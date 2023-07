Siete ancora in tempo per leggervi Kundera e migliorarvi la vita

"Al di fuori del romanzo, siamo nel campo delle affermazioni: ognuno è sicuro della sua parola – il politico, il filosofo, la portiera. Nel territorio del romanzo, non si fanno affermazioni: è il territorio del gioco e delle ipotesi". Così parlava Milan Kundera, in un'intervista rilasciata nel 1986 a Christian Salmon, pubblicata su "The Paris Review" e tradotta in Italia da Adelphi. Nel giorno della scomparsa del grande maestro boemo, spentosi all'età di 94 anni dopo il suo lungo isolamento parigino, non si può che iniziare da qui per raccontare l'essenza di questo sublime scrittore, uno dei pochi che – nella storia mondiale della letteratura – era già divenuto un classico ancora prima di morire.

Il territorio del gioco e delle ipotesi. Kundera ha vissuto sulla sua pelle il totalitarismo, iscrivendosi con entusiasmo giovanile al Partito Comunista dell'allora Cecoslovacchia. Un'esperienza che lo ha segnato per sempre, anche dal punto di vista artistico. Nel 1950 venne espulso dal partito per i contenuti di una lettera poi resi pubblici; venne reintegrato 6 anni dopo. Nel 1968, però, si schierò apertamente a favore della "Primavera di Praga": le sue opinioni gli causarono una nuova espulsione e la perdita del posto di docente universitario, fino alla decisione nel 1975 di emigrare in Francia (e sarà per sempre). Nel totalitarismo sovietico, non c'era spazio per la sua voce libera, per un pensatore a cui piaceva navigare tra i mari privi di certezze della letteratura.

Il totalitarismo che diventa società dei consumi

Ogni suo romanzo indaga su quel grande enigma chiamato Io. Nulla è definitivo, i contorni si sfumano, le anime si perdono per riavvicinarsi, i paesaggi svaniscono nello specchio dei sentimenti. Nelle sue storie non trovano spazio i vincitori; anzi, quasi sempre i suoi personaggi sono caratteri deboli, psicologicamente fragili e – laddove camminano sicuri di sé nella terra della sua immaginazione – mitigano le loro certezze con l'ironia e con la delicata arte del disincanto. Nel suo grande capolavoro, L'insostenibile leggerezza dell'essere, Kundera parla dell'ebrezza della debolezza: "Ci si rende conto della propria debolezza e invece di resisterle, ci si vuole abbandonare a essa. Ci si ubriaca della propria debolezza". Per tutta la sua vita non ha mai smesso di interrogarsi sulla strada, spesso lastricata di una nostalgia più dolce del miele, a cui conduceva questo abbandono. Totalitarismo (poi divenuto la società dei consumi, nei suoi romanzi francesi) contro complessità. Una battaglia impari, dove l'uomo è in balia di determinazioni esterne sempre più opprimenti. Kundera l'ha combattuta con la sua arte, cercando al di sotto delle maschere indossate dall'Io sociale dei suoi personaggi; che siamo tutti noi, in definitiva. Una volta tolte, una volta svelate, hanno mostrato l’universo sommamente complesso dell'animo umano.

I suoi capolavori

"L'insostenibile leggerezza dell'essere" non è l'unico capolavoro. Penso a "La vita è altrove" e a "Lo scherzo", forse i libri più “personali" per i rimandi a vicende private e a quelle del suo amato/odiato paese. Nel primo racconta la storia di un poeta in erba alle prese con la rivoluzione, da lui considerato come "un giovane che sua madre spinge a esibirsi di fronte al mondo, nel quale lui non è capace di entrare”. Celebrato dal partito comunista, a cui venderà l'anima, il giovane poeta Jaromil dovrà fare i conti con l'imprevedibilità del reale, da sempre in agguato per riportarlo/riportarci a più umane spoglie; la sua importanza sarà così seppellita da un oblio senza lacrime, l'eco di una lontana risata. In Lo scherzo appare invece l'esagerazione romanzesca della lettera privata inviata a un amico, il cui contenuto scanzonato venne poi portato a processo dagli 'amici' compagni. Uno scherzo che costerà caro, perché il potere, divenuto assoluto, non poteva più non solo tollerare, ma nemmeno concepire il pensiero dissacrante. Pensandosi ultimo e definitivo, precludeva a se stesso l'ambiguità e l'ironia, la possibilità che anche ogni singola parola, se non ogni singolo concetto o sentimento, abbia "un significato diverso nel codice esistenziale dell’altro". Un po’ come accade, appunto, in uno scherzo: non per niente Kundera è nato il 1° aprile, una data dal “significato metafisico”, era solito ripetere.

Kundera come artigiano della letteratura

Ci sono scrittori che hanno lasciato grandi capolavori di stile e immaginazione; penso per esempio a Céline, di cui è stato da poco pubblicato il manoscritto perduto "Guerra" (vale la pena leggerlo). Kundera è stato sì questo, ma – come tutti i grandi 'classici' – è stato anche un grande artigiano e filosofo della letteratura. Ha portato avanti non solo uno stile, ma pure una sua idea personale di questa nobilissima arte, di quale fosse la sua ‘missione’ (sempre che ne possa avere una definitiva), di quale fosse il modo migliore di rappresentare l'uomo nel suo essere-nel-mondo e di quale fosse lo scopo di questa rappresentazione. Per Kundera “la storiografia scrive la storia della società, non quella dell’uomo": ed è proprio a quest’ultima a cui lui è sempre rimasto fedele, giurandogli amore in ogni suo romanzo."