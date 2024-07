Il segreto di Jordan Bardella, aspirante premier e star di TikTok

Crediti TikTok

Jordan Bardella è su un palco, presumibilmente durante un comizio elettorale. L’inquadratura è stretta, mezzo busto, con uno strano filtro scintillante che rende tutto un po’ artefatto. Si toglie la giacca, la porge a qualcuno del pubblico. Il montaggio, dopo, è molto più veloce. Bardella cammina, sorride, stringe mani.

A essere interessanti sono (anche) i commenti:

“Bisogna dirlo, è bellissimo”

“AHHHHH Jordan”

“Sa di essere bello e ne approfitta”

Non tutti lo sanno, ma Jordan Bardella, l'enfant prodige dell'estrema destra francese e candidato premier del Rassemblement National, è una star su TikTok. Ha 1,8 milioni di follower (contro i quasi 800mila su Instagram), raccolti in alcuni anni, con quasi 400 video pubblicati sulla piattaforma. La usa con grande consapevolezza, con un’alternanza tra trend ed estratti da interventi in cui, di solito, contesta un qualche esponente dei partiti avversari.

Bardella su TikTok: la costruzione di una relazione

Della sua strategia TikTok, tra coniglietti e video con colonne sonore ammiccanti, ha parlato molto bene Emanuele Capone su Italian.Tech. Bardella pubblica con grande frequenza e usa grammatiche care alla piattaforma, riconoscibili. Ha meno follower di Emmanuel Macron ma un numero altissimo di ‘mi piace’: 43,5 milioni, oltre 8 milioni in più del Presidente. Questione, senza voler entrare in ragionamenti politici, di grammatica: Macron funziona, non c’è dubbio, ma sembra star lì perché deve esserci, con un linguaggio sì adatto alla piattaforma ma buono per tutte le stagioni. Bardella pare molto più a suo agio.

C’è un tema interessante, successivo rispetto all’analisi del profilo e dell’attività del candidato premier del Rassemblement National. E cioè la presa che Bardella ha sugli utenti di TikTok. Quello che avete visto all’inizio di questo pezzo è quello che in gergo si definisce un edit. Ovvero una raccolta di immagini non ufficiale, una sorta di bootleg video che gli utenti e le utenti della piattaforma cinese dedicano a personaggi famosi o meno. Ecco, il punto cruciale della presenza di Bardella su TikTok è proprio quello: se uno cerca il suo nome, a comparire sono quasi soprattutto questi video.

Contenuti che, generalmente, mettono in mostra la sua abilità dialettica o la sua bellezza: è raro che si parli di politica, che al massimo diventa un accessorio identitario. Un’inchiesta di Le Monde sul successo di Bardella presso i più giovani racconta di un evento a Perpignan, in Occitania. E ne parla dagli occhi di Julie e Lorna, 17 anni, in fila per provare a incontrare il loro idolo. “Il sogno? – scrive il quotidiano francese -. Un selfie con Jordan, da pubblicare il prima possibile su TikTok e Instagram”.

La dimensione di interesse in Bardella mi pare sia proprio questo avvicinamento, la costruzione di una relazione parasociale con i potenziali elettori ed elettrici. La presenza del candidato premier di RN su TikTok dice, più di ogni altra cosa, qualcosa del tipo: sono uno di voi, uso lo stesso linguaggio, sono al vostro livello. E, in questa relazione, la dimensione politica scompare. O, almeno, passa in secondo piano.

Così, l'estrema destra diventa accessibile, simpatica. La paura del Lepenismo, ancora un motore piuttosto importante in Francia, passa in secondo piano: a parlarmi non è il candidato premier del Rassemblement National. È Jordan, che come me ama i coniglietti, fa gli aperitivi e prova a farsi largo in un mondo che vuole rinnovare.

L'estrema destra e TikTok

Sembra funzionare, almeno sui social. Al netto dei risultati elettorali in Francia, un articolo comparso su Politico analizza la presenza su TikTok dei politici dell’estrema destra europea. I risultati vedono in testa gli appartenenti al gruppo Identità e Democrazia, con oltre 12 milioni di ‘mi piace’ in più rispetto a LEFT.

“Scommettendo sulla propria capacità di superare l'algoritmo – si legge nel pezzo -, l'estrema destra sta adattando il suo messaggio politico per conquistare la generazione TikTok. In tutta Europa, questa piattaforma è diventata il laboratorio sperimentale dei leader populisti durante le elezioni, condividendo apparizioni televisive roboanti e discorsi infuocati incorniciati da sfondi luminosi ed emoji, mentre attaccano i migranti, l'Islam e il cambiamento climatico”.

È una dimensione che la politica italiana sembra aver individuato solo in parte. Come scrivevo qualche tempo fa, le elezioni europee hanno dimostrato una certa centralità dei contenuti digitali. Utilizzati, però, più che altro nel tentativo di catturare l’attenzione in modo istantaneo, alla ricerca del meme potenzialmente virale. Quella di Bardella è una strategia a lungo termine, iniziato sei anni fa, come racconta un articolo comparso sul Wall Street Journal. Una strategia che, più di ogni altra cosa, punta ad avvicinare il candidato a una platea, sfruttando un senso di – artefatta o meno – vicinanza.