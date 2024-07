Vi spiego cosa succede se critichi il Gay Pride

Luiza nel video rilanciato da Matteo Salvini

Si può criticare il pride senza che il pubblico ti classifichi automaticamente come persona di destra? A quanto pare non è particolarmente facile. Nei giorni scorsi, Luiza Munteanu ha pubblicato sulla nostra pagina Coscienza Degenere un video in cui spiegava le ragioni (condivise anche da me) per cui non va più al gay pride. Nel video non si menzionava affatto l’appartenenza a una certa fazione politica, ma si spiegava soltanto che le caratteristiche che ha assunto ormai da anni il pride rendono difficile a molte persone che sostengono le lotte LGBT parteciparvi, come riportato in questa sua intervista. In particolare, si faceva riferimento all’alleanza tra comunità LGBT e femminismo, o alla presenza di bandiere di certi Stati e non altri a seconda del colore politico che ha assunto il sostegno agli uni o agli altri. Insomma, per far parte del popolo del pride non puoi essere semplicemente una persona che rientra nelle lettere della sigla o un sostenitore della causa, ma devi essere "di sinistra col trademark", e cioè sostenere tutta una serie di cause che niente hanno a che fare con quella arcobaleno – anche perché pare che a nessuno interessi ricordarsi che esistono anche i gay di destra e i gay cattolici, ad esempio.

Sia a destra che a sinistra ci sono problemi di comprensione

Una certa parte del pubblico di sinistra ha reagito bene al video, perché vi si riconosce: da tempo in tanti lamentano l’inadeguatezza della sinistra attuale (sia essa partitica o associazionistica, per non parlare di quella “intellettuale”) rispetto ai bisogni dei cittadini (cose banali come il lavoro, per dirne una a caso), rispetto all’evoluzione del mondo (si vedano gli ogm e l’energia nucleare, sempre a caso) e rispetto alla seria necessità di discorsi che dicano effettivamente qualcosa. Attorno all’ambiente antisessista, in particolare, si va formando una comunità di persone di sinistra, o comunque progressiste, stanche della retorica woke, degli eccessi del femminismo e dell’atteggiamento ascientifico che pervade ogni ambito del dibattito pubblico.

Un’altra parte, ovviamente, non è stata contenta di essere additata come intransigente, chiusa, “una sinistra che stringe la mano alla destra”: a nessuno piace essere criticati, e fin qui è normale. Ma derubricare immediatamente chi parla a “persona di destra” o “liberal”? Come se dovessero essere degli insulti, tra l’altro. La cosa curiosa però è che, involontariamente e senza ovviamente rendersene conto nemmeno dopo, hanno dimostrato ciò che si sosteneva nel video: le idee diverse non sono bene accette, e irritano e spaventano così tanto da mandare in tilt. Una persona di sinistra non femminista? Impossibile! Una persona di sinistra che pensa che le bandiere palestinesi non ci facciano niente al pride, o almeno non se non accompagnate da molte, molte altre? Anche perché teniamo conto che una persona che dica quest’ultima cosa è sicuramente, senza possibilità di dubbio né di appello, pro Israele, pro genocidio e pro terza guerra mondiale.

Spero che si sia capito qual è il problema. Confermato naturalmente anche da parte del pubblico di destra, che invece di arrabbiarsi non ha capito direttamente un tubo e quindi ha ricondiviso il video; non perché pur consapevole dell’enorme divergenza di idee sia capace di concordare occasionalmente con un avversario (come ha cercato di sostenere il Ministro dei trasporti, al quale vorrei anche dire grazie tante, ma la prossima volta che vuole strumentalizzare qualcosa scelga il video di qualcun altro), ma perché convinta che il video significasse “la sinistra è il vero fascismo e ci impone la dittatura del politicamente corretto”.

L’outfit obbligatorio per chi si definisce di sinistra

Ora, questa gara a chi è più duro e puro degli altri, più fedele alla linea, non è una novità di oggi; del resto, il grande problema della sinistra è stato praticamente sempre il compromesso con idee anche solo leggermente diverse. Quello che succede oggi, però, è che non è tanto questione di sostanza delle cose, quanto di rappresentazione di sé: appartenere a una fazione (soprattutto se questa è la sinistra) significa descrivere sé stessi in un certo modo, attraverso una serie di tratti, per dirla in termini linguistici. La persona di sinistra possiede necessariamente il tratto +femminista, come quello +ambientalista (che automaticamente vuol dire -nuclearista e -proOGM); la cosa divertente è che il tratto +lotta di classe si è perso totalmente, quando era praticamente l'unico motivo per cui la sinistra è nata.

In ogni caso, la persona che non possiede i tratti giusti desta sospetto, perché il pacchetto si acquista completo, o si deve acquistare quello opposto: sei -femminista, quindi sei di destra. Che a sua volta vuol dire: con te non parliamo. Si vede bene, mi auguro, che tipo di problemi questo atteggiamento generi: prima di tutto l’ostilità aprioristica verso chiunque non si palesi immediatamente come tuo alleato (anzi, ally, scusate, ché l’italiano è ugualmente di destra). La medesima frase viene interpretata in modi opposti a seconda dell’atto di fede politica firmato da chi la pronuncia; e in virtù di questo atto di fede si ritiene di poter prevedere cosa la persona dirà, su qualunque argomento, perché è ovvio che se è di sinistra la pensiamo nello stesso modo! Se poi però la sua dichiarazione non sarà conforme all’aspettativa, ecco che la persona sarà una delusione per la sinistra, oppure sarà, direttamente, di destra.

In secondo luogo si ottiene una ancor più esasperata banalizzazione delle questioni: tutto deve ridursi all’essere pro o all’essere contro, e non c’è spazio per la problematizzazione o per la discussione animata dal dubbio. Cosa è giusto e cosa è sbagliato lo sappiamo già, sei tu che devi concordare con noi – se sei di sinistra. E chi si espone in pubblico viene chiamato a esprimersi sulle questioni che definiscono i tratti di cui sopra, anche se si occupa di tutt’altro: nel dichiararci di sinistra noi dovremmo esprimere il nostro sostegno alla Palestina, per esempio. Cosa che ho fatto varie volte, ma che ora ho deciso di rifiutarmi di accettare, solo per principio, perché qualcuno dovrà pur iniziare a prendere le distanze da questo modo di vedere il mondo. E forse, se saremo in tanti, nascerà una nuova idea di sinistra.