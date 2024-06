La morte di Beatrice Belcuore, il lavoro può essere un luogo di sofferenza?

Una manifestazione a Bologna contro gli incidenti sul lavoro (Michele Nucci-LaPresse)

Molti di voi non lo ricorderanno (per la verità nemmeno chi scrive, essendo all’epoca ben lontano dall’essere concepito), ma a metà del secolo scorso un imprenditore visionario come Adriano Olivetti dichiarava, all’inaugurazione dell’innovativo stabilimento di Pozzuoli, che il luogo di lavoro non può trasformarsi in ''un congegno di sofferenza''.

Queste parole mi sono subito venute in mente leggendo, su diversi quotidiani, la struggente lettera aperta scritta dai genitori di Beatrice Belcuore, giovane carabiniera che, lo scorso 22 aprile, si è tolta la vita con la pistola d’ordinanza all’interno della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze. I genitori condividono il dramma della giovane figlia ''con la speranza che si possa fare seriamente luce sul fenomeno suicidario che coinvolge uomini e donne in uniforme'', addebitando l’estremo gesto ''a una condizione di forte stress psico-fisico''.

Il suicidio dell'allieva dei carabinieri Beatrice Belcuore

Al di là delle cause e delle responsabilità di questa drammatica vicenda, che saranno accertate dalle autorità competenti, la storia di Beatrice Belcuore fornisce l’occasione per riflettere sulla natura degli ambienti di lavoro tossici e stressogeni.

Mettiamo a confronto la filosofia del lavoro imperante fino alla fine del secolo scorso e quella, invece, che si sta imponendo nel linguaggio dei responsabili delle risorse umane di ultima generazione: se fino a pochi anni fa il lavoratore ''virtuoso'' era quello in grado di tollerare qualsiasi pressione, capace di resistere a ogni stress, quasi si trattasse di un automa, macchina tra le macchine, oggi invece lo scenario è radicalmente mutato. Si è imposta una visione ''sistemica'', che pone al centro l’ambiente lavorativo inteso come obbligo, a carico del datore di lavoro, di organizzare - anche in chiave preventiva - i fattori produttivi in modo da garantire la salute di ogni dipendente. Salute intesa non come semplice assenza di malattie o infortuni ma, in modo proattivo, quale ''stato di completo benessere fisico, mentale e sociale'' (art. 1, lett. o, T.U. Salute e Sicurezza).

Non solo mobbing e stalking: come riconoscere gli abusi

Un importantissimo contributo a questa autentica rivoluzione sul lavoro è da riconoscere alla giurisprudenza italiana che, soprattutto negli ultimi tempi (lo abbiamo già visto nei precedenti editoriali), ha più volte ribadito la responsabilità dei datori di lavoro per avere, anche solo colposamente, omesso di impedire che un ambiente stressogeno provocasse danni alla salute dei propri dipendenti (Cassazione, 7 febbraio 2023, n. 3692).

Ecco, quindi, che l’ordinamento giuridico italiano è arrivato a sanzionare non solo le condotte sistematicamente finalizzate a perseguitare o emarginare volontariamente alcuni dipendenti (si pensi al mobbing, allo straining, allo stalking occupazionale), ma anche le situazioni lavorative in cui, anche soltanto per negligenza, i lavoratori o le lavoratrici siano esposti a ritmi lavorativi superiori alla normale tollerabilità (esempio il superlavoro), a temperature estreme (si pensi al lavoro dei rider in estate), o adibiti a mansioni lavorative non adatte alle proprie condizioni di salute o alle proprie capacità.

Perché il clima di lavoro non deve essere nocivo

Si tratta di esempi (e se ne potrebbero fare molti altri) che evidenziano come la virtù, oggi, non si concretizzi nella particolare resistenza del lavoratore allo stress ma, al contrario, sia da ricercare nell’ambiente di lavoro che deve essere immune da elementi nocivi, molesti e stressogeni.

Del resto, ''la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure'', come spiega con cristallina e ferma chiarezza una recente sentenza della Corte di cassazione (21 febbraio 2024, n. 4664). La morte di una lavoratrice o di un lavoratore portati all’esasperazione dal clima lavorativo tossico, soprattutto nell’odierno mondo del lavoro in cui i servizi sono resi con modalità 24/7 (o 996, per citare la variante ''cinese''), non può più essere derubricata come una semplice debolezza personale.