momento di vanità. Per il ministro dello sport, quindi, cercare di far fare un passo avanti al calcio dal punto di vista dei diritti civili non è un gesto da applaudire, ma quasi da biasimare. La scelta di Jankto viene derubricata a semplice “scelta individuale”. Scelta, come se essere omosessuale fosse qualcosa che si sceglie; magari per moda.

“Una scelta da rispettare”, chiosa il ministro. E ci mancherebbe altro, viene spontaneo aggiungere. Non è quindi un atto da utilizzare per combattere l'omofobia che si annida – purtroppo – in una parte del nostro calcio. Ma qualcosa che Abodi preferisce trattare con distacco, con freddezza. Non un tassello su cui costruire una nuova cultura della libertà e dell'accettazione degli altri nel mondo dello sport.

La toppa peggiore del buco

Nel corso della mattinata, il ministro Abodi, viste le tante polemiche innescate dalle sue parole, ha provato a "correggere" il tiro, precisando su Twitter che l'uso del termine "ostentazione" non era riferito al coming out di Jankto ma ad alcuni supposti eccessi del Pride. “Ad essere corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso non condividere alcune espressioni del Pride?”

Ma anche in questo caso la correzione del ministro appare completamente fuori fuoco. Nel corso di tutto il suo intervento a Radio 24 il ministro non parla mai del Pride, ed è quindi molto difficile ritenere che quel termine, "ostentazioni", potesse essere riferito a qualcosa che non è stato neppure accennato. Abodi sembra voler far capire che è più apprezzabile un silenzio, un camuffamento, un nascondersi rispetto al tentativo di vivere la propria vita, il proprio amore e la propria sessualità con serenità e alla luce del sole.

Le parole del ministro Abodi non possono essere un caso. Sono un sintomo della "cultura" di questo esecutivo. Le sue frasi arrivano dopo quelle imbarazzanti della ministra Roccella sulla famiglia tradizionale, del presidente del Senato La Russa sul "dispiacere" per un eventuale figlio omosessuale, della consigliera di Fratelli d'Italia Felicia Grazia Scaffidi che al consiglio comunale di Lissone ha candidamente detto di "avere tanti amici omosessuali che tratta come persone normodotate". Per non parlare degli attacchi al Festival di Sanremo reo di aver ospitato un bacio tra il rapper Rosa Chemical e Fedez. È una cultura quella espressa dal governo Meloni che fa fatica a misurarsi con la realtà della nostra società in evoluzione.

In un paese "normale" probabilmente le parole di Andrea Abodi su Jankto gli costerebbero la poltrona di ministro dello sport, nell’Italia di Giorgia Meloni al massimo il prezzo da pagare è qualche critica su Twitter.

