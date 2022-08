A Lampedusa la vera invasione è quella dei turisti

Spiaggia della Guitgia a Lampedusa.

Attraversando in scooter il porto nuovo un malodore insostenibile si dipana, infestando la spiaggetta di Cala Palme, lambendo i ristorantini affacciati sulla strada e raggiungendo rapidamente Cala Sponze. A Lampedusa nel mese di luglio il problema del mancato funzionamento del depuratore, sotto sequestro per una gestione incapace trascinatasi per anni, diventa difficile da nascondere. La nuova amministrazione, guidata dal sindaco Filippo Mannino, si è subito mossa per una soluzione con l'affidamento ad una diversa azienda, ma prima di sei/nove mesi sarà difficile vedere risultati. Nel momento in cui sulla maggiore delle Pelagie si riversano decine di migliaia di turisti, questo, come altri problemi strutturali, emergono e i tappeti sotto cui nasconderli rivelano rapidamente dimensioni troppo ridotte. Dopo l'ennesima estate che trascorro qui, il momento di scriverne è arrivato.

Dalle disdette ai giapponesi

Quando un gruppo di giovani, attivisti e appassionati aveva coniato lo slogan 'Io vado a Lampedusa' era il 2011 e l'isola stava soffrendo una grave crisi turistica, forse la peggiore da quando nei primi anni '80 questo spicchio di terra sottratto all'Africa aveva iniziato ad attrarre i visitatori in maniera più strutturata grazie all'attivazione dell'aeroporto civile. Oggi la situazione si è ribaltata. Complici la crisi post-Covid, che ha limitato i viaggi all'estero, ed il moltiplicarsi dei voli, con nuove rotte che la collegano a diverse delle principali città italiane, Lampedusa è diventata una meta da turismo di massa, sulla scia di Mykonos o Ibiza. Secondo molti operatori, abitanti e habitué si tratta di una vera e propria 'invasione', che incide sul benessere dell'isola, degli abitanti e dei viaggiatori stessi.

Mentre nel 2011 lo spauracchio degli sbarchi dei migranti dalla Tunisia e dall'Africa sub-sahariana aveva provocato migliaia di disdette, chi aveva deciso di visitarla comunque aveva vissuto una delle estati migliori degli ultimi trent'anni. Prezzi competitivi, spiagge tranquille, un recuperato senso di ospitalità. Al punto che, grazie ai voti dei viaggiatori di quel fortunato periodo, la spiaggia dell'Isola dei Conigli riuscì a conquistare una serie di riconoscimenti, come il titolo di 'Spiaggia più bella del mondo' sul portale Tripadvisor. Da lì è iniziato un boom, in grado di far arrivare persino visitatori giapponesi. Nell'arco di poche ore, atterrati con voli da Catania o Palermo, integravano il tour europeo con una gita in miniatura per ammirare le acque turchesi che dalla Tabaccara arrivano fino a Cala Pulcino. Da un paio d'anni però una mole sempre maggiore di commenti negativi risuona sulle pagine dedicate all'isola: “troppo cara”, “invivibile”, “una massa di gente”, “è sporca”. Tra i locali c'è chi ammette la veridicità di queste affermazioni, la gran parte però risponde in modo piccato: “Se non vi piace, statevene a casa vostra”, offendendosi anziché guardare in faccia una realtà deleteria per gli stessi abitanti.

Centomila al giorno

“Sono tutti bravi a farsi diecimila euro al giorno a Lampedusa, ma adesso bisogna saperne fare centomila al giorno!”, professa nel tipico dialetto locale uno dei tanti tuttofare che sulla spiaggia della Guitgia fittano sdraio e ombrelloni. La sfida per i giovani locali è questa. Accumulare in pochi mesi, per poterne vivere tutto l'anno. Se un tempo si trattava di ospitalità, di volontà di condividere gli splendori di questa perla del Mediterraneo con un pubblico di appassionati, oggi molti si muovono da sanguisughe. E più alcuni si arricchiscono, più altri imitano certi modelli, in una rincorsa all'accumulo dove il turista è un pollo da spennare e l'isola va sfruttata in ogni suo centimetro.

La Guitgia stessa ha perso anni fa la sua bella pineta, una delle poche aree verdi sopravvissute fino alla fine degli anni '90. Una volta eliminata, sono sorti un bar e un baracchino che vende cianfrusaglie da spiaggia. Mentre fino ai primi anni 2000 ancora si riusciva a montare nel pomeriggio una rete da beach volley, con sfide all'ultima schiacciata, oggi ombrelloni e sdraio vengono installati fin quasi al limite della strada. La cattiva abitudine di occupare anche l'area degli scogli impedisce a chi volesse piazzarsi in autonomia un qualsiasi margine di manovra. Non restano che pochi metri di bagnasciuga. Per certi versi va ancora peggio in altre cale, come Sciatu Persu, Portu N'Toni o Cala Madonna, dove sono ancora meno i centimetri disponbili, seppur in maggiore tranquillità.

Gli sdraiati

“L'acqua è meravigliosa, ma onestamente mi aspettavo un'isola più selvaggia. Riuscire ad andare al mare col proprio ombrellone è impraticabile”, spiega Eleonora, una giovane catanese in vacanza col suo compagno, la quale precisa: “Persino a Favignana si riesce a trovare qualche posto in più dove potersi tuffare liberamente e restare tranquilli. Qui è impossibile”. Gli stessi abitanti iniziano a soffrire questa 'privatizzazione', in particolare le madri con figli piccoli, che proprio alla Guitgia o a Cala Croce avevano da sempre l'abitudine di recarsi, sia per la facilità di raggiungerle sia perché più adatte ai bambini, essendo sabbiose e con fondali più bassi. Talvolta i contrasti degenerano in discussioni e litigi. “Il mare non è più dei lampedusani, ma di chi fitta ombrelloni e dei turisti. Passano tutto il tempo sdraiati sui lettini e non sia mai qualcuno poggia un asciugamano accanto a loro o i bambini giocano troppo vicini. Protestano. Affermano di aver pagato e quindi hanno diritto al loro spazio per potersi rilassare, ma noi che qui paghiamo le tasse e tutti i servizi che diritti abbiamo che neppure le spiagge ci possiamo godere?”, spiega Antonia (nome di fantasia), che riesce ad andare al mare solo con la piccola barca del marito per evitare le orde di “sdraiati” che pullulano ovunque.

Troppi e per troppo tempo

La 'Mpidusa selvaggia è sparita, inghiottita da una bolgia di attività che l'hanno appiattita ed assimilata (senza riuscirci appieno, vista la conformazione) ad un turismo 'comodo', che pretende sdraio di giorno e aperitivi al tramonto. Mancano d'altronde gli spazi per offrire determinati tipi di servizi. Ho ascoltato diverse famiglie del Nord professare convinte: “A questo punto meglio Riccione”. Oltre allo stupore e alla rabbia per una tale affermazione, resta un mistero come si possa paragonare uno scoglio di terra africana circondato da acque turchesi e cangianti alle coste dell'alto Adriatico, condannate a diventare un parco giochi a cielo aperto, proprio perché incapaci di offrire un mare degno di questo nome. Questa volontà di imitare anziché di inventare un turismo a misura d'isola rischia di fare danni sul lungo periodo.

In parte ha inciso anche la scelta di tutelare principalmente la Spiaggia dei Conigli, il cui accesso da due anni è limitato per evitare problemi di dissesto idrogeologico che in verità attanagliano tutto il territorio. Nel frattempo è stata abbandonata a deliri di onnipotenza e privatizzazione ogni altra caletta o piattaforma di scogli. Se prima il grande vanto dell'isola era di non avere “lidi”, oggi non esiste anfratto dove qualcuno non abbia deciso di 'occupare' quegli spazi, imponendo, di fatto, e non offrendo un servizio. “Siamo troppi e per troppo tempo”, commenta Luca, fotografo e videomaker impegnato da anni sul territorio per promuovere le eccellenze locali tramite il portale Lampedusa Today, ma consapevole che, arrivati a certe cifre, le presenze risultano insostenibili. “Tentiamo in tutti i modi di creare rete tra gli operatori e di suggerire offerte alternative, meno deleterie, ma molte persone non vogliono collaborare”, sottolinea Andrea, commercialista, docente e impegnato con Luca nell'Hub turistico, che propone visite guidate all'insegna della sostenibilità e ricche di sfumature culturali. “Collaborare significa condividere una parte dei profitti e sottostare a delle regole. E qui nessuno vuole delle regole”, precisa Andrea.

Sotto il tappeto delle migrazioni

La giunta eletta lo scorso giugno promette un cambiamento. “Stiamo studiando un Piano di utilizzo del demanio marittimo, in cui sono previste aree libere ed attrezzate” dichiara Mannino, ma ammette che al momento si tratta solo di idee programmatiche. L'insediamento a stagione turistica avviata ha indotto a rimandare le decisioni di lungo termine a settembre, ma l'impresa di modificare comportamenti e pretese ormai radicatesi nella mentalità appare ardua. In questi anni il tema delle migrazioni ha messo a tacere altre questioni. Per rendere più 'tollerabili' agli abitanti gli sbarchi e tutte le conseguenze connesse, diverse amministrazioni precedenti hanno chiuso un occhio, tenendo lontani i controlli necessari e consentendo al contempo ai politici nazionali di sfruttare Lampedusa come passerella per ritorni elettorali. Un'abitudine ripetutasi anche con l'amministrazione attuale.

Invitato dall'attuale vicesindaco leghista Attilio Lucia, quest'anno è passato il solito Matteo Salvini a blaterare di migranti per lanciare una campagna elettorale che fa comodo solo a lui, senza mai sfiorare i problemi strutturali dell'isola. “Qui lo Stato è spesso assente e si è costruito un paese da tanti punti di vista abusivo ” mi confessa un rappresentante delle istituzioni che preferisce l'anonimato. Ammissione paradossale non solo per la fonte da cui proviene, ma anche considerato l'alto livello di militarizzazione, che vede concentrate in uno spazio ridottissimo le caserme di Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizia, nonché militari che arrivano nelle fasi più problematiche per il centro di accoglienza, in emergenza perenne.

La cricca

Eppure le carenze che colpiscono la comunità restano intatte: un servizio ospedaliero ridotto all'osso, costo dei famaci maggiorati in modo incomprensibile, edifici della scuola pubblica in decadimento, pochissimo personale impiegato nelle attività turistiche che sia regolarizzato sul piano contrattuale, senza contare gli abusi edilizi. La condanna del Tribunale di Agrigento, confermata in Cassazione nel 2018, ha spedito in galera l'ex-sindaco Dino De Rubeis per concussione, nell'ambito di un'inchiesta più ampia che ha visto protagonista la “cricca di Lampedusa”, l'espressione coniata per indicare il gruppo che avrebbe gestito appalti e lavori pubblici in maniera illegittima in cambio di tangenti. Nonostante quegli arresti, che hanno visto coinvolti tecnici, professionisti e imprenditori, la costruzione di abitazioni, piscine, piani rialzati e chioschi privi di autorizzazioni non cessa.

L'assenza decennale di un piano regolatore facilita questi comportamenti. Anni fa uno studio dell'Università di Venezia aveva prospettato un piano per una 'nuova edilizia lampedusana', concepita su misura per il territorio pelagico, ridotto e fragile, minacciato da desertificazione e smottamenti. Un progetto sparito nel cassetto dei ricordi. Sono una ventina i sequestri operati dai Carabinieri negli ultimi quattro anni per bloccare all'origine installazioni prive dei requisiti necessari: l'ultimo è avvenuto nell'area tra la Guitgia e Cala Croce, dove il gestore di un baracchino che fitta ombrelloni stava posizionando un prefabbricato vista mare senza autorizzazione, ma questa è solo la punta dell'iceberg di situazioni più diffuse. Basta un ritardo nell'intervento che l'abuso è già destinato al condono. La situazione non migliora allontanandosi dal centro abitato.

Radar Spritz

Ogni sera al tramonto migliaia di persone brindano all'estremità detta Ponente. Con intento antropologico vado a sbriciare. La zona che si estende lungo la strada Panoramica è diventata una discoteca a cielo aperto, con l'aggravante dell'assenza di barriere protettive idonee e persone che si aggirano su costoni di oltre 300 metri a precipizio sul mare dopo quantità più o meno ingenti di alcool. In un presente distopico, degno di un film di Yorgos Lanthimos, tutto questo accade proprio di fianco ai radar, che secondo diversi attivisti ed esperti sono considerati tra le cause dell'inspiegabile aumento di tumori sull'isola. Almeno 12 i decessi sospetti solo tra i vigili del fuoco che hanno prestato servizio al distaccamento di Lampedusa dal 1986, la cui sede era a circa 400 metri da una località dove "era attivo un radar installato dopo l'attacco missilistico libico del 1986", come denunciato quest'anno dal segretario provinciale Uilpa vigili del fuoco Antonio Di Malta alla prefettura di Agrigento. Quel radar è stato smantellato, diversi altri sono apparsi, ufficialmente per il controllo delle rotte dei migranti.

Al di là di questo “dettaglio”, stupisce come sia mutato in modo repentino quello che fino a pochi anni fa era un rito intimo dove, muniti tutt'al più di birrette recuperate al supermercato, ci si recava ad assistere al calar del sole in un religioso silenzio. Incrocio un gruppo con figli adolescenti dove tutti sono vestiti in 'total white' e capisco quanto sia diventato un evento alla moda, durante il quale il sole funge solo da sfondo per un susseguirsi di foto in controluce. Interminabili le file per ottenere una bevanda e assistere al più naturale degli spettacoli, seguito poi da serate a base di musica trash fino a notte fonda. “Un delirio. La scorsa sera abbiamo fatto un'ora e mezza di fila per uno spritz al tramonto a Ponente. Non torneremo sull'isola, sicuramente non in questo periodo” ammette amareggiata Antonietta, napoletana emigrata a Milano che incrocio al bar Roma. Il successo però è stato tale che la formula è ormai replicata in diversi punti dell'isola e ogni anno si inserisce nel filone un nuovo chioschetto o camioncino. Uno è stato installato persino a pochi passi dalla Porta d'Europa di Mimmo Paladino. Quello che doveva essere un monumento e luogo di riflessione e rispetto per le tragedie del mare è stato trasformato nell'ennesimo ritrovo a base di alcol e chips. Peraltro, proprio di fianco al famoso depuratore dagli odori ripugnanti.

Da pescatori a 'ristoratori di mare'

La situazione in mare non è molto diversa da quella di terra. La trasformazione è stata epocale: mutare le imbarcazioni da pesca in battelli per il giro dell'isola. Questa idea va avanti da tempo, ma l'offerta è ormai spropositata. Più che la visita di zone altrimenti inaccessibili via terra, il punto centrale è ormai il pasto a bordo. Se una ventina d'anni fa ci si limitava ad una spaghettata o si consentiva il pranzo al sacco, oggi l'offerta in barca sfida quella dei ristoranti veri e propri: antipasti di mare, sfincioni, melanzane grigliate, cous cous, bruschette alla crema di tonno, per poi passare al primo e chiudere ad esempio con un piatto di gamberoni all'arancia. Prosecco, acqua, vino, frutta, dolce e caffè sono distribuiti nell'arco della giornata. Addio tuffi, via di digestione.

C'è addirittura chi serve a bordo crudo di pesce o cuoce sulla fornacella calamari pescati direttamente nel corso del tour pur di distinguersi. Sono menù che fanno gola e suscitano entusiasmo, ma a quali regole sottostanno questi 'ristoratori di mare'? Sono rispettati tutti i requisiti di igiene necessari, sia per le persone che per l'ambiente? Se lo chiedono in tanti, ma non è dato saperlo. Il lamento si sparge, ma le informazioni certe latitano. Intanto le acque, che dovrebbero essere incontaminate, sono sempre più oleose e non appena soffiano venti da Sud si intorbidiscono, mentre sulle rocce si ritrovano bottiglie di plastica, corde, contenitori in polistirolo, passate di pomodoro in vetro e persino graticole per arrostire.

L'isola invisibile

Nulla di tutto questo dissuade i visitatori estemporanei, che raggiungono Lampedusa per poter fissare un'altra bandierina sulla lista delle mete “must” da visitare. Li capisco. Il mare resta per gran parte del tempo una meraviglia per gli occhi, con le sue trasparenze di rara bellezza. Tuttavia anch'esso sembra talvolta sparire, soppiantato da nuove icone che spopolano sui social. Ritrovo ad esempio il 15 di agosto, sotto il picco del sole e i colpi dell'umido scirocco, file di persone in attesa per una foto sulla Scala colorata: semplici gradini dipinti con colori vividi e un piccolo murales, frutto di un'iniziativa a suo tempo preziosa, adottata da un gruppo di giovani lampedusani per abbellire un punto oscuro e semi-abbandonato. Da qualche anno la situazione è degenerata, così che una semplice scala si è trasformata in una tappa fondamentale degna dei post delle influencer, quando non è altro che un piccolo angolo di civiltà.

Stesso appeal sembra emanare un'installazione gigante, piantata in un curvone anonimo, dove campeggia la scritta: I love Lampedusa. Osservo con perplessità le persone che attendono, sudando copiosamente, per scattare lì un'immagine, quando altri luoghi, più autentici, meriterebbero ben altre attenzioni. Mi allontano allora canticchiando "La gente sta male" degli Afterhours, ma è una vana consolazione. Come i corpi dei migranti, raccolti senza adeguata illuminazione al porto, rapidamente reclusi nell'hotspot e ai quali viene impedito di uscire, anche quest'isola sembra ormai diventata invisibile. Più risulta esposta, meno la si osserva.

Lampedusani si diventa

Al di là degli slogan e della nostalgia di un tempo che non esiste più, cosa significa oggi amare quest'isola e proiettarla nel futuro? Per chi da tempo si aggira sullo Scoglio, come viene chiamata affettuosamente l'isola, sta risultando difficile capirlo. Tanti i frequentatori storici che, a prescindere dall'età, dicono di non uscire la sera, di evitare le spiagge, di tuffarsi in acqua solo di primissima mattina o a tarda sera per evitare la bolgia. Più si ritraggono le energie sane, però, più ampi sono gli spazi lasciati ai “divoratori”. In attesa che la nuova giunta dia seguito a promesse per un'isola più verde, improntata alle rinnovabili e attenta ai beni comuni, prova a dare una risposta concreta l'associazione dell'Archivio Storico, fondato dall'architetto Nino Taranto, che da anni raccoglie memorie visive, ricordi di famiglia e documenti al fine di ricostruire in modo puntuale e scientifico le vicende locali, gli intrecci tra famiglie, l'evoluzione socio-economica isolana. Dallo scorso anno, l'Archivio ha promosso un'iniziativa in collaborazione con gli istituti superiori dal titolo emblematico “Lampedusani si diventa”, ad evidenziare che la cittadinanza qui non andrebbe acquisita tramite la semplice residenza, ma conoscendo e rispettando il territorio.

Tra visite a Casa Teresa o ai Cerchi di Pietra, alternate a laboratori in classe, è stato realizzato un lavoro di recupero e trasmissione delle memorie, che intende fungere da guida affinché le nuove generazioni possano avere cura di Lampedusa come merita. “Ragazze e ragazzi sono entusiasti perché scoprono tante storie e luoghi che ignoravano, migliorano nel parlare in pubblico e anche il rapporto coi turisti si arricchisce perché possono comunicare con loro aspetti originali e invitarli ad andare oltre la superficie”, mi spiega Francesca, un'amica che ha contribuito a realizzare il progetto. Toccherà a loro difendere l'isola dalle speculazioni e ricostruire un senso di comunità flagellato dalla competizione. Prima di ripartire, lontana dalla confusione, osservo al tramonto il profilo della costa punteggiato dalle silhouette di ombrelloni chiusi, in attesa di un domani nuovamente carico di visitatori e aspettative disattese. Il profilo della costa sud-est intanto si fa denso. Gli ultimi pescherecci sfuggiti alla conversione turistica escono nella speranza di tornare carichi di dentici, calamari e ricciole. In superficie galleggiano i natanti colorati dei sub. Solo sott'acqua sopravvive un ultimo rifugio di quiete, che sfugge al caos di questa estate lampedusana.