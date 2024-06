La lista delle ragazze "trofeo": colpevoli ammessi all'esame di (im)maturità

Foto di repertorio (LaPresse)

Al massimo i miei compagni di scuola si erano spinti a fare la classifica delle ragazze più belle della classe, ma non avrei mai pensato che dei 18enni, a pochi giorni dall’esame di maturità, potessero stilare una lista delle ragazze "trofeo". Studentesse della scuola con le quali avrebbero intrattenuto "rapporti personali". I cui nomi e cognomi sono finiti su un foglio affisso sulla porta della classe V di un prestigioso liceo classico al centro di Roma. Per dimostrare cosa? La loro stupidità, la loro mancanza di civiltà e rispetto verso le altre persone, ma soprattutto la loro immaturità. Se volevano fare questo ci sono riusciti, anche perché quella lista non dimostra altro.

Inutile difendersi dietro la solita scusa della "bravata". Pensare che delle semplici scuse fatte davanti a centinaia di studenti riuniti in assemblea possano cancellare quanto successo. Fatta una cosa del genere non si può tornare indietro, non si può lenire il dolore e la sofferenza delle vittime e dei loro familiari. Una volta individuati si sono assunti le loro responsabilità (non potevano fare altro), anche perché quei sei ragazzi del liceo Visconti di Roma hanno più o meno 18 anni. Sono ormai degli uomini pronti a lavorare, a votare, a decidere per il loro futuro ma soprattutto a diventare mariti e padri.

Sono madre di due figli maschi e quanto accaduto mi ha portato inevitabilmente a fare delle profonde riflessioni. A mettermi nei panni delle mamme di quei ragazzi, a tremare di fronte al pensiero di aver cresciuto degli adolescenti insensibili, irrispettosi, narcisisti ed egoisti. Continuerò a fare tutto il possibile perché ciò non accada, ma lo ammetto, mi sentirei meglio se ci fosse a scuola l’educazione all’affettività e alla sessualità di cui tanto si discute senza poi fare niente. Sono stati gli stessi studenti del Collettivo del liceo a chiederlo alla dirigenza scolastica in una lettera per denunciare l'accaduto. Perché senza una guida, a casa o altrove, alcuni ragazzi sono persi. Non possiamo abbandonare le nuove generazioni allo stato brado, specialmente quando le pagine dei giornali continuano a riempirsi di episodi di violenza domestica, di femminicidi, di storie in cui le donne vengono considerate solo come degli oggetti di proprietà degli uomini. Solo come dei nomi, come in questo caso.

Come dovremmo punirli? Il consiglio di classe ha deciso per il sei in condotta, il minimo necessario per ottenere l'ammissione all'esame di Stato. Poi 6 giorni di sospensione, commutati vista la fine della scuola in corsi di formazione presso l'associazione Telefono Rosa. Giusto? Sbagliato? Meritavano la bocciatura? Mi interessa solo che comprendano appieno di aver sbagliato e che non facciano mai più una cosa del genere. Più del sei in condotta, però, sono convinta che a farli maturare non sarà l’esame di Stato, quanto quei giorni preziosi che trascorreranno presso l’associazione che dal 1998 è al fianco delle donne. Chissà, magari ci sorprenderanno e decideranno di diventare dei volontari. Me lo auguro, ma soprattutto glie lo auguro.